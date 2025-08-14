Buon Ferragosto 2025, immagini e Gif divertenti da inviare gratis per gli auguri del 15 agosto

Ferragosto è arrivato. Il 15 agosto è il giorno in cui si festeggia l’Assunzione di Maria. Per festeggiarlo bene abbiamo selezionato una serie di immagini, Gif e meme che potete scaricare in modo gratis sul vostro smartphone e inviare a amici e parenti. Non solo, potete anche pubblicare tutto sui social.

Il 15 agosto 2025 si festeggia Ferragosto. È forse uno di giorni di vacanza più assoluti dell’anno. In mezzo alle vacanze scolastiche, in mezzo alla chiusura di molte aziende o ferie programmate. Il giorno di Ferragosto si celebra l’Assunzione di Maria Vergine al cielo. Nella tradizione della Chiesa, l’Assunzione di Maria è il momento in cui viene condotta in Paradiso sia con l’anima che con il corpo.

Per festeggiare questa giornata abbiamo selezione una serie di immagini, Gif e meme di vario tipo. Potete trovare sia auguri divertenti che auguri a sfondo religioso. Scaricare queste immagini dedicate alla Festa dell’Assunta è semplice.

Se state leggendo da smartphone basta tenere premuta l’immagine e poi selezionare un’opzione come Scarica o Download. Se invece ci state leggendo da desktop potete cliccare con il tasto destro del mouse o del pad e selezionare l’opzione che vi permette di scaricare il contenuto sul dispositivo.

Leggi anche Mentre i costi per le vacanze sono alle stelle abbiamo riscoperto le sagre di paese

Buon Ferragosto 2025, le immagini più belle da scaricare gratis su WhatsApp

Qui sotto trovate una selezione delle immagini più belle che poterete scaricare gratis sul vostro telefono. Una volta salvate si possono mandare su WhatsApp, pubblicare su Facebook o su Instagram. Se preferite potete usare queste immagini anche per il vostro stato di WhatsApp.

Buongiorno e Buon Ferragosto 2025, Gif divertenti da inviare il 15 agosto

In questi auguri abbiamo raccolto invece le Gif più divertenti a tema Ferragosto. Sono piccole animazioni che continuano a ripetersi. È un formato leggere che si può usare per mandare auguri sui social.

Immagini e meme divertenti per gli auguri di Ferragosto 2025

Se volete mandare degli auguri spiritosi, qui trovate le immagini divertenti. Sono adatti praticamente a tutti i vostri contatti, sono auguri spiritosi e non volgari. Abbiamo selezionato anche i migliori meme legati alla Festa dell’Assunta.

Immagini religiose per gli auguri della Festa dell'Assunta il 15 agosto

Questi auguri sono una selezione di immagini a tema religioso. Ferragosto è anche una festa riconosciuta dalla religione cattolica. Se volete mandare degli auguri religiosi ispirato alla Festa dell’Assunta qui potete trovare parecchi spunti.