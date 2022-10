I giocatori di Call of Duty Modern Warfare 2 hanno un nuovo personaggio preferito Si chiama Valeria Garza e in Call of Duty: Modern Warfare 2 è una killer che ha lavorato per il cartello “El Sin Nombre”. Nel gioco compare a metà campagna e in poco tempo ha rapito il cuore dei giocatori della famosa serie.

A cura di Lorena Rao

In questi giorni si parla tanto delle bellezze presenti in Call of Duty: Modern Warfare 2, dato l'accesso anticipato alla campagna per chi ha preordinato il gioco. Tra queste vi è Amsterdam, ambientazione della quarta missione perfettamente ricreata a tal punto da far venire il dubbio se quello che si vede su schermo sia realtà o videogioco. Ma non è tutto, perché in queste ore un altro elemento dello sparatutto di Activision sta ottenendo l'attenzione della community: il personaggio di Valeria Garza.

Si tratta di una killer che ha lavorato per il cartello "El Sin Nombre". Nel gioco compare per la prima volta a metà campagna durante un interrogatorio che la vede protagonista. Un momento ricco di pathos e tensione, dominato dal carattere forte e diretto di Valeria. La sua parlata, bilingue, è tagliente e spiazzante. Da quel momento in poi, la killer ruberà ogni scena in cui è presente, grazie al suo carisma e alla sua presenza scenica.

Ciò spiega l'amore della community nei confronti di questo personaggio, interpretato da Maria Elisa Camargo, attrice e attivista ecuadoriana. Per ringraziare l'affetto che sta ricevendo in questi giorni da parte dell'utenza, di recente ha pubblicato una foto su Twitter che la ritrae con la tuta da mo-cap, particolare abbigliamento utilizzato per la tecnologia motion capture, la quale permette di catturare le performance attoriali e riprodurle nel gioco.

Al di là della caratterizzazione di Valeria, non è la prima volta che i protagonisti Call of Duty ottengono l'affetto del pubblico, a dimostrazione di come i team di sviluppo dietro al noto franchise di Activision diano grande importanza ai personaggi della campagna, a tal punto da diventare vere e proprie icone all'interno della serie. Basta citare anche solo il capitano Price, per rimanere nei meandri di Modern Warfare.

Intanto, chi non ha effettuato il preordine, potrà giocare a Call of Duty: Modern Warfare 2 a partire dal 28 ottobre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, via Steam o Battlenet.