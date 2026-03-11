10 prodotti Apple da acquistare in sconto per la Festa delle Offerte di Amazon 2026

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La festa delle offerte di primavera di Amazon 2026 è partita e durerà fino al 16 marzo. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi dell’anno perché permette di acquistare dispositivi tecnologici a prezzi molto convenienti. Tra i protagonisti dell’evento ci sono anche i prodotti Apple, proposti questa settimana con sconti interessanti e disponibili per tutti, senza necessità di abbonamento a Prime. Le promozioni, però, resteranno attive solo per pochi giorni, per questo abbiamo selezionato le migliori offerte Apple, con ribassi che arrivano fino al 47%.

Migliori prodotti Apple in sconto per la Festa della Offerte di Primavera Amazon

Combinano design elegante, tecnologia avanzata e funzioni pensate per rendere più semplice e piacevole il lavoro, lo studio e il tempo libero. Per le offerte di Primavera Amazon, abbiamo selezionato i 10 migliori prodotti Apple in sconto, dagli Apple Watch agli iPad fino agli accessori indispensabili per sfruttare al meglio l’ecosistema del brand con funzionalità sempre aggiornate e intuitive.

1) Apple AirPods 4

-25% di sconto su Apple AirPods 4. Si tratta di auricolari wireless comodi, leggeri e con funzioni intelligenti. Tra le caratteristiche più importanti di questo prodotto c’è la cancellazione attiva del rumore che riduce i suoni esterni permettendo un ascolto più immersivo. Grazie al chip H2, poi, gli AirPods 4 gestiscono anche l’audio adattivo che bilancia in automatico la cancellazione del rumore e la modalità trasparenza con la possibilità di continuare a sentire quello che accade intorno quando necessario. Dispongono inoltre della funzione di rilevamento conversazione che abbassa automaticamente il volume quando si parla con qualcuno da vicino. La qualità delle chiamate, poi, è migliorata grazie all’ isolamento vocale che riduce i rumori di fondo rendendo la voce più chiara anche in ambienti rumorosi. Tali auricolari garantiscono fino a 4 ore di ascolto con una singola carica con cancellazione del rumore attiva mentre con la custodia di ricarica si arriva fino a 20 ore complessive. Se poi si disattiva la cancellazione attiva del rumore, si può arrivare fino a 30 ore totali di ascolto. La custodia, compatta e riprogettata, supporta la ricarica wireless Qi, il cavo USB-C e il cavo per Apple Watch ed è dotata di altoparlante per la funzione Dov’è, che ne facilita il ritrovamento. Sono infine resistenti ad acqua, sudore e polvere con certificazione IPX4, caratteristica che li rende adatti anche agli allenamenti o all’uso all’aperto.

2) Apple Watch Ultra

-5% su Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, 49 mm) ricondizionato con cinturino Ocean Mezzanotte. Si tratta di uno smartwatch progettato per chi pratica attività all’aperto, attività di resistenza ed escursioni grazie a sensori avanzati e funzioni dedicate. La cassa da 49 mm in titanio aerospaziale è resistente ma leggera mentre il display è il più grande e luminoso mai visto su un Apple Watch, facile da leggere anche sotto il sole. L’autonomia arriva fino a 36 ore con utilizzo normale e può aumentare ulteriormente con le modalità di risparmio energetico. Il GPS a doppia frequenza garantisce poi una localizzazione più precisa durante allenamenti e percorsi. Completano le caratteristiche la resistenza all’acqua fino a 100 metri e la capacità di funzionare anche in condizioni ambientali difficili.

3) Apple 2020 iPad Pro

-5% su Apple 2020 iPad Pro, il tablet ricondizionato da 12,9 pollici con Wi-Fi e 128 GB di memoria. Si tratta di un prodotto dotato di un ampio display Liquid Retina XDR con tecnologia ProMotion, True Tone e gamma cromatica P3 che offre dei colori molto realistici e delle immagini luminose. Il dispositivo integra inoltre un comparto fotografico avanzato con fotocamera grandangolare da 12 MP, ultra grandangolare da 10 MP e scanner LiDAR, utile anche per applicazioni di realtà aumentata. Ha poi una fotocamera frontale ultra grandangolare da 12 MP con funzione Center Stage che mantiene il soggetto sempre al centro durante videochiamate e riunioni online.

4) Apple Custodia MagSafe in silicone

-36% di sconto su Apple Custodia MagSafe per iPhone 17 che combina protezione ed eleganza e si aggancia saldamente alla tracolla permettendo di avere le mani libere mentre si porta con sé il telefono. L’esterno in silicone riciclato al 45% è liscio e piacevole al tatto mentre la fodera interna in microfibra morbida e soffice protegge ogni angolo del dispositivo. Supporta poi perfettamente il controllo della fotocamera riconoscendo i movimenti precisi come la pressione e lo scorrimento. I magneti perfettamente allineati a iPhone 17 Pro assicurano infine stabilità e rendono più rapida la ricarica wireless. Per ricaricare non è necessario rimuoverla, basta infatti soltanto appoggiare il telefono su un alimentatore MagSafe o su una base certificata Qi2.

5) Apple Magic Mouse

-24% su Apple Magic Mouse, il mouse wireless e ricaricabile ideale per chi cerca precisione e gesti intuitivi. La base stabile scivola senza fatica sulla scrivania mentre la superficie Multi-Touch permette di sfogliare pagine, scorrere documenti e controllare il Mac con gesti naturali. È dotato di una batteria integrata che dura oltre un mese con una sola carica e si abbina in automatico a iPad e Mac compatibili. Si tratta di un prodotto compatto, leggero in quanto pesa solo 99 grammi e perfetto da utilizzare quotidianamente. Funziona con Bluetooth, modello MacOS 15.1 o successivo e iPadOS 18.1 o successivo.

6) Apple Alimentatore USB-C

-47% su Apple Alimentatore USB‑C da 140W, perfetto per ricaricare rapidamente il MacBook Pro 16″ (2021) a casa, in ufficio o in viaggio. È compatibile con la maggior parte dei cavi USB‑C ma offre prestazioni ottimali con cavo USB‑C a MagSafe 3 o cavo di ricarica USB‑C, portando la batteria da 0% al 50% in circa 30 minuti. Il cavo di ricarica è venduto separatamente.

7) Apple Magic Trackpad

-21% su Apple Magic Trackpad, wireless e ricaricabile che supporta tutti i gesti Multi‑Touch e integra la tecnologia Force Touch. I sensori rilevano l’intensità del tocco, offrendo un controllo preciso e più funzioni a portata di dita mentre l’ampia superficie in vetro rende lo scorrimento e la navigazione comodi e naturali. Si abbina automaticamente al Mac e la batteria integrata dura oltre un mese prima di dover essere ricaricata. La ricarica avviene tramite porta USB‑C, con cavo intrecciato incluso, così da poter usare un unico cavo per tutti i dispositivi compatibili. Supporta il Bluetooth ed è compatibile con i Mac più recenti.

8) Apple Magic Keyboard

-24% su Apple Magic Keyboard, la tastiera elegante e precisa che rende la scrittura più facile e accurata. Grazie alla tecnologia wireless, si abbina automaticamente al Mac, permettendo di iniziare subito a lavorare senza cavi ingombranti. La batteria integrata offre fino a un mese di autonomia prima della ricarica che può avvenire comodamente tramite porta USB‑C con cavo intrecciato incluso, perfetto per gestire tutti i dispositivi con un solo filo.

9) Apple Smart Folio

-38% su Apple Smart Folio, la custodia sottile e leggera che protegge l’iPad mini su entrambi i lati. All’apertura il dispositivo si attiva mentre alla chiusura va in standby. Grazie all’aggancio magnetico, poi, si fissa saldamente all’iPad e, ripiegata, si trasforma in un comodo supporto per leggere, guardare film, scrivere o fare videochiamate con FaceTime.

10) Apple Pencil Pro

-5% su Apple Pencil Pro, la penna stilo pensata per offrire un controllo creativo ancora più preciso sugli iPad compatibili. Grazie alla bassa latenza e alla precisione al pixel, permette di scrivere, disegnare e prendere appunti in modo naturale. È inoltre sensibile all’inclinazione e alla pressione così da ottenere un tratto più realistico ed è dotata anche di funzioni avanzate. Premendo leggermente la matita si può infatti accedere rapidamente agli strumenti e cambiare pennello mentre ruotandola si regola l’angolazione del tratto. La penna si collega poi magneticamente all’iPad per essere abbinata e ricaricata in modalità wireless. Se non la si trova più, poi, può essere individuata tramite l’app Dov’è. Infine, è compatibile con l’iPad Pro 13″ e 11″ con chip M4, iPad Air 13″ e 11″ con chip M2 o M3 e iPad mini con chip A17 Pro.