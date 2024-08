video suggerito

Apple è pronta a svelare il nuovo iPhone 16: dalla locandina dell’evento spunta già un indizio Il prossimo 9 settembre Apple organizzerà un evento allo Steve Jobs Theater di Cupertino, nella sede principale dell’azienda. Secondo il calendario seguito di solito da Apple è qui che verranno presentati i nuovi iPhone. Molte indiscrezioni riguardano l’esordio dell’Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale mostrata al pubblico lo scorso giugno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Apple ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli inviti sono partiti. Nelle ultime è stato reso pubblica la locandina del nuovo evento di Apple, quello che con buona probabilità coinciderà con il lancio dell'iPhone 16. L'evento è previsto per le il 9 settembre, come da liturgia sarà allo Steve Jobs Theater, dentro il parco della sede di Cupertino. L’orario fissato è 10:00 PT, se volete seguirlo dall’Italia quindi dovrete collegarvi ai canali social di Apple alle 19:00. Si può trovare tutto sul sito ufficiale.

Il nome dell’evento è “It’s Glowtime”. Il logo invece è il simbolo di Apple avvolto da quelle che sembrano sfumature colorate. Di solito già in questi inviti sono contenuti degli indizi sull’evento. Quello dell’anno scorso si chiamava Wonderlust. e come logo aveva il simbolo dell’azienda costruito come se fosse fatto di polvere metallica. La grafica anticipava la presentazione dell’iPhone 15, uno smartphone realizzato con una scocca costruita con lega di titanio.

Cosa verrà presentato durante l’evento Apple

Partiamo dalle basi. Il protagonista degli eventi di settembre è sempre stato l’iPhone, il device che dal 2007 ha segnato al distanza tra Apple e i concorrenti. Dopo 17 anni dal lancio del primo modello, il marchio iPhone ha ancora presa sul mercato. Secondo i dati diffusi da Counterpoint, tra i 10 smartphone più venduti nel 2023 i primi 7 modelli sono iPhone. Il più venduto (anche per ragioni di tempo) è stato iPhone 14, presentato nel 2022.

Leggi anche Bastano questi quattro caratteri per confondere un’iPhone: il bug per bloccare lo schermo

Oltre all’iPhone di solito vengono presentati i nuovi modelli degli altri device di Apple. L’evento di settembre è stata sempre l’occasione anche per il lancio di nuovi Apple Watch o di nuove versione delle AirPods. Sembra difficile che sentiremo dal palco l’ormai leggendaria frase “One More Thing”, con cui vengono annunciati dispositivi mai visti con il logo Apple. Nel 2007 proprio Steve Jobs l’aveva usata proprio per il lancio del primo iPhone.

Il ruolo di Siri e dell’intelligenza artificiale

Salvo sorprese quindi, in questo evento ci aspettiamo il lancio del nuovo modello iPhone 16. Fino a questo momento non è merso molto sui nuovi dispositivi. Dalla locandina dell’evento però possiamo già intuire qualcosa: il logo di Apple si illumina con una grafica molto simile a quella di Siri, l’assistente vocale che al momento può svolgere una serie limitata di funzioni.

Siri quindi potrebbe essere una delle caratteristiche principali dei nuovi modelli. Anche “It’s Glowtime” si riferisce alla nuova grafica dell’assistente vocale: secondo alcune clip comparse su X (fu Twitter) le nuove versioni di Siri si accenderanno creando una cornice luminosa attorno allo schermo. Grafiche a parte, secondo il portale MacRumors, Siri potrebbe anche diventare più potente grazie all’implementazione dell’Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale di Apple annunciata dall’azienda durante la Worldwide Developers Conference dello scorso giugno.