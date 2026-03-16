10 aspirapolvere da acquistare in sconto durante le offerte di Primavera Amazon 2026

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La festa delle Offerte di Primavera Amazon 2026 sta per terminare. L’evento tra i più attesi dell’anno per chi vuole acquistare prodotti per la casa a prezzi più convenienti si conclude infatti oggi 16 marzo. Restano quindi solo poche ore per approfittare degli sconti disponibili sulla piattaforma. Gli articoli in promozione appartengono a molte categorie diverse come smartphone, smartwacth e ferri da stiro. Tra gli elettrodomestici presenti negli sconti c’è anche un prodotto che non manca quasi mai in casa: l’aspirapolvere. Le Offerte di Primavera Amazon rappresentano quindi una buona occasione per acquistarne uno nuovo o sostituire quello che si utilizza da anni, magari scegliendo un modello più moderno o con una maggiore aspirazione.

Migliori aspirapolvere in sconto per la Festa delle Offerte di Primavera Amazon

Durante a Festa delle Offerte di Primavera Amazon sono disponibili promozioni su diverse tipologie di aspirapolvere. Tra i modelli più diffusi ci sono quelli con sacchetto, molto diffusi perché trattengono bene la polvere e richiedono una manutenzione semplice. Ci sono poi quelli senza sacchetto, dotati di contenitore rigido che può essere svuotato facilmente senza dover cambiare componenti. Sono presenti inoltre i modelli con cavo che garantiscono solitamente una potenza costante e sono adatti per pulizie prolungate e quelli senza cavo che offrono maggiore libertà di movimento e risultano più pratici per interventi rapidi su pavimenti, divani o piccoli spazi.

Per aiutare i lettori a orientarsi tra le numerose promozioni disponibili, abbiamo selezionato alcuni degli aspirapolvere più interessanti in sconto nelle ultime ore dell’evento, scelti per il buon rapporto tra prezzo, prestazioni e funzionalità. In diversi casi le riduzioni superano il 45% rispetto al prezzo di listino.

1) Bosch BGS05X240

-46% su Bosch BGS05X240, l’aspirapolvere a traino senza sacco, ideale per la pulizia quotidiana della casa. Compatto ma potente, utilizza la tecnologia AirCycle che separa polvere e aria con una forza centrifuga, mantenendo una buona aspirazione anche quando il contenitore è pieno. Il serbatoio della polvere si svuota poi facilmente e non richiede l’uso di sacchetti. È dotato inoltre di filtro igienico PureAir lavabile che restituisce un’aria più pulita durante l’utilizzo e di diversi accessori utili per la pulizia della casa come la spazzola universale per pavimenti e tappeti, la bocchetta 2 in 1 per fessure e mobili, la bocchetta dedicata ai pavimenti duri e una mini spazzola per rimuovere peli di animali, fibre e polvere da divani e tappezzeria. Il design compatto e il peso contenuto lo rendono infine facile da spostare tra le stanze e da manovrare anche intorno ai mobili o sulle scale.

2) DP2 Zynet

-37% su DP2 Zynet, la scopa elettrica senza fili che unisce praticità ed efficienza, rendendo le pulizie rapide e semplici. Con una potenza di aspirazione di 45 kPa, raccoglie facilmente peli di animali, briciole e polvere anche nei tappeti e sui pavimenti più duri. È dotata di spazzola con luce GreenEye a 120° che mostra lo sporco invisibile e di una testa girevole a 90°/180° che raggiunge con facilità angoli stretti, battiscopa e spazi sotto i mobili. Il display LED intelligente indica invece in tempo reale il livello della batteria, la modalità di aspirazione e gli eventuali avvisi di manutenzione, rendendo tutto più semplice e immediato. Lo svuotamento avviene con un solo tocco per cui è più rapido e igienico mentre il sistema HEPA cattura il 99,99% delle particelle di polvere microscopiche, restituendo aria più pulita. Il DP2, infine, è autoportante e l’asta telescopica si regola all’altezza giusta per ridurre lo sforzo sulla schiena. Nella confezione si trova una spazzola motorizzata per pavimenti, una spazzola piatta 2‑in‑1, un accessorio per fessure e due filtri di ricambio.

3) Hoover HE1

-45% su Hoover HE1, l’aspirapolvere a traino, potente, compatto e pratico. Include un sacco da 2,5 litri e un filtro per la polvere EPA che assicurano una pulizia profonda su tutti i pavimenti, dai duri ai tappeti, senza occupare troppo spazio. Il design compatto lo rende poi facile da riporre mentre la maniglia integrata consente di sostituire il sacco rapidamente e in modo igienico. Grazie al motore da 700 W, aspira inoltre con grande forza su qualsiasi superficie mentre il cavo lungo 7,5 metri permette di raggiungere ogni angolo senza dover spostare continuamente l’aspirapolvere. Gli accessori 2in1, con bocchetta per fessure e spazzola a pennello, facilitano infine la pulizia di ogni superficie.

4) Cecotec Conga Rockstar Wet & Dry Steel Pro

-21% su Cecotec Conga Rockstar Wet & Dry Steel Pro, il modello con cavo pensato per rimuovere ogni tipo di sporco, sia solido che liquido. Con una potenza di 1600 W e un serbatoio in metallo da 30 litri, assicura un’aspirazione intensa e continua, permettendo di pulire a fondo senza interruzioni. Dispone inoltre di un sistema di filtraggio multiplo con filtro ad acqua ad alta efficienza che trattiene polvere e allergeni e purifica l’aria mentre si lavora. La funzione soffiante Blowing System facilita inoltre la rimozione di polvere, residui e liquidi, lasciando ogni superficie perfettamente pulita. Il lungo cavo e il raggio d’azione di oltre 5 metri permettono invece di raggiungere facilmente anche gli angoli più lontani mentre le ruote e la maniglia ergonomica rendono l’aspirapolvere semplice da spostare e usare in tutta comodità.

5) Coovy 580W/55000Pa

-31% su Coovy 580W/55.000Pa, il dispositivo potente senza fili che consente di pulire a lungo grazie alle due batterie integrate che offrono fino a 75 minuti di autonomia. È leggero e maneggevole con motore brushless da 580 W e aspirazione fino a 55 kPa per rimuovere con facilità polvere, peli di animali e briciole. Le luci Led integrate illuminano inoltre le zone più buie mentre il touchscreen mostra in tempo reale lo stato della batteria e la modalità di utilizzo. È poi dotato di un sistema di filtrazione a 6 stadi che trattiene il 99,99% delle particelle fini e di un contenitore da 1,3 litri che ii svuota facilmente senza sporcare le mani.

6) Rowenta Swift Power Cyclonic RO2917

-13% su Rowenta Swift Power Cyclonic RO2917, l’aspirapolvere a traino senza sacchetto progettato per garantire pulizie efficaci con il minimo sforzo. Grazie al motore da 900 W a basso consumo e alla tecnologia ciclonica separa aria e polvere in modo efficiente e assicura risultati costanti su diverse superfici. Compatto e facile da usare, offre un raggio d’azione di 7,6 metri grazie al quale è possibile muoversi facilmente nelle stanze senza cambiare spesso presa. Il sistema di filtraggio avanzato, infine, trattiene fino al 99,98% delle particelle contribuendo a mantenere l’aria più pulita mentre il contenitore della polvere è progettato per essere svuotato e lavato con facilità, rendendo la manutenzione semplice e veloce.

7) Levoit ‎LSV-V211-AEU

-15% su Levoit ‎LSV-V211-AEU, l’aspirapolvere che assicura pulizia efficace senza interruzioni fino a 60 minuti grazie alle batterie al litio ad alta capacità. Si tratta di un prodotto leggero e maneggevole, dotato di spazzola antiigroviglio, adatta a pavimenti, divani e fessure con la possibilità di aggiungere la mini turbo spazzola per interventi più profondi. Il filtro HEPA lavabile cattura poi il 99,99% delle polveri sottili e degli allergeni mentre le tre modalità di aspirazione e le tre spazzole disponibili permettono di adattare il dispositivo a ogni esigenza. Il supporto da parete consente infine di ricaricarlo rapidamente e di tenerlo in piedi in modo pratico durante l’uso, rendendo le pulizie semplici e veloci.

8) DREAME H12 Pro FlexReach

-25% su DREAME H12 Pro FlexReach, la soluzione intelligente per pulire i pavimenti che combina lavaggio e aspirazione in un unico passaggio. È dotata di piatto a 180° che consente di raggiungere facilmente gli spazi più bassi e di serbatoio dell’acqua sporca che separa i residui e protegge il motore. Inoltre, di una spazzola che si rinfresca continuamente con acqua pulita durante l’uso così da lasciare le superfici sempre pulite. Al termine delle pulizie entra poi in funzione l’auto-pulizia con acqua calda a 90 °C seguita da un’asciugatura rapida con aria calda che elimina l’umidità in pochi minuti ed evita la formazione di cattivi odori. Con una potenza di aspirazione fino a 18.000 Pa e una spazzola che ruota a 480 giri al minuto, quest’aspirapolvere rimuove rapidamente lo sporco bagnato. Il sistema TangleCut aiuta infine a ridurre i grovigli di capelli mentre l’autonomia fino a 50 minuti permette di completare le pulizie senza interruzioni.

9) Dyson Big Ball Parquet 2

-29% su Dyson Big Ball Parquet 2, l’aspirapolvere a traino con filtro lavabile permanente che elimina la necessità di sacchetti e mantiene l’aspirazione costante nel tempo. È dotato di un sistema di filtraggio avanzato che cattura il 99,97% delle polveri sottili fino a 0,3 micron così da garantire aria più pulita in casa e di tecnologia Ball che permette di sterzare facilmente e raggiungere anche gli angoli più difficili. Con 180 Air Watt di potenza, garantisce poi una pulizia profonda su tappeti, parquet, piastrelle e pavimenti duri mentre gli accessori a sgancio rapido si cambiano facilmente così da affrontare ogni superficie e spazio difficile da raggiungere. Lo svuotamento igienico consente infine di eliminare la polvere senza entrare in contatto con essa.

10) Electrolux EB51C1OG

-31% su Electrolux EB51C1OG, il dispositivo a sacco da 750 W che rende la pulizia semplice ed efficace. Grazie alla bocchetta AllFloor e alla potenza aspirante, raccoglie facilmente polvere e sporco da pavimenti duri e tappeti con cambio di modalità che può essere fatto comodamente con il piede. Si tratta di un prodotto che permette di pulire le superfici fino a 72 metri quadrati senza cambiare la presa e dotato di un sistema di filtraggio HEPA che cattura fino al 99,99% delle particelle più fini, come polveri sottili e acari.