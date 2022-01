L’iPhone si sbloccherà anche se indossi la mascherina (e senza Apple Watch) Lo dimostrano le foto pubblicate su Twitter da Brandon Butch, noto youtuber del mondo Apple, che mostrano la funzione “Usa Face ID Con una Maschera”. Di seguito i dettagli.

A cura di Lorena Rao

Secondo le ultime indiscrezioni, pare che Apple stia testando una nuova funzionalità di Face ID che permetterebbe di sbloccare il telefono anche quando si indossa una mascherina, oggetto con cui oramai si ha a che fare quotidianamente. La nuova opzione dovrebbe arrivare con il prossimo aggiornamento iOS 15.4. Lo dimostrano le foto pubblicate su Twitter da Brandon Butch, noto youtuber del mondo Apple, che mostrano la funzione "Usa Face ID Con una Maschera". Foto poi riprese dal sito MacRumors. Apple afferma che iPhone è in grado di effettuare l'autenticazione tramite il riconoscimento delle caratteristiche uniche intorno alla zona degli occhi, anche se Face ID si rivela più accurata se può visualizzare il volto senza mascherina. In base a quanto riportato dal portale 9to5Mac, sembra che l'opzione sarà disponibile solo sui dispositivi più recenti, come gli iPhone 12 e 13, senza la necessità di possedere un Apple Watch come invece accade ora.

La nuova funzionalità di Face ID dovrebbe arrivare presto, viste le numerose richieste degli utenti Apple. Con la pandemia in corso la mascherina è un elemento imprescindibile del viso, soprattutto al lavoro. Tra coloro che hanno richiesto a gran voce la nuova opzione di riconoscimento facciale vi è persino il personale dell'MTA, il sistema metropolitano della città di New York. Nell'attesa del rilascio ufficiale, Apple ha già introdotto alcune comodità tramite i precedenti aggiornamenti. Ad esempio, iOS 13.5 rileva la mascherina e chiede rapidamente il passcode invece di tentare l'autenticazione del viso. L'aggiornamento 14.5 è invece utile per chi ha Apple Watch, che è in grado di attivare il riconoscimento del viso con indosso la mascherina, purché lo smartwatch sia connesso. Il passo successivo sarà l'atteso aggiornamento iOS 15.4, che renderà disponibile la funzionalità di riconoscimento sui modelli più recenti di iPhone senza la necessità di avere con sé un dispositivo Apple Watch. Aggiornamenti ufficiali arriveranno in seguito: al momento Apple non ha rilasciato alcun commento a riguardo.