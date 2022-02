A marzo Apple annuncerà un nuovo modello di iPhone La nuova versione dell’iPhone SE 2022 avrà una fotocamera aggiornata, un processore più veloce e il supporto della rete 5G. Il design resterà pressoché invariato rispetto all’attuale modello, lanciato sul mercato solo nel 2020.

A cura di Lorena Rao

Secondo il rapporto pubblicato da Bloomberg, Apple ha in programma di lanciare presto la nuova versione di iPhone SE. Si tratta dello smartphone più economico tra le proposte di Apple, in quanto si limita a combinare un vecchio design con un chip aggiornato. La nuova versione di iPhone SE 2022 avrà una fotocamera aggiornata, un processore più veloce e il supporto della rete 5G. Il design resterà pressoché invariato rispetto all'attuale modello low cost, lanciato sul mercato solo nel 2020. È probabile che il nuovo modello verrà annunciato in occasione dell'evento digitale di Apple che i rumor indicano per il prossimo 8 marzo.

L'iPhone SE non sarà l'unico dispositivo del colosso californiano ad essere presto annunciato. Nel rapporto di Bloomberg prima citato, viene menzionata una nuova versione di iPad Air, anche questa dotata di processore più veloce e funzionalità 5G. A tutto questo si aggiunge un nuovo Mac con chip Apple, tuttavia non è chiaro se verrà presentato durante l'atteso appuntamento digitale, che secondo Bloomberg rappresenterà l'evento di maggiore portata dal debutto di MacBook Pro nell'ottobre del 2008.

È già noto da diversi giorni che i team di sviluppo di Apple sono al lavoro sull'aggiornamento 15.4 per dispositivi iOS. Tale aggiornamento aggiunge una funzionalità importante per il riconoscimento facciale, permettendo a Face ID di sbloccare il telefono anche quando si indossa una mascherina. Il tutto senza la necessità di avere Apple Watch. Tra le altre novità dell'aggiornamento 15.4, fa capolino il supporto per i certificati Covid-19 europei per le app Wallet e Health. Anche in questo caso non è ancora chiaro quando tutto questo verrà rilasciato: si ipotizza intorno marzo 2022. Apple al momento resta in silenzio.

Guardando al futuro, Bloomberg afferma che Apple terrà probabilmente la Worldwide Developers Conference in programma per giugno 2022, conferenza che darà inizio a una serie di eventi il prossimo autunno, durante la quale verranno annunciati nuovi modelli di iPhone e Mac, più numerosi gadget.