Buona festa dell’Immacolata 2025: le immagini religiose e le Gif più belle per gli auguri dell’8 dicembre

L’8 dicembre si celebra la Festa dell’Immacolata Concezione. È uno dei dogmi della Chiesa Cattolica. Abbiamo segnalato una serie di immagini e Gif per fare gli auguri a parenti e amici.

Oggi, 8 dicembre, è la Festa dell’Immacolata Concezione. È il giorno che da tradizione segna l’inizio delle festività natalizie. Certo. Questo vale per chi vive fuori lontano da Milano, visto che nella Diocesi Ambrosiana l’inizio del Natale si fa coincidere di solito con S. Ambrogio, celebrato il 7 dicembre. La Festa dell’Immacolata Concezione ricorda uno dei dogmi della Chiesa Cattolica. Questo dogma è stato proclamato da Papa Pio IX nel 1854. Nello specifico la bolla si chiama Ineffabilis Deus. Con questo dogma si segna ufficialmente il fatto che Maria non si è mai macchiata del peccato originale. Oggi è una festa celebrata in diversi Paesi, sempre l’8 dicembre. Oltre all’Italia e alla Città del Vaticano, nell’elenco troviamo anche Monaco, Malta, Spagna, Portogallo, Svizzera e Austria. Tutti Paesi con una forte componente cristiano cattolica.

Qui vi abbiamo lasciato una serie di immagini e Gif che potete inviare a parenti e amici. Non solo. Se volete potete anche condividerle sui social per fare gli auguri a tutti i vostri contatti: potete farle diventare un post su Facebook o uno Stato di WhatsApp. Sono tutte gratis e facili da inviare. Basta toccare sull’immagine o sulla Gif, tenere premuto e poi selezionare una delle opzioni con scritto “Download” o “Scarica”.

Oppure, più semplicemente, potete fare uno screenshot dell’immagine che ti serve. Qui le impostazioni più farlo variano da telefono a telefono. Se non le sapete, basta digitare “screenshot” nella barra delle Impostazioni.

Buongiorno e Buon 8 dicembre 2025: le immagini più belle da inviare per l’Immacolata

Qui vi lasciamo una serie di immagini, ottime per tutte le occasioni. Sono utili per essere inviate a qualsiasi tipo di contatto, che sia un familiare o direttamente un conoscente.

Buona Festa dell'Immacolata Concezione 2025, le migliori Gif da scaricare gratis

Qui sotto trovate invece una serie di Gif. Sono piccoli video che possono essere riprodotti tutte le volte che volete. Anche questi sono un ottimo augurio. Potete scaricare quelli che vi abbiamo lasciato o cercarne di nuovi nelle barre di ricerca per le Gif delle vostre piattaforme di messaggistica.