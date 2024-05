video suggerito

Migliori decoder satellitari: la classifica di maggio 2024 dei modelli Tivùsat con guida all’acquisto Guida all’acquisto dei migliori decoder satellitari di maggio 2024, con modelli per la ricezione DVB-T2 dei canali Tivùsat e con vano per smart card, selezionati per completezza di funzioni, alta risoluzione video e supporto a connessioni wireless. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La nostra top 6

Un decoder satellitare è un dispositivo che consente di vedere canali televisivi tivùsat (dall'omonima azienda che si occupa della trasmissione dei segnali via satellite) in chiaro e in Pay-per-View su monitor o TV ormai datati, sfruttando i contemporanei tuner DVB-T e DVB-T2 – che potremmo definire semplicemente come dei "traduttori" di segnale – e trasformando, così, i segnali delle emittenti televisive in audio e video per i propri TV, anche ad alte risoluzioni come Full HD o 4K.

Venduti a un costo che va dai 20 ai circa 120 euro per i prodotti delle migliori marche come TELESystem, Strong e DigiQuest, questi dispositivi presentano molto spesso una serie di funzioni smart come la registrazione video, le guide di programmazione elettronica (EPG) dei palinsesti, il parental control e la connessione ad internet per l’accesso a piattaforme streaming come Netflix, DAZN e Amazon Prime Video, proprio come con le migliori smart TV.

Non solo, grazie alle porte video disponibili, tipicamente delle USB ed HDMI, diventa possibile trasmettere il segnale video anche da PC, smartphone, tablet o Android box.

Leggi anche I 15 migliori smartphone per fotocamera: la classifica del 2024

Il loro funzionamento è davvero semplice e immediato: non serve altro che collegarli ai propri TV o monitor e far partire la sintonizzazione dei canali in chiaro e Pay-per-View – a patto che il decoder abbia un ingresso per le smart card, atte alla ricezione di specifici segnali via satellite.

In caso vogliate svecchiare una TV o monitor obsoleti, qui vi proponiamo la nostra classifica dei migliori decoder satellitari di maggio 2024, corredata di una comoda guida all'acquisto con cui orientarsi tra le caratteristiche principali di questi dispositivi.

DigiQuest MX5

Il miglior decoder satellitare economico

Consigliato a chi cerca un decoder satellitare: con display alfanumerico frontale e orario supportato; con supporto all'alta risoluzione Full HD; con sistema operativo intuitivo e facile da utilizzare.

Pro: le funzioni Mediaplayer ed EPG lo rendono un must della categoria per il prezzo a cui viene venduto

Contro: il telecomando incluso in confezione è quanto mai essenziale, ma non manca di tutti i tasti necessari al pieno controllo del decoder e delle sue funzioni

Un buon decoder satellitare permette agevolmente di captare e trasmettere tutti i canali disponibili nella propria area. Per questo, oggi è indispensabile che questi dispositivi supportino il segnale DVB-T2, il più aggiornato per la ricezione di canali Tivùsat. Se questo, però, vi porta a pensare che sia necessario chissà quale esborso economico, state tranquilli: in circolazione non mancano validi dispositivi di categoria a prezzi molto convenienti. A conferma di ciò, ecco che ad aprire la nostra classifica c'è l'ottimo decoder DigiQuest MX5: un dispositivo venduto a buon prezzo, con una stabile ricezione del segnale e diverse funzioni interessanti che rendono la sua esperienza d'uso versatile e ricca di opportunità.

Pensiamo, infatti, alla presenza delle funzioni EPG, per la guida elettronica ai programmi TV (attraverso cui il decoder tiene sempre aggiornate le informazioni sui palinsesti televisivi), e Mediaplayer, per visualizzare contenuti derivanti da sorgenti esterne come chiavette USB, hard disk esterni e PC.

La sua installazione è semplice e veloce, la sintonizzazione dei canali è guidata e assai rapida, e ci si ritrova a poter guardare i propri programmi TV preferiti in pochissimo tempo. A ciò si somma un menù – navigabile tramite telecomando incluso in confezione – chiaro e ricco di opzioni per il settaggio di tutti i parametri di visione, come l'intensità dei colori e la luminosità.

Altre soluzioni di decoder satellitari economici:

TELE System Decoder T2 TS 6822

Il miglior decoder satellitare senza scheda

Consigliato a chi cerca un decoder satellitare: con doppio tuner digitale terrestre DVB-T/T2; con supporto all'alta risoluzione Full HD; con sistema operativo intuitivo e facile da utilizzare.

Pro: la funzione Autoscan permette al decoder di intercettare autonomamente tutti i canali disponibili nella propria area, facilitando così la configurazione agli utenti meno avvezzi alla tecnologia.

Contro: il design è quanto mai semplice, ma le dimensioni sono compatte e permettono di riporre il decoder anche negli spazi più stretti.

Per chi non ha esigenze di visione di canali Pay-per-View e non ama l'idea di ulteriori abbonamenti per l'accesso a specifici contenuti, un decoder con doppio tuner DVB-T/T2 sarà l'ideale per dare nuova vita a monitor o vecchi PC. A svolgere egregiamente questo compito, con ottimi risultati in termini di stabilità del segnale e qualità della ricezione, è il decoder satellitare TELE System Decoder T2 TS 6822, che con la sua risoluzione video Full HD permette di vedere tutti i canali in chiaro in alta definizione. A ciò si sommano le ottime funzioni EPG per la lettura del palinsesto televisivo aggiornato e Autoscan, che permette un settaggio rapido e intuitivo.

Il telecomando in dotazione dispone di tutti i tasti necessari al cambio di canali e di sorgenti, oltre a permettere agevolmente di impostare i parametri di visione che più si preferiscono regolando intensità dei colori, luminosità e simili. Il sistema operativo, infine, è completo e semplice da navigare.

Altre soluzioni di decoder satellitari economici:

DigiQuest Combo Q80 4K

Il miglior decoder satellitare con smart card

Consigliato a chi cerca un decoder satellitare: con telecomando 2 in 1; con funzione di registrazione attivabile; con risoluzione 4K; con 2 lettori smart card.

Pro: il sistema operativo è rapido e intuitivo, dispone di funzioni mediaplayer per la riproduzione di video, audio e immagini da fonti esterne e dispone della comoda funzione di ricerca automatica per la sintonizzazione con tutti i nuovi canali disponibili.

Contro: video e foto da dispositivi esterni possono essere visualizzati fino a una risoluzione massima di Full HD 1080p; poco male, perché con la connessione WiFi è possibile visualizzare tutti i contenuti on demand fino al 4K 2160p.

I decoder più completi sul mercato permettono l'inserimento di schede, altresì dette smart card, per l'accesso a specifici canali pay-per-view e servizi televisivi. Si tratta di un plus che, anche in un epoca digitale come quella contemporanea, risulta comunque un importante valore aggiunto. Tra i decoder che dispongono di ingresso per le schede, il decoder satellitare DigiQuest Combo Q80 4K è tra i più completi e funzionali della categoria.

Non solo, infatti, dispone di ben due ingressi per le smart card, ma non manca di connessione WiFi per accedere alle principali app di streaming come RaiPlay o Mediaset Infinity. Permette, inoltre, la visione di contenuti in 4K 2160p, la più alta qualità video disponibile attualmente sul mercato, tramite Carta Tivùsat inclusa e arriva con un telecomando 2 in 1 incluso in confezione (dunque progettato per funzionare sia col decoder stesso che con la TV a cui lo si collega).

Il sistema operativo è tra i più completi sul mercato, ed è assai rapido e agevole anche per i meno avvezzi al mondo tech. Comode, inoltre, le funzioni di EPG e ricerca rapida per tenere costantemente aggiornato il decoder con tutti i nuovi canali e le nuove frequenze, visualizzando al contempo tutte le info sui programmi in onda o in programmazione.

A chiudere, l'OS adoperato per questo decoder dispone di diverse funzioni interessanti e assolutamente smart: pensiamo alla funzione di registrazione attivabile, che consente di registrare fino a due canali contemporaneamente per salvare tutti i programmi che più ci interessano, e la funzione di Mediaplayer, per la riproduzione di video, immagini e audio da dispositivi esterni come PC, chiavette USB o anche hard disk esterni.

Altre soluzioni di decoder satellitari con scheda:

TELE System UP T2 4K

Il miglior decoder satellitare con risoluzione 4K

Consigliato a chi cerca un decoder satellitare: con accesso al Google Play Store; con risoluzione 4K; con sistema operativo Android TV; con funzione Chromecast e assistente vocale Google.

Pro: la piena compatibilità con tutte le principali app di streaming rende questo dispositivo la soluzione ideale per affiancare televisori datati o monitor PC da voler rendere "smart"

Contro: manca la possibilità di usare le schede card; ciò detto, la tecnologia implementata in questo decoder fa sì che non vi sia alcun tipo di reale mancanza, per un'esperienza visiva completa di tutto ciò che il mercato offra per lo streaming e non solo.

Un decoder satellitare non dà soltanto la possibilità di vedere al meglio i canali in chiaro o i pay-per-view, ma consente anche un rapido accesso a tutti quei servizi in streaming che, altrimenti, sarebbero preclusi a chi non dispone di una smart TV apposita. Ecco, quindi, che i decoder come il TELE System UP T2 4K rendono smart anche vecchie TV o monitor per PC, e lo fanno con risultati da top di gamma.

Questo decoder nello specifico monta l'Android TV OS, e permette dunque l'accesso al Google Play Store da cui scaricare app di streaming, giochi e piattaforme varie come YouTube, Netflix, DAZN, RaiPlay, Mediaset Infinity o anche Spotify e Amazon Music. Tutto ciò di cui si ha bisogno, insomma, per godere a pieno dell'offerta del mercato contemporaneo in quanto a materiale audio-video.

La risoluzione offerta per programmi tv e piattaforme streaming è la più alta in circolazione: 4K 2160p, con anche l'HDR10+ a supporto per il bilanciamento automatico di colori e contrasti. Questo decoder, poi, non manca di funzioni comode come l'EPG, il rilevamento automatico dei canali e l'aggiornamento costante delle frequenze, mentre il sistema operativo è rapido e intuitivo. Presenti, oltre al modulo per la connessione WiFi, anche la tecnologia Bluetooth e l'assistente vocale di Google, attivabile tramite il telecomando smart incluso in confezione.

La presenza, poi, di porte USB e HDMI consente il collegamento dei più disparati dispositivi esterni: da PC ad hard disk esterni, passando per lettori blu-ray e chiavette USB. Se si desidera trasmettere dei contenuti direttamente dal proprio tablet o smartphone, invece, è presente la funzione Chromecast per il mirroring (ovvero la "trasmissione" wireless del segnale) dei propri dispositivi direttamente su TV.

Altre soluzioni di decoder satellitari 4K:

Strong SRT7807

Il miglior decoder satellitare con funzione di Parental Control

Consigliato a chi cerca un decoder satellitare: con risoluzione HD; con vano per smart card; con timer impostabili e liste canali preferiti personalizzate; con tecnologia audio Dolby Digital Plus.

Pro: il notevole numero di funzioni disponibili distingue nettamente questo decoder dai suoi competitor; ottimo il valore aggiunto dell'accesso al canale Zona DAZN.

Contro: design un po' troppo semplice, ma pensato per un dispositivo dalle dimensioni assai compatte e adatto ad essere collocato anche nei punti più stretti dei propri mobili TV.

La TV, si sa, è un dispositivo atto a intrattenere grandi e piccini, ma non è sempre facile assicurarsi che ai più piccoli venga mostrato solo ciò che è adatto a loro. La tecnologia, però, ha posto rimedio: nella fattispecie, è stata sviluppata la comoda funzione di parental control, per il settaggio di limiti orari e accesso a canali da attivare ogni qual volta che si desidera far vedere un po' di TV ai più piccoli.

Non tutti i decoder dispongono di funzioni come questa: fortunatamente, però, non mancano dispositivi che brillano per completezza di funzioni e possibilità offerte. Questo è il caso del decoder satellitare Strong SRT7807, un dispositivo caratterizzato da dimensioni compatte, trasmissione di segnale in HD, presenza del vano per smart card e molte funzioni aggiuntive, tra cui la già citata Parental Control ma anche l'EPG con informazioni aggiornate sul palinsesto televisivo, timer regolabili e liste di canali preferiti personalizzabili, da raggiungere rapidamente col telecomando fornito in dotazione.

A contraddistinguere questo decoder, infine, abbiamo l'abilitazione al canale Zona DAZN, con tutti i vantaggi che ne conseguono per chi è abbonato al popolare servizio di trasmissioni sportive, e una notevole qualità audio, grazie alla tecnologia Dolby Digital Plus.

Altre soluzioni di decoder satellitari con funzioni Parental Control e Registrazione:

DigiQuest Combo Q90 4K

Il miglior decoder satellitare in assoluto

Consigliato a chi cerca un decoder satellitare: con risoluzione 4K; con telecomando 2 in 1; con smart card inclusa; con funzioni di registrazione e Timeshift.

Pro: massima risoluzione video, supporto alle smart card e funzioni all'avanguardia portano questo dispositivo a gareggiare coi top di gamma della categoria.

Contro: il design non è troppo dissimile dai modelli precedenti: poco male, le dimensioni compatte e il design semplice e pulito si riconfermano una formula vincente.

Doppio tuner DVB S-2 e DVB T-2, risoluzione 4K, accesso alle principali app di streaming come RaiPlay e Mediaset Infinity e un assortito catalogo di funzioni e opzioni di personalizzazione: è quanto di meglio si possa chiedere a un decoder satellitare, ed è quanto il DigiQuest Combo Q90 4K è in grado di offrire.

Parliamo di un decoder dal form factor ben ingegnerizzato, con dimensioni ristrette ma tanta potenza sotto al cofano. Non soltanto dispone delle classiche funzioni EPG per l'aggiornamento dei dati del palinsesto TV e registrazione video manuale, ma dispone anche delle ben più ricercate funzioni di Mediaplayer, con pieno supporto ad hard disk esterni, chiavette USB e PC, accesso alle app in streaming tramite tecnologia HbbTV per la riproduzione on demand e il servizio Tivùon, nonché l'ottima tecnologia Timeshift, per la messa in pausa dei propri programmi televisivi (anche di quelli in diretta).

A corredo, troviamo la possibilità di impostare timer, l'accesso a doppio audio e la presenza di doppio ingresso per smart card, con una (quella brandizzata Tivùsat) già inclusa in confezione. Molto stabile, poi, la ricezione del segnale, a prescindere dall'angolo della casa in cui si decida di collocare il prodotto.

Altre soluzioni di decoder migliori in assoluto:

Come scegliere un buon decoder satellitare

Come osservato dalla nostra classifica, le caratteristiche di un buon decoder satellitare possono essere molteplici e, sebbene si tratti di prodotti pensati per facilitare l'accesso alla tv via satellite a chiunque, scegliere quello ideale per le proprie esigenze può non essere cosa semplice. Per questo, nella nostra guida all'acquisto vi suggeriamo alcune caratteristiche principali di questa tipologia di prodotti a cui badare, così che possiate destreggiarvi al meglio tra il mare di dispositivi attualmente sul mercato.

Risoluzione

La risoluzione supportata da un decoder satellitare è oggigiorno una caratteristica chiave che indica non soltanto la bontà di un prodotto in termini di prestazioni offerte, ma che soprattutto incide sull'uso che se ne farà, compatibilmente con quelli che sono gli schermi in nostro possesso.

Sì, perché un decoder capace di trasmettere segnale solo in HD 720p non permetterà di sfruttare la qualità visiva che una TV o uno schermo Full HD 1080p o 4K potrebbero offrire.

Diventa importante, quindi, bilanciare questo fattore e compiere la propria scelta in virtù del pannello di cui già si dispone. Ciò che è importante sapere, in linea generale, è che lo standard offerto in termini di risoluzione è ormai il Full HD, con numerosi dispositivi in grado di trasmettere il segnale anche in 4K. Si tratta, dunque, di standard assolutamente contemporanei, in grado di matchare al 100% con gli schermi che si hanno oggi nella maggior parte delle case, specialmente nel caso in cui si stia parlando di monitor per PC riadattati a TV.

Connessione WiFi

Date le possibilità offerte in termini di intrattenimento dalle numerose piattaforme di streaming e servizi audiovisivi in generale, una connessione a internet permette al decoder satellitare di ampliare notevolmente la propria esperienza d'uso, permettendo così l'accesso non soltanto a tutti i canali in chiaro tivusàt, ma anche a film e Serie TV in streaming, o applicazioni di vario genere. Non a caso, abbiamo oggi decoder che montano il sistema operativo di Google, Android TV, con piena compatibilità a tutte quelle principali applicazioni che già troviamo, per esempio, su smartphone, PC e Smart TV.

Supporto Tivùsat, smart card e canali Pay-per-View

Se è vero che tutti i decoder moderni, grazie al supporto al segnale DVB-T e DVB-T2, e dunque ai canali Tivùsat, danno accesso ai canali in chiaro delle televisioni, va comunque sottolineato che non tutti i dispositivi di questa categoria dispongono di moduli e supporti per permettere la trasmissione di canali Pay-per-View. Questo avviene perché i canali TV a pagamento possono essere captati dal decoder solo se quest'ultimo dispone di un modulo di Common Interface (detto comunemente modulo CI), con annesso supporto alle smart card.

Nonostante l'ampia disponibilità di piattaforme streaming, non va comunque sottovalutata l'importanza di una porta per smart card, né delle schede stesse. Moltissimi tra gli show e programmi TV più seguiti al mondo sono trasmessi su canali Pay-per-View, e non è cosa rara che ciò possa riguardare anche trasmissioni o eventi sportivi.

In fase d'acquisto, dunque, tenete a mente questo fattore e le vostre preferenze: in entrambi i casi, sono molti i modelli ideali per una visione ottimale e completa delle proprie trasmissioni TV preferite.

Porte e uscite video

Il numero (e la varietà) di porte e uscite video disponibili in un decoder ne determina la compatibilità col più alto numero possibile di dispositivi, ampliandone così le potenzialità. Oggigiorno, tenuto conto delle tipologie di televisore che si hanno in casa, lo standard per il collegamento TV è divenuto l'HDMI, decisamente più efficiente nel trasmettere segnale video rispetto alle ormai obsolete prese SCART/VGA. Non solo, le porte HDMI consentono anche il collegamento a dispositivi come PC, tablet, smartphone o dispositivi smart come il Chromecast di Google o la Fire Stick di Amazon, per permettere anche a quei decoder che non ne dispongono di accedere ad app e servizi streaming moderni.

Oltre all'HDMI, rappresentano uno standard anche le porte USB per il collegamento di hard disk esterni o chiavette USB, e talvolta possono essere presenti anche uscite audio ottiche o AUX, per il collegamento di casse, soundbar e dispositivi audio in generale.

Funzioni smart

In caso si voglia optare per un dispositivo che disponga di funzioni intelligenti, sappiate che anche in questo caso l'offerta sul mercato è ampia e ricca di soluzioni. Nello specifico, ci sono decoder che dispongono di comode funzioni di registrazione dei programmi intelligente, dunque automatica, o manuale – cioè da attivare e disattivare all'occorrenza con la pressione di un tasto sul telecomando del decoder – o anche di EPG (Guida elettronica ai programmi) per l'aggiornamento automatico delle informazioni del palinsesto televisivo, e funzioni per il controllo parentale dei contenuti e per la regolazione dei tempi di visione, attraverso il settaggio di timer.

Sistema operativo

Il sistema operativo di un decoder è un elemento essenziale: in base alla sua navigabilità e completezza, permette una comoda gestione di tutte le impostazioni e modalità integrate nel dispositivo. Pensiamo, dunque, alla regolazione di parametri di visione come la luminosità o l'intensità dei colori, ma anche all'accesso a tutte le funzioni cui abbiamo accennato sopra.

Non solo, sono molti i dispositivi che incorporano sistemi operativi avanzati come Android TV o Linux e che, tramite l'ausilio di connessioni WiFi, permettono l'accesso a piattaforme di contenuti audiovisivi come Netflix, RaiPlay, Mediaset Infinity o YouTube.

Quanto costa un decoder satellitare?

Il costo di un buon decoder satellitare tende a variare notevolmente in base a varietà di funzioni (specie nel caso in cui siano presenti funzioni smart), risoluzione video disponibile ed elementi software o hardware rilevanti, come il supporto alle smart card o all'audio Dolby Digital Plus.

In linea generale, potremmo dire che il range di prezzo dei decoder va da circa 20 euro per i modelli che offrono quasi esclusivamente l'accesso ai canali Tivùsat, fino ai 120 euro per i dispositivi più completi, con connessione ad internet e accesso a funzioni smart o a canali Pay-Per-View. Ciò detto, va comunque sottolineato che si tratta di una tipologia di prodotti che viene spesso venduta in offerta, con sconti davvero convenienti e che elevano ancor di più il buon rapporto qualità-prezzo che li contraddistingue.

Le migliori marche di decoder satellitari

Come è possibile notare dalla nostra guida all'acquisto, scegliere un decoder satellitare adatto a tutte le proprie esigenze può non essere semplice o intuitivo. Un buon punto di partenza per valutare la bontà di un prodotto da acquistare, però, può senz'altro essere quello di affidarsi alle migliori marche che producono decoder satellitari. Tre su tutte hanno conquistato il mercato grazie a prodotti di qualità, resistenti e dalle performance sempre elevate. Parliamo di TELE System, DigiQuest e Strong, tre tra le aziende più apprezzate e col più alto livello di trust nel mondo delle telecomunicazioni.

Le prime due sono leader nel settore dell'elettronica di consumo e nella creazione di apparecchi per TV digitali e satellitari, ma TELE System, azienda italiana, si spinge anche nella produzione di Smart TV e pannelli d'alta qualità. I loro prodotti brillano per l'elevato rapporto qualità-prezzo che li contraddistingue, con anche un buon equilibrio tra funzioni integrate, sistemi operativi rodati e un'ottima durabilità negli anni. Ad entrambe, infine, va riconosciuta la presenza di un buon servizio d'assistenza post-vendita.

Non di meno valore è Strong, azienda giapponese leader nel settore delle telecomunicazioni e della ricezione digitale e satellitare. I suoi prodotti presentano un'elevata qualità e durabilità, ma stupiscono soprattutto per la quantità di funzioni integrate nei loro sistemi operativi. La divisione europea, oltretutto, garantisce una completa assistenza post-vendita.

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.