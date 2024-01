Migliori hard disk esterni: la classifica del 2024 dei modelli HDD e SSD più veloci ed affidabili Guida all’acquisto dei migliori hard disk esterni del 2024, selezionati tra i modelli delle migliori marche per rapporto qualità-prezzo, velocità, capienza e affidabilità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La nostra top 10

Gli hard disk esterni sono dispositivi plug&play ideali per immagazzinare in tutta sicurezza file e dati di varia natura per una conservazione duratura negli anni. Si tratta di memorie esterne compatibili con PC e prodotti smart in generale, con grandi capienze di memoria d'archiviazione (tendenzialmente, ormai, da 1 TB in sù), utili per sopperire – ad esempio – a memorie integrate nei propri laptop, spesse volte veloci ma piuttosto contenute in termini di capienza dello storage. Il tutto, in dimensioni compatte che agevolano il trasporto, così da avere sempre con sé tutti i propri dati più importanti, anche in mobilità.

Quello degli hard disk esterni è un mercato ampio e vasto, che spicca per varietà di caratteristiche, capienze, info tecniche e specifiche di utilizzo. Basti pensare alla prima, grande suddivisione che vi è tra questi dispositivi di archiviazione mobile: la differenza tra un hard disk esterno HDD, dunque meccanico – tipicamente indicato come più affidabile sul lungo periodo di utilizzo – ed uno SSD, ovverosia a stato solido, dall'elevatissima velocità di scrittura e lettura dei file, caratterizzato da un costo mediamente più elevato rispetto agli HDD.

Per gli hard disk esterni, inoltre, variano molto anche i prezzi, che costringono ad una scelta oculata su prodotti che propongano il miglior rapporto qualità-prezzo e, al contempo, rispondano a tutte le proprie esigenze. Si può avere bisogno, infatti, di alte velocità, e dunque di connessioni USB 3.0 (fino all'eccellenza data dalle porte 3.2), di dimensioni particolarmente contenute, o di garanzia di durabilità negli anni, e trovare tutto questo può richiedere più di una singola analisi dei prodotti che ci interessano.

Leggi anche Migliori smart TV: la classifica di gennaio 2024 con i modelli delle marche più apprezzate

Ciò detto, le marche leader di questo settore (in primis WD, SanDisk e Toshiba, con anche Seagate e UnionSine) sono solite lanciare sul mercato prodotti che rispondano bene a tutte le esigenze di budget, non lesinando mai in termini di sicurezza, affidabilità e durabilità del prodotto, e talvolta includendo nei propri modelli – anche quelli di fascia medio-bassa – chicche produttive che portano i loro hard disk esterni al massimo dell'avanguardia tecnologica.

Certo è, però, che in un mercato così ampio affidarsi esclusivamente alle marche più affidabili potrebbe non bastare per soddisfare tutte le nostre necessità. Consci, dunque, che la scelta dell'hard disk esterno giusto per sé non sia delle più semplici, abbiamo pensato che una classifica dei migliori hard disk esterni del 2024 potesse costituire un valido aiuto, specie se affiancata da una comoda guida all'acquisto che vi presentiamo sotto, ove indichiamo quelle che sono generalmente ritenute le caratteristiche più importanti a cui badare in fase di acquisto di un nuovo hard disk esterno, e dove spieghiamo – in termini assolutamente semplici ed immediati – come matchare questi fattori alle vostre esigenze.

Le differenze tra hard disk esterni HDD e SSD

Prima di osservare la classifica dei migliori hard disk esterni del 2024, riteniamo sia opportuno approfondire la succitata differenza tra modelli HDD e SSD, ovverosia le due principali tecnologie con cui questi dispositivi di archiviazione vengono realizzati.

Le caratteristiche che maggiormente differenziano un hard disk esterno HDD da un SSD sono anzitutto legate alla struttura, con i primi che dispongono di dischi magnetici in cui immagazzinare i dati, mentre i secondi, più avanguardistici in tal senso, hanno memorie flash di archiviazione a stato solido. Ciò comporta una differenza sostanziale in termini di velocità di lettura e scrittura dei file, con gli SSD sensibilmente più veloci rispetto agli HDD. Certo è, però, che la struttura meccanica degli HDD è ormai stata ampiamente collaudata negli anni, con ottimi risultati in termini di longevità del prodotto che ormai costituiscono un vero e proprio standard nel settore.

Si tratta, dunque, di dispositivi affidabili e duraturi, che non lasciano spazio a troppi pensieri o perplessità quando li si utilizza. Non solo, le velocità in scrittura e lettura dei dati è comunque più che valida sui modelli più recenti di hard disk esterni meccanici, così che di fatto vadano incontro a tutte le esigenze degli utenti comuni, che non necessitano di hard disk esterni ad-hoc per il lavoro o per le proprie attività creative. Inoltre, gli HDD sul mercato si distribuiscono su tutte le fasce di prezzo, capienze e dimensioni possibili, con corpi talvolta molto piccoli e facilmente trasportabili, soddisfando gli utenti anche per quanto concerne il bisogno di mobilità.

Gli SSD, invece, pur brillando per velocità generale, si piazzano sul mercato a prezzi tendenzialmente più alti, dato il costo sostenuto dai produttori per la realizzazione di memorie flash di qualità, e per quanto concerne le dimensioni, bisogna stare bene attenti alle linee di prodotti da scegliere per avere una memoria di archiviazione ultra veloce ma anche comodamente trasportabile. Al netto di ciò, comunque, la scelta di un hard disk esterno SSD è particolarmente consigliata a professionisti e creatori di contenuti, proprio per l'esigenza di velocità e reattività che quest'ultimi possono avere. Un utilizzo lavorativo, inoltre, giustifica i prezzi più alti, ripagando in termini di produttività.

Per la durabilità di questi prodotti, invece, è bene sottolineare che esperti e appassionati del settore indicano gli hard disk esterni SSD come perfettamente affidabili, per quanto non sia garantito che la loro longevità sia al pari di quelli HDD. Poco male, però, poiché in contesti lavorativi è piuttosto comune lo spostamento di dati da un dispositivo ad un altro più nuovo e performante, cosa che non è di certo possibile dire per gli utenti comuni che, con ogni probabilità, si affideranno a prodotti dalla durabilità certamente più elevata.

I migliori Hard Disk del 2024

Che si cerchi un dispositivo HDD o SSD, da 1 TB o 4 TB, facilmente trasportabile o adatto a un contesto casa/ufficio, la classifica dei migliori hard disk esterni del 2024 che vi andiamo a proporre punta a non lasciare fuori alcuna tipologia di utente, provando a rispondere alle più disparate esigenze in termini di budget, dimensioni e performance.

UnionSine

Il miglior hard disk esterno economico

Consigliato a chi cerca un hard disk esterno: economico; ultra slim; portatile; adatto anche al gaming.

Pro: perfetto per l'utilizzo plug&play, questo hard disk esterno da 500 GB è ideale per contenere un buon numero di file in un utilizzo casalingo; è compatibile anche con le console di ultima generazione.

Contro: non brilla particolarmente per peso e dimensioni, anche se la sua portabilità resta assolutamente garantita.

Capienza: 500 GB.

L'hard disk esterno UnionSine da 500 GB apre la classifica dei migliori prodotti di settore col suo prezzo altamente competitivo, unito ad una durabilità e sicurezza generale confermata da un alto numero di utenti e appassionati di tech in generale. Questo hard disk esterno è HDD, dunque meccanico, con USB 3.0 e un formato da 2.5", oltre che perfettamente compatibile con tutti i sistemi operativi più diffusi su PC e con tutte le console di ultima generazione (arrivando, poi, anche a PS4, Xbox One e addirittura Wii U). Il design è semplice e restituisce una certa robustezza, mentre le dimensioni contenute lo rendono indicato per la portabilità.

WD My Passport 1TB

Il miglior hard disk esterno SSD

Consigliato a chi cerca un hard disk esterno: SSD; dalle dimensioni particolarmente compatte; che raggiunga i massimi livelli di velocità e scrittura; con crittografia hardware AES a 256 bit; resistente a urti e vibrazioni.

Pro: sicuro, sia fuori che dentro: la crittografia hardware AES a 256 bit con abilitazione tramite password e la scocca resistente a urti e vibrazioni completano un prodotto dalla massima velocità.

Contro: il design può risultare divisivo, specie per la colorazione; tuttavia, l'effetto che ne deriva quando lo si ha tra le mani è di un dispositivo d'archiviazione premium.

Capienza: 1 TB.

WD My Passport 1TB è il perfetto esempio di quanto un dispositivo SSD possa fare la differenza per l'archiviazione dei propri file, sia personali che d'ufficio. Compatto e resistente agli urti, ha un design accattivante e che non lascia indifferenti nei più disparati contesti in cui lo si utilizza; la sua velocità, garantita anche dalla tecnologia NVMe con 1.050 MB/s per la lettura e 1.000 MB/s per la scrittura, lo rende fulmineo in ogni operazione, e a ciò si somma la crittografia dei dati AES a 256 bit, che è possibile abilitare tramite password. Dispone di connettori USB 3.2 Gen-2 e USB Type-C, per trasferimenti ultra rapidi.

Toshiba Canvio Ready

Il miglior hard disk esterno da 1TB

Consigliato a chi cerca un hard disk esterno: perfetto per l'archiviazione di file multimediali personali; compatibile con tutti i sistemi operativi; ad alta velocità di lettura e scrittura.

Pro: con l'alta velocità di lettura e scrittura garantita e la piena compatibilità con tutti i sistemi operativi, questo hard disk esterno di Toshiba rappresenta la soluzione più completa tra gli hard disk di questa fascia per rapporto qualità-prezzo.

Contro: manca una crittografia dei dati, a sottolineare un utilizzo più indicato in un contesto casalingo. Compensano la natura plug&play e drag&drop di questo dispositivo, che ne rendono l'utilizzo pressoché immediato.

Capienza: 1 TB

Toshiba Canvio Ready è la soluzione perfetta per chi vuole una memoria di archiviazione portatile con 1 TB di capienza e piena compatibilità con tutti i più diffusi sistemi operativi su PC. Compatto ed elegante, ha una struttura solida e che restituisce un senso di sicurezza ad ogni utilizzo, cui si somma un'elevata ottimizzazione del comparto connettività, con USB 3.2 Gen 1, per una velocità top in ogni contesto. Per quanto si tratti di un hard disk esterno HDD, dunque meccanico, non lesina in reattività e, anzi, gioca sull'affidabilità della sua tecnologia, conquistando tutti quegli utenti che hanno già perfettamente le idee chiare su ciò che vogliono e stanno cercando un competitor che risponda al 100% alle loro esigenze.

Seagate Basic

Il miglior hard disk esterno da 2TB

Consigliato a chi cerca un hard disk esterno: compatibile con tutti i principali sistemi operativi; elegante ed affidabile; portatile.

Pro: la perfetta soluzione in termini di rapporto qualità-prezzo per un'archiviazione da ben 2 TB, indicata per chi necessita di tanto spazio per i propri file e cerca un dispositivo affidabile e duraturo per immagazzinarli in tutta sicurezza.

Contro: le dimensioni lo rendono sì compatto, ma non rientrante tra i dispositivi più piccoli della categoria; in compenso, è ottima la resistenza del corpo di questo hard disk, che restituisce un senso di sicurezza e affidabilità a chi lo maneggia, sia in contesto casalingo che per studio o lavoro.

Capienza: 2 TB.

USB 3.0 per un'alta velocità ed un design minimal ed elegante, oltre ad un prezzo concorrenziale a dir poco, rendono questo Seagate Basic la soluzione perfetta per quegli utenti che cercano un hard disk esterno HDD da 2 TB che garantisca loro alte prestazioni e dimensioni contenute per un'elevata trasportabilità. L'assenza di un modulo di crittografia dei dati stupisce, ma ciò non esclude un suo utilizzo per dati che non siano particolarmente sensibili e che, soprattutto, vanno conservati solo per periodi già prettamente stabiliti, come può spesso accadere nella quotidianità di uno studente, per esempio. L'alta affidabilità di questo prodotto lo rende uno dei più apprezzati sul mercato, con un marchio, quello della Seagate, a fare da garanzia di qualità in ogni suo aspetto.

WD My Passport

Il miglior hard disk esterno da 4TB

Consigliato a chi cerca un hard disk esterno: particolarmente capiente; portatile; con software dedicato per la gestione dei dispositivi e per la protezione dei backup; dal design ricercato; con crittografia hardware AES a 256 bit.

Pro: tanto spazio per altrettanta sicurezza: questo hard disk esterno di WD è la soluzione ideale per chi ha bisogno di un dispositivo che possa contenere file personali e di lavoro in totale sicurezza.

Contro: la colorazione blu notte può non essere apprezzata da tutti gli utenti, ma ciò non toglie il fatto che dia un tocco di personalità in più ad un dispositivo dal design ricercato.

Capienza: 4 TB.

Velocissimo, assai capiente, elegante, tascabile e con software dedicato: questo WD My Passport la spunta sui suoi competitor in questa classifica per via della completezza del pacchetto che offre agli utenti, con tanta affidabilità e performance di prima categoria. Il suo connettore USB 3.0 lo rende efficiente in ogni situazione, mentre le dimensioni ne permettono un'usabilità elevatissima in ogni contesto. In termini di sicurezza, poi, il software dedicato alla gestione dei backup (con crittografia hardware AES a 256 bit) permette agli utenti di affidarsi senza troppi timori al dispositivo anche per la conservazione di file di particolare importanza. Il design, infine, incornicia con eleganza un hard disk esterno dall'alta qualità generale.

Meritevole di menzione, infine, la garanzia di 3 anni che WD offre al momento della vendita.

SanDisk Extreme PRO

Il miglior hard disk esterno per velocità

Consigliato a chi cerca un hard disk esterno: SSD; portatile; con massima velocità di lettura e scrittura; resistente ad acqua e polvere.

Pro: performante sotto qualunque punto di vista, questo hard disk esterno SSD raggiunge le massime velocità previste da dispositivi di questa categoria.

Contro: le dimensioni non lo rendono il più piccolo della categoria, ma non è di certo un dispositivo ingombrante e, oltretutto, le caratteristiche generali della sua struttura, come impermeabilità e resistenza agli urti, lo rendono ad ogni modo perfetto per la mobilità.

Capienza: 1 TB.

Velocità di 2.000 MB/s teorici, con tecnologia NVMe: basta questo a dire che l'SSD SanDisk Extreme PRO è una vera e propria eccezione nel mercato delle memorie d'archiviazione esterne, con velocità praticamente impareggiabili, specie se consideriamo che il formato da 2.5" per 1 TB di capienza lo rendono estremamente maneggevole e facilmente trasportabile ovunque. Un dispositivo, quello della SanDisk, che eccelle per prestazioni e sicurezza, con 5 anni di garanzia, corpo in alluminio resistente a cadute e vibrazioni, protezione IP65 contro acqua e polvere, e un software dedicato (SanDisk Memory Zone) con crittografia AES a 128 bit e crittografia hardware a 256 bit, per la massima protezione di tutti i dati archiviati. Il tutto, in piena compatibilità coi principali sistemi operativi presenti attualmente sul mercato.

SanDisk Portatile

Il miglior hard disk esterno per affidabilità

Consigliato a chi cerca un hard disk esterno: SSD; con alta velocità di lettura e scrittura; con porte USB di ultima generazione; resistente ed affidabile.

Pro: la massima resistenza di questo dispositivo e la garanzia di 3 anni sono una combo perfetto per un utilizzo sereno di questo hard disk esterno in ogni condizione.

Contro: al netto della presenza di una USB 3.2 di seconda generazione, la velocità non raggiunge i massimi livelli della categoria, pur attestandosi su ottimi standard per un SSD.

Capienza: 1 TB.

SanDisk Portatile è un hard disk esterno SSD da 1 TB di capienza particolarmente apprezzato per le sue dimensioni compatte e per il corpo in alluminio resistente a cadute fino ai 2 m di altezza, con anche un comodo gancio in gomma per fissare il dispositivo a zaini o cinture. Anche qui ritroviamo l'alta affidabilità tipica di SanDisk, garantita da un sistema di crittografia a 256 bit con protezione dei backup tramite password. Chiude il cerchio una buona connettività, con porte USB di terza generazione sia di tipo A che C, e una garanzia di tre anni garantita da SanDisk.

WD My Book

Il miglior hard disk esterno professionale

Consigliato a chi cerca un hard disk esterno: dall'elevata capienza; con alimentatore; compatibile con tutti i sistemi operativi; per immagazzinare file lavorativi di ogni tipo.

Pro: la memoria d'archiviazione perfetta per un ambiente lavorativo, in cui immagazzinare anni e anni di file aziendali o anche ore di registrazione video per i content creator.

Contro: le porte USB 3.0 non raggiungeranno il top per la connettività, ma non impediscono a questo hard disk esterno da 14 TB di essere veloce e performante in ogni contesto.

Capienza: 14 TB.

L'elevatissima capienza di 14 TB, con anche un corpo robusto e ben arieggiato e una massima compatibilità con tutti i sistemi operativi più diffusi su PC rendono questo WD My Book l'hard disk esterno HDD perfetto per il mondo del lavoro. Con USB 3.0 e software di gestione per dispositivi e backup (con protezione tramite password) lo rendono sicuro e performante, mentre l'alimentazione esterna gli permette di essere indipendente da PC o dispositivi smart in generale. L'ottimo sistema di stand-by, che ne permette lo spegnimento dopo un tot di minuti di inattività, ne ottimizza i consumi e ne prolunga lo stato di salute delle componenti interne.

Seagate Expansion Desktop

Il miglior hard disk esterno con alimentatore

Consigliato a chi cerca un hard disk esterno: con alta velocità di lettura e scrittura dei dati; per configurazioni desktop; con ottimo rapporto qualità-prezzo; molto silenzioso; con funzionalità di auto spegnimento, quando non in uso.

Pro: questo hard disk esterno con alimentatore raggiunge ottimi risultati in termini di velocità e capienza, il ché lo rende il perfetto strumento da aggiungere alla propria postazione da ufficio.

Contro: manca una crittografia che protegga ulteriormente i file che si vanno a immagazzinare, ma a ciò compensa l'ottimo servizio di Seagate chiamato "Rescue Data Recovery Services", per il recupero dei dati.

Capienza: 8 TB.

Seagate Expansion Desktop è un hard disk esterno HDD con formato 3.5" da 8 TB, prestante e veloce grazie alle sue porte USB 3.0 e affidabile per via del suo corpo resistente e ben arieggato. L'ottimo rapporto qualità-prezzo rende questo hard disk esterno da 3.5" uno dei migliori della sua categoria, con un alimentatore esterno a supporto per un'alimentazione indipendente dai dispositivi smart a cui lo si collega. Chiude il tutto un'elevata compatibilità con tutti i sistemi operativi più diffusi e la garanzia di Seagate, rinominata Rescue Data Recovery Services, atta al recupero dei dati per ogni evenienza.

WD Black

Il miglior hard disk esterno per il gaming

Consigliato a chi cerca un hard disk esterno: compatibile con console e PC:; con elevata velocità di scrittura e lettura; molto capiente; con numerose porte a disposizione.

Pro: la linea Black di WD si compone di ottimi hard disk adatti allo storage di giochi per PC e Console, e questo modello da 4 TB raggiunge il perfetto rapporto qualità-prezzo in termini di capienza, velocità e performance generali. Risulta particolarmente indicato anche e soprattutto per console di ultima generazione.

Contro: Il suo utilizzo è principalmente pensato per l'ambito gaming, per quanto questo non escluda, però, anche altri contesti d'uso con ottimi risultati in ogni caso.

Capienza: 4 TB.

WD Black è la soluzione ideale per tutti quei gamer che cercano il meglio per archiviare giochi e file di salvataggio velocemente e con tanto spazio a disposizione: i 4 TB di capienza, in relazione alle porte USB 3.2 Gen 1 e alla speciale presenza di un connettore Thunderbolt 3, garantiscono un'esperienza d'uso efficiente e adatta a ogni circostanza. L'alta velocità lo rende perfettamente compatibile con tutte le console di ultima generazione e con PC sia Windows che Mac, mentre le dimensioni compatte e il design accattivante fanno sì che il prodotto si lasci sempre notare in qualunque luogo lo si porti. Il fatto che sia un hard disk esterno meccanico, infine, garantisce ulteriormente sulla sua durabilità, restituendo sicurezza e tranquillità a tutti gli utenti che decideranno di utilizzarlo.

Come scegliere un buon hard disk esterno

Quali caratteristiche deve avere un buon hard disk esterno? Come riscontrato dalla nostra classifica, le tipologie di hard disk esterni disponibili sul mercato sono molte e ciascuna con fattori specifici che le rendono singolari. Elementi come le dimensioni, la capienza o la presenza di ingressi USB sempre più aggiornati possono davvero fare la differenza in caso di acquisto, ed è per questo che è necessario avere almeno un'infarinatura su tutti quegli aspetti che maggiormente dovranno allinearsi alle proprie esigenze per un'esperienza d'uso al top delle possibilità. Vi proponiamo, dunque, un breve recap delle caratteristiche principali di un buon hard disk esterno, con annesse delle piccole indicazioni sugli standard attuali di ciascuna di esse, così che abbiate sempre una base di partenza a cui fare riferimento per scegliere con cura l'hard disk esterno perfetto per voi.

Dimensioni e alimentazione

Gli hard disk esterni attualmente presenti sul mercato si dividono principalmente in due formati: da 2.5" e 3.5", con questi ultimi che dispongono di un alimentatore esterno.

Tendenzialmente, lo standard per hard disk esterni fino ai 5 TB di memoria è il formato 2.5", piccolo e autoalimentato (necessita infatti solo di connessione tramite USB al PC o ad un dispositivo smart in generale per funzionare), particolarmente indicato per la mobilità date le dimensioni che permetterebbero, in linea di massima, di portare il dispositivo persino nelle proprie tasche.

Gli hard disk esterni con formato 3.5", invece, sono leggermente più grandi e, soprattutto, si distinguono per la presenza di un alimentatore esterno da collegare alla corrente. Questo li rende meno maneggevoli rispetto alla controparte da 2.5", al netto però di un già citato aumento della capienza e, in generale, delle prestazioni (la velocità sarà quasi certamente più elevata in un modello da 3.5", a meno che non lo si confronti con un SSD) e della longevità.

In entrambi i casi, parliamo di dispositivi che non ingombrano e che non creano particolari difficoltà nel trasporto, ed ecco perché le dimensioni di un hard disk esterno, oggi, sono sì funzionali alle proprie esigenze ma non particolarmente in grado di impensierire l'utente in procinto di acquistarne uno. Fate le vostre valutazioni sul formato, dunque, in relazione alle vostre preferenze, tenendo sempre conto del rapporto tra le dimensioni e la capienza desiderata. I modelli presenti in classifica offrono un'ottima panoramica proprio di questo rapporto, e raccontano bene la situazione del mercato attuale (e delle tecnologie che lo caratterizzano).

Capienza

Proprio la capienza diviene un tema fondamentale nella scelta di un hard disk esterno, poiché essa è il primo parametro in assoluta che ha da conformarsi alle esigenze del compratore. Oggigiorno, i tagli di memoria che vanno da 1 TB in sù sono assolutamente sufficienti per contenere dati e file multimediali personali, ma il discorso cambia completamente se l'hard disk dovrà essere utilizzato per ragioni specifiche.

Questo perché, se si ha bisogno di una memoria d'archiviazione da adoperare per il lavoro o per la creazione di contenuti, o magari semplicemente per le proprie attività hobbistiche come il gaming, ecco che 1 TB potrebbe quasi risultare uno spazio risicato, e la scelta di modelli più capienti sarà quindi naturale.

In base alle proprie esigenze, dunque, bisognerà impegnarsi a scegliere un taglio di memoria adatto e rapportarlo a più fattori, di cui in primis il prezzo e il formato, di cui abbiamo parlato poco sopra.

In generale, ci sentiamo di consigliare per il gaming o per il lavoro di ufficio un hard disk esterno con non meno di 2 TB e un massimo di 4 TB, per garantirsi un prodotto dalle ottime prestazioni e dal buon rapporto qualità-prezzo. Se la creazione di contenuti e il lavoro su file multimediali particolarmente pesanti, invece, fa parte della propria quotidianità, puntare su hard disk esterni dal formato 3.5" con alimentatore esterno, la cui capienza è inevitabilmente più elevata rispetto agli altri modelli da 2.5", potrebbe essere la scelta indicata per sé.

Connettività e velocità di scrittura/lettura

La maggioranza degli hard disk esterni disponibili sul mercato dispone di connettori USB 3.0, che garantiscono ottime prestazioni e un'elevata velocità di scrittura e lettura dei file. Esistono, però, anche connettori più prestanti, ovverosia gli USB 3.1 e 3.2, con quest'ultimi che garantiscono una velocità massima di 1250 MB/s in lettura e 1000 MB/s in scrittura, cioè le massime velocità che la tecnologia oggi consente di avere (ad eccezion fatta di specifici modelli, come il SanDisk Extreme PRO presente in classifica, che spingono la velocità di lettura e scrittura fino ai 2.000 MB/s).

Le velocità massime raggiunte da una USB 3.2 di tipo A (quelle più grandi, per intenderci), sono però eguagliate anche da connettori USB di tipo C, spesse volte presenti in contemporanea proprio sugli hard disk esterni più performanti.

Questo, di per sé, sarebbe già un dato interessante a cui attenersi per la scelta di un hard disk esterno, ma attenzione, poiché vi sono elementi già (probabilmente) a vostra disposizione di cui bisogna tenere conto. Sì, perché un hard disk esterno con connettore USB 3.0, per esempio, darà il suo meglio solo quando associato ad una porta USB di uguale generazione, così come una USB Type-C può essere collegata solo all'apposito ingresso. Ciò vuol dire che i vostri dispositivi devono disporre di porte USB adatte a trasferimenti rapidi del genere, poiché altrimenti le velocità reali di lettura e scrittura dei file saranno inevitabilmente compresse.

Poco male, però: la stragrande maggioranza dei PC mediamente recenti (indipendentemente dalla fascia di prezzo) dispone di porte USB Type-C e, nel peggiore (ma anche ormai poco comune) dei casi, di USB 2.0 (che consente trasferimenti di file ad alta velocità, seppur tecnicamente inferiore a quella garantita dalle USB 3.0). Ciò vi consente, senza troppe difficoltà, di utilizzare al meglio i vostri nuovi dispositivi di archiviazione, senza particolari rinunce o compromessi.

Una menzione, infine, la merita il connettore Thunderbolt, dalla velocità elevatissima nelle sue tre declinazioni: Thunderbolt 1 (10 GB/s teorici), Thunderbolt 2 (20 GB/s teorici) e Thunderbolt 3 (30 GB/s teorici). Questi connettori permettono risultati eccellenti in termini di prestazioni, ma non sono stati citati prima di questa nota finale per via dell'attuale rarità del loro supporto, che è infatti garantito quasi esclusivamente su prodotti Apple.

Quali sono le migliori marche che producono hard disk esterni

Come detto, le caratteristiche a cui badare in fase di acquisto di un nuovo hard disk esterno sono molte e abbastanza diversificate, e ciò rende necessario avere dei punti saldi a cui appoggiarsi per scegliere con maggior serenità il prodotto perfetto per sé. Uno di questi è senz'altro dato dall'affidarsi alle migliori marche produttrici di hard disk esterni, come ad esempio WD, SanDisk, Seagate, Toshiba e UnionSine, i cui prodotti garantiscono un'ottima commistione dei principali fattori di cui sopra al miglior rapporto qualità-prezzo, sia nelle fasce più basse del mercato, che in quelle dei prodotti premium.

Ciascuno di questi grandi marchi si è lanciato nella produzione di linee commerciali che si allineassero alle principali tipologie di hard disk esistenti, come quelli ad altissima capienza, con alimentatore, portatili, per il gaming, HDD o SSD, sempre con risultati apprezzati da utenti, appassionati di tech ed esperti di settore. Le linee Black, My Book e My Passport della WD, ad esempio, sono un'ottima esemplificazione di quanto detto: prodotti diversi per linee diverse, che rispondono ad esigenze diverse.

Dal momento che non vi è un vero e proprio podio o ordine qualitativo su cui allocare queste grandi marche, la scelta del consumatore sui loro prodotti può tranquillamente dipendere solo dall'inclusione degli stessi entro il range di prezzo che si vuole spendere o, banalmente, da una preferenza personale, magari data da precedenti esperienze con altri prodotti (non necessariamente hard disk esterni) della stessa casa. In ogni caso, dunque, non si può che cadere in piedi con prodotti che fanno la differenza sul mercato per l'affidabilità dei brand che hanno alle spalle e, soprattutto, per la cura del cliente nella fase post-vendita, con garanzie italiane ed europee e ottimi servizi di assistenza.

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.