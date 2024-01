Apple ha trovato un modo per impedire ai ladri di entrare nel tuo iPhone: come attivarlo Nel nuovo aggiornamento di iOS c’è una funzione che rende più difficile per i ladri entrare nei dati di iPhone. La funzione si chiama Protezione per il dispositivo rubato, è disponibile con iOS 17.3. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

In questi giorni Apple sta lanciando il nuovo aggiornamento del sistema operativo di iPhone. Il pacchetto si chiama iOS 17.3 ed è compatibile con tutti gli iPhone che montano iOS 17, quindi tuti i modelli usciti dopo la seconda generazione di iPhone SE e iPhone XS. Fra gli aggiornamenti sul versante della sicurezza c’è un protocollo che si chiama Stolen Device Protection e può rendere più difficile per un ladro accedere alle informazioni più importanti di iPhone. In italiano lo trovate come Protezione per il dispositivo rubato.

Quando viene attivato Stolen Device Protection l’iPhone attiva una serie di protocolli di sicurezza in più. Per le richieste delicate (come accedere all’account della banca o visualizzare le password salvate) non basterà semplicemente aprire le app necessarie per queste operazioni. Sarà obbligatorio autenticarsi con un riconoscimento biometrico, che sia un’impronta digitale o il FaceID, il sistema di riconoscimento facciale.

Non solo. Per le operazione ancora più sensibili, come la modifica della password legata all’ID di Apple, sarà necessario lasciar correre un tempo di attesa di circa un’ora. L’obiettivo è abbastanza chiaro. In questo modo i ladri trovano una difficoltà in più quando decidono di sottrarre lo smartphone di una vittima, anche se sono riusciti a carpire il loro codice di sblocco. Lo Stolen Device Protection non funziona solo se iPhone si trova in luoghi (leggiamo Wi-Fi) più abitudinari come la casa o il posto di lavoro.

Come attivare Stolen Device Protection su iPhone

I passaggi per attivare Stolen Device Protection sono abbastanza semplici:

Andate su Impostazioni

Andate su Info

Controllate la versione di iOS

Se non è iOS 17.3 cercate Aggiornamenti Software su Impostazione e procedete con l'aggiornamento

cercate Aggiornamenti Software su Impostazione e procedete con l'aggiornamento Andate nella sezione Face ID e codice

Avviate Protezione per il dispositivo rubato