Le migliori chiavette usb di marzo 2024: modelli a confronto Ecco quali sono le migliori chiavette usb per conservare numerosi file ed evitare che vadano persi accidentalmente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nostra top 6

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le chiavette usb sono dei dispositivi di archiviazione tra i più comuni e utilizzati; piccole e leggere, si possono portare con sé facilmente, in modo da avere sempre a portata di mano documenti importanti. Se in passato erano limitate in capacità di archiviazione e velocità di rendering, ad oggi sono anche molto veloci e disponibili in diversi formati; le più comuni sono quelle da 128 giga, 256 giga e 512 giga. Ma quanto costano le pennette usb? Anche da questo punto di vista averne una è molto conveniente, perché ce ne sono di davvero economiche.

Ma non è tutto: cercandole su Amazon o in qualsiasi altra piattaforma o negozio di elettronica, ci sarà l'imbarazzo della scelta anche dal punto di vista del design; ne esistono di semplici e lineari, ma anche di bizzarre, simpatiche e colorate, dalle forme più disparate.

Kingston DataTraveler Max

La chiavetta usb più veloce

Consigliata a chi cerca una chiavetta usb: per professionisti; capiente; con aggancio

Velocità: 1.000 MB/s

Connettività: usb-a

Capacità: 256 giga

Pro: una pennetta come questa permette di memorizzare non solo piccoli file, ma anche programmi pesanti

Contro: questo marchio è garanzia di qualità in fatto di tecnologia, nessuno ha esposto lamentele

Una penna usb 3.2 è veloce, tecnologica e in grado di soddisfare numerose esigenze. La penna usb Kingston DataTraveler Max è tra le più tecnologiche in circolazione; disponibile con una memoria da 256 giga fino ad un tera, in base a ciò che dovete salvare, questo dispositivo ha un connettore di tipo usb-a. L'aggancio ad anello che si trova all'estremità permette di unirla ad un portachiavi, per evitare di perderla accidentalmente.

Altre soluzioni consigliate di chiavette usb veloci:

SanDisk Ultra Fit

La chiavetta usb 3.2

Consigliata a chi cerca una chiavetta usb: compatta; con sistemi di protezione e gestione avanzati; perfetta per il gaming

Velocità: 400 MB/s

Connettività: usb-a

Capacità: 128 giga

Pro: compatta e di design, è anche un'ottima idea regalo

Contro: ha un costo più elevato di altre pennette usb, ma è comunque economica e alla portata di tutti

Una penna usb 3.2 è una penna usb molto veloce sia in fase di lettura che in fase di scrittura e consente di spostare file e programmi di gran peso; ha addirittura una velocità di scrittura fino a 15 volte superiore rispetto a quella consentita dalle unità usb 2.0. Tra le migliori in tal senso c'è la SanDisk Ultra Fit, disponibile con 128 giga di memoria e utile per salvare anche film e programmi pesanti in meno di 30 secondi.

Altre soluzioni consigliate di chiavette usb 3.2:

Hama Rotate Pro

La migliore da 512 giga

Consigliata a chi cerca una chiavetta usb: piccola; con meccanismo girevole; con occhiello di fissaggio

Velocità: 100 MB/s

Connettività: usb-a

Capacità: 512 giga

Pro: è compatibile sia con i pc a sistema Windows che con i pc iOS

Contro: si consiglia di espellere la periferica in modo sicuro prima di rimuoverla dal pc, per evitare di perdere file accidentalmente

Una chiavetta usb da 512 giga è buon compromesso tra un modello con poca memoria e uno con una memoria che in alcuni casi può essere eccessiva. La chiavetta Hama Rotate Pro è tra le migliori con questa capacità; il suo punto di forza è il meccanismo girevole che protegge il connettore e permette anche di agganciare la chiavetta ad un portachiavi. La memoria di questa periferica non è maggiore di altre, ma adeguata al numero e al tipo di file che può contenere; è realizzata con la tecnologia usb 3.0.

Altre soluzioni consigliate di chiavette usb da 512 giga:

Zarmst

La migliore da 256 giga

Consigliata a chi cerca una chiavetta usb: collegabile direttamente allo smartphone; versatile; sicura

Velocità: 40 MB/s

Connettività: usb-c

Capacità: 256 giga

Pro: questa pennetta usb permette davvero di collegare qualsiasi tipo di dispositivo e di trasferire velocemente qualsiasi file

Contro: questo dispositivo versatile ed economico non ha nulla di invidiare a nessun altro modello, tutti ne sono soddisfatti

Anche una penna usb da 256 giga può essere molto utile, soprattutto a chi deve salvare e archiviare file e foto non troppo pesanti. Tra tutte, vi segnaliamo la penna usb di Zarmst, che è comoda e innovativa. In cosa consiste la sua innovazione? Questa periferica è accompagnata da un accessorio che permette di collegarla non solo ad un pc, ma anche allo smartphone. Addirittura, è possibile mettere in comunicazione uno smartphone con un pc o due smartphone e due pc.

Altre soluzioni consigliate di chiavette usb da 256 giga:

Verbatim Store'n'Go

La migliore da 128 giga

Consigliata a chi cerca una chiavetta usb: dal design semplice e professionale; compatibile con Windows e Vista

Velocità: 12 MB/s

Connettività: usb-a

Capacità: 128 giga

Pro: nonostante la bassa velocità, permette di trasferire più file contemporaneamente

Contro: l'inserimento nella porta usb non è sempre immediato, come spesso succede con questo tipo di periferica, ma basta inserire la chiavetta tenendola dalla parte frontale

Un'ulteriore via di mezzo in fatto di quantità di file archiviabili rappresentano le chiavette usb da 128 giga, perfette per file musicali, video e foto. La Verbatim Store'n'Go è una certezza, in tal senso. Tra i suoi punti di forza, il fatto che permette di archiviare anche più file contemporaneamente senza bloccarsi. Inoltre, come ogni prodotto del marchio, la sua vendita è accompagnata da una garanzia della durata di due anni.

Altre soluzioni consigliate di chiavette usb da 128 giga:

Kootion

La migliore chiavetta usb-c

Consigliata a chi cerca una chiavetta usb: multifunzionale; realizzata con materiali anti-urto; in vendita con garanzia

Velocità: 6 MB/s

Connettività: usb-c

Capacità: 128 giga

Pro: nonostante la bassa velocità, permette di trasferire più file contemporaneamente

Contro: tutte le recensioni su questo prodotto sono positive, nessuno ha sottolineato la presenza di difetti

Il connettore usb-c è ormai sempre più diffuso, perché universale e compatibile con qualsiasi dispositivo. Tra le chiavette usb di questo tipo che riteniamo di consigliarvi c'è quella realizzata da Kootion. Si tratta di una chiavetta doppia: da un lato c'è un connettore di tipo b e dall'altro un di tipo c: in questo modo questa chiavetta sarà utilizzabile anche con i dispositivi di vecchia generazione, dotati delle periferiche precedenti. I due connettori possono anche essere utilizzati contemporaneamente.

Altre soluzioni consigliate di chiavette usb-c:

Come scegliere la migliore chiavetta usb

Scegliere una chiavetta usb non è per nulla difficile, basta valutare gli aspetti più importanti: quanti file dovete archiviare? Quanto è veloce a leggere i file? A quali dispositivi è possibile collegarla e in che modo? Proviamo a valutare questi aspetti insieme.

Capacità

Le chiavi usb più comuni hanno una capacità che va dai 16 giga ai 512 giga. Esistono, però, anche modelli da 1 tera, che sono perfetti per chi deve archiviare non solo file, ma anche programmi e progetti. Ovviamente, questi modelli hanno un costo maggiore, ma comunque non eccessivo e sempre alla portata di tutte le tasche.

Velocità di lettura

La velocità di lettura riguarda il tempo che la chiavetta impiega a salvare nel suo archivio. In tal senso, le tecnologie sono sempre in evoluzione: le più diffuse del momento sono le usb 3.0, ma stanno prendendo piede anche le successive, le usb 3.1.

Connettore

Fino a poco tempo fa, erano diffuse quasi totalmente le chiavette del tipo usb-a e usb-b, ma adesso stanno essendo sostituite da quelle dotate di connettore usb-c, più facili da gestire e universali. Quale scegliere? A livello tecnico non c'è alcuna differenza, dovete solo assicurarvi di quale sia il modello compatibile con il vostro computer.

Dimensioni e forma estetica

Le chiavette usb sono generalmente piccole, compatte e leggere, facili da mettere in tasca, in borsa o in un astuccio. Per quanto riguarda la loro forza, ce n'è davvero di tutti i gusti: da quelle più seriose a quelle dalle forme particolari, vi basta scegliere quella che più vi piace.

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.