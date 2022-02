Apple trasformerà gli iPhone in Pos per i pagamenti conctactless Apple si appresta a una vera rivoluzione, che cambierà le modalità di pagamento digitali, soprattutto per i piccoli esercizi commerciali. Il tutto senza i costi fissi del Pos, aspetto che non renderà felici le banche.

A cura di Lorena Rao

L'iPhone utilizzabile come Pos? Apple si appresta a una vera rivoluzione che punta a cambiare le modalità di pagamento digitali, soprattutto per i piccoli esercizi commerciali. Il colosso californiano ha annunciato di avere intenzione di trasformare i propri smartphone in dispositivi in grado di accettare pagamenti contactless. Il tutto senza i costi fissi del Pos, aspetto che potrebbe non rendere felici le banche. Sarà necessario collegare il telefono al proprio conto corrente per far funzionare l'inedita modalità di pagamento e ottenere un risparmio di centinaia di euro, in base a quanto riportato su La Stampa.

Tale rivoluzione si affiderà alla tecnologia NFC e all'app Tap to Pay. L'iPhone potrà quindi gestire sia le carte ma anche i dispositivi già utilizzati per Apple Pay. Basterà far interagire il telefono – o l'Apple Watch – del commerciante con quello del cliente e avere tutti i vantaggi di Apple Pay. In breve, il telefono diventerà un Pos multipiattaforma. Inoltre, tutte le transazioni saranno crittografate ed elaborate attraverso il Secure Element. In questo modo non sarà possibile tracciare cosa viene acquistato e da chi. Proprio come accade con la già menzionata Apple Pay.

La notizia arriva nel pieno dei lavori per l'aggiornamento 15.4, già presente in versione beta ma in arrivo in via definitiva a marzo 2022 sui dispositivi iOS. Tale aggiornamento, oltre a integrare l'app Tap to Pay, aggiungerà una serie di funzionalità utili. Tra queste, la capacità di Face ID di sbloccare il telefono quando si indossa una mascherina e senza la necessità di Apple Watch. A tutto questo si aggiunge il supporto per i certificati Covid-19 europei per le app Wallet e Health.

Al momento Apple si trova in una fase importante della sua produzione. Il prossimo 8 marzo è previsto un evento in cui verranno presentati i nuovi modelli di iPhone SE e iPad Air. Voci di corridoio menzionano anche un nuovo MacBook Pro, anche se secondo molti non sarà presente all'evento prima citato.