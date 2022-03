Amazon regala buoni sconto da 15 euro: cosa fare per averli Occorre però precisare che l’iniziativa è valida solo per alcuni clienti selezionati. Ha inoltre una durata limitata, sia in termini di tempo che di disponibilità di coupon, e si riferisce ad ordini da ricevere presso i punti di ritiro Amazon.

A cura di Lorena Rao

Amazon ha dato il via ad alcune promozioni che permettono di avere dei buoni sconto dal valore di 10 e 5 euro. Occorre però precisare che l'iniziativa è valida solo per alcuni clienti selezionati. Ha inoltre una durata limitata, sia in termini di tempo che di disponibilità di coupon. Infine, si riferisce ad ordini da ricevere presso i punti di ritiro Amazon. Ecco una pratica guida per capire se si è idonei al programma di buoni sconto, i quali consentono un risparmio totale di 15 euro.

Leggi anche Accessori per Apple Watch: i 15 migliori da acquistare

Come avere il buono sconto Amazon da 10 euro

Il buono sconto da 10 euro è valido per acquisti da almeno 25 euro con consegna nei già menzionati punti di ritiro. La promozione riguarda esclusivamente prodotti venduti e spediti da Amazon, tolti i Warehouse Deals che includono un ulteriore extra del 10%. Per scoprire se si è idonei a ricevere lo sconto, basta vedere se Amazon ha mandato l'invito tramite email, notifiche push o pubblicità mirata sul sito. Un altro modo per verificare l'idoneità è visitare questo link: se appaiono le informazioni sulla promozione e i relativi termini e condizioni, la risposta è affermativa. Inserire infine il codice sconto “PRENDI10” in fase di pagamento.

L'iniziativa è valida fino al 5 maggio 2022, col rischio di anticipo nel caso di esaurimento dei coupon, che sono 20.000 in totale. Il buono sconto da 10 euro può essere utilizzato per l'acquisto di qualsiasi prodotto, ad eccezione di libri, dispositivi e accessori Amazon, contenuti digitali, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette elettroniche, buoni regalo, spese di spedizione e confezioni regalo.

Come avere il buono sconto Amazon da 5 euro

Riguardo al buono sconto Amazon da 5 euro, anche qui è necessario raggiungere questo indirizzo per sapere se si è elegibili per l'offerta. Selezionare poi "Applica promozione" al momento dell'acquisto per ottenere lo sconto sull'importo totale. La promozione è valida per ordini di almeno 15 euro, effettuati tra il l 17 e il 31 marzo 2022, salvo esaurimento anticipato dei coupon (in questo caso 10.000). Valgono le stesse restrizioni per il buono sconto di 10 euro, quindi promozione valida solo per prodotti di Amazon, con consegna nei punti di ritiro. Anche in questo, non è applicabile a libri, dispositivi, contenuti digitali e il resto dei prodotti elencato sopra.