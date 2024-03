Migliori casse per PC: la classifica del 2024 dei modelli più potenti e portatili Guida all’acquisto delle migliori casse per PC del 2024 con modelli delle migliori marche portatili, potenti, con subwoofer e audio stereo 2.0, 2.1 e surround 5.1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La nostra top 6

Le casse audio per PC sono dispositivi utili a diffondere l'audio da un computer in assenza di altoparlanti integrati. Si tratta di dispositivi ormai pressoché indispensabili per tutti coloro che utilizzano il proprio PC al massimo delle potenzialità, e dunque come vero e proprio hub multimediale per intrattenimento, lavoro e studio. Che si necessiti, infatti, di prodotti che permettano di seguire agevolmente lezioni universitarie, seminari, conferenze e riunioni lavorative, o che più semplicemente consentano l'ascolto di musica, film, serie TV e videogiochi, ecco che le casse audio per PC rappresentano la soluzione principale da tenere in considerazione.

Il funzionamento delle casse per PC è semplice e immediato: si connettono al PC tramite cavo (a seconda degli ingressi, può trattarsi di un semplice jack da 3.5mm o di un cavo ottico) o, talvolta, via Bluetooth, e, una volta collegate – a meno che non dispongano di un alimentatore esterno, da collegare dunque alla corrente elettrica – saranno subito alimentate e pronte all'uso. Per alcuni modelli, tipicamente quelli di fascia più alta, viene fornito in dotazione anche un comodo telecomando wireless per l'accensione del dispositivo e il passaggio ai diversi profili di equalizzazione o di connessione (in caso in cui siano supportate connessioni wireless), mentre per tutti gli altri modelli sono sempre presenti dei tasti fisici di regolazione del volume o per l'utilizzo di specifiche impostazioni.

Quando si parla di casse audio per PC, si ha a che fare con prodotti che possono soddisfare tutte le esigenze di ascolto, sia che si ricerchino dispositivi a basso costo, sia che si voglia affiancare al proprio computer delle casse dal feeling premium in termini di resa sonora – a prescindere dal contesto di utilizzo, per intrattenimento personale o magari per lavoro, dove un ascolto pulito contribuisce in modo netto a progetti di mixing e registrazione (che si tratti di registrare e mixare le tracce di un brano musicale, o magari i volumi di un podcast).

Ciò è possibile grazie alle diverse tecnologie audio che caratterizzano questi dispositivi, come lo stereo 2.0, 2.1, e surround 5.1 e 7.1. Tecnologie, queste, assimilate e talvolta perfezionate dalle migliori marche del settore come Trust, Logitech, Creative e Bose, che dominano il mercato delle casse audio per PC con dispositivi dall'elevatissimo rapporto qualità-prezzo, piazzati in tutte le fasce di mercato, dall'economica – con prodotti che partono dai 30 euro circa – fino alla fascia premium, i cui prodotti possono andare in un range dai 150 ai 300 euro circa (per dispositivi che rispondono, però, ad esigenze d'ascolto assai specifiche).

Ciò detto, orientarsi tra le diverse proposte nel campo delle casse audio per PC può non essere semplicissimo, ecco perché vi proponiamo una classifica delle migliori casse audio per PC del 2024, corredata di una comoda guida all'acquisto tramite cui tenere traccia di tutte le informazioni più importanti delle caratteristiche principali di questi dispositivi.

Fare ciò consente di apprezzare al meglio anche la spazialità dell'audio stereo e/o surround, per una diffusione massima di tutti i suoni che si collocano naturalmente al posto giusto.

Trust Arys

Le migliori casse per PC economiche

Consigliato a chi cerca delle casse per pc: economiche; alimentate via USB; dal buon design; plug&play.

Potenza: 28 W di picco.

Pro: la facilità di utilizzo, combinata con i 28W di potenza e un design sobrio e gradevole rendono questo paio di casse per pc la soluzione perfetta per chi vuol spendere una cifra contenuta.

Contro: le dimensioni non rendono queste casse per pc tra le più leggere e piccole, ma a ciò compensa l'eleganza generale del design, che le rende indicate per qualunque tipologia di ambiente, casalingo o professionale.

Le casse per PC Trust Arys aprono la classifica con un elevato rapporto qualità-prezzo, collocandosi abbondantemente sotto i trenta euro e presentando, nonostante ciò, una grande potenza (ben 28 W). Le Trust Arys permettono una connessione cablata facile e veloce tramite jack 3.5 mm, e si alimentano grazie alla porta USB. Si tratta di casse per PC con tecnologia audio 2.0, e la qualità del suono è più che apprezzabile per la fascia di prezzo entro cui il prodotto rientra, con ottimi volumi e bassi carichi.

L'unico neo che si potrebbe segnalare concerne le dimensioni, non certo particolarmente compatte, ma il design sobrio e semplice mette una pezza al problema, rendendo adatte queste casse per PC a qualunque contesto, sia esso privato o lavorativo.

Logitech Z207

Le migliori casse per PC fisso

Consigliato a chi cerca delle casse per pc: con connessione Bluetooth; con tecnologia Easy-Switch; dal design ricercato ed elegante.

Potenza: 10 W di picco.

Pro: la possibilità di passare da un utilizzo con cavo ad uno completamente wireless rende questo paio di casse per PC una soluzione perfetta per chi vuole poter connettere più dispositivi liberamente e in rapidità.

Contro: la potenza di queste casse per PC non è tra le più elevate, per quanto ciò sia frutto di una scelta produttiva che predilige la fedeltà sonora e la qualità costruttiva dei quattro driver audio.

Le Logitech Z207 sono casse per PC di fascia media, con connessione cablata tramite jack 3.5 mm e Bluetooth per la connettività wireless. Il punto di forza di queste casse Logitech è senz'altro dato dalle dimensioni, compatte e leggere, e dal design, elegante e assai moderno. A ciò si somma una resa del suono chiara e pulita, con ottimi volumi nonostante i soli 10 W di picco.

Le casse dispongono di alimentatore esterno e godono della tecnologia Easy Switch, per un rapido passaggio tramite Bluetooth da un dispositivo ad un altro. Comodi infine i comandi fisici, che consistono in una manopola per il volume e un tasto dedicato all'associazione per il Bluetooth.

Creative Pebble Pro

Le migliori casse per PC portatili

Consigliato a chi cerca delle casse per pc: piccole e portatili; con Bluetooth; con illuminazione personalizzabile; alimentate via USB.

Potenza: 20 W di picco.

Pro: il design di queste casse per PC le rende la soluzione perfetta per chi cerca oggetti di design, senza rinunciare ai valori aggiunti della portabilità e della potenza.

Contro: il prezzo non è tra i più competitivi del settore, per quanto sia ampiamente giustificato dalla cura tecnica riposta nella costruzione di queste casse per PC, cui si somma anche un buon volume e una considerevole potenza per dei dispositivi così piccoli.

Le Creative Pebble Pro sono casse per PC dalle dimensioni assai compatte e dal design accattivante, che godono di audio 2.0, connessione USB-C, Bluetooth 5.3 e porta AUX da 3.5 mm. La potenza di picco per questi dispositivi è di 20 W: ciò garantisce volumi alti e bassi potenti (anche grazie alla tecnologia proprietaria BassFlex, che punta a pronunciare ulteriormente le basse frequenze).

Chiude il discorso su queste casse per PC la presenza di un sistema di illuminazione RGB a 3 effetti di luce, che impreziosisce ulteriormente il design di queste casse Creative.

Logitech Z407

Le migliori casse per PC con subwoofer

Consigliato a chi cerca delle casse per pc: con numerose porte per la connessione cablata; con controllo wireless; con Bluetooth; con tecnologia 2.1 ed elevata potenza.

Potenza: 80 W di picco.

Pro: Il subwoofer che affianca queste casse per PC porta l'esperienza d'ascolto ad un altro livello, ripagando ampiamente il costo previsto dal prodotto.

Contro: le casse non supportano la tecnologia surround, ma la qualità della resa generale in stereo (2.1), considerata anche l'elevata potenza generale di casse e subwoofer, garantiscono un ascolto ad alte prestazioni.

Le casse per PC Logitech Z407 sono un must della categoria sia per la potenza offerta (80 W di picco, tenuto conto del subwoofer), che per quanto concerne connettività e resa sonora. Infatti, l'elevato boost nei bassi dato dal subwoofer, in relazione al buon equilibrio di alte e medie frequenze garantito dalla coppia di casse, garantisce un suono tanto pulito quanto potente. La disponibilità di porte AUX (con jack 3.5 mm), USB di tipo A e C, slot micro USB e Bluetooth, rende la connessione a queste casse immediata e semplice, senza impedimenti di sorta. A chiudere, queste casse per PC dispongono di un comodo telecomando wireless a forma di manopola per la gestione wireless dei volumi.

Logitech Z506

Le migliori casse per PC di fascia alta

Consigliato a chi cerca delle casse per pc: dall'elevata qualità costruttiva; dall'alta potenza; con audio Dolby Surround 5.1.

Potenza: 150 W di picco.

Pro: l'elevata potenza di queste cinque casse per PC, in combinazione con un subwoofer orientato su bassi potenti ma mai predominanti, fa brillare l'intero sistema, portandolo ad essere tra i prodotti più apprezzati della fascia alta del mercato.

Contro: manca il Bluetooth, ma la connessione da 3.5mm ed RCA suggerisce un utilizzo prettamente da PC, tramite cui queste casse possono dare il meglio.

Le casse per PC Logitech Z506 costituiscono un pacchetto di prima qualità: le cinque casse, con ulteriore subwoofer, sono potenti e costruite in maniera egregia, per un ascolto a volumi alti e senza perdita di qualità sonora né di pulizia del suono.

La connettività si limita ai sistemi cablati, con attacco per connettori da 3.5 mm ed RCA, il ché suggerisce una chiara predilezione per l'utilizzo ad installazione fissa, magari collegando le casse a un PC o, al più, a una smart TV.

Il supporto al Dolby Surround 5.1, inoltre, promette un suono dalla massima profondità e ampiezza, con risultati da top di gamma della categoria. Sui bassi, infine, il lavoro svolto è particolarmente rifinito, data la scelta di applicare una cavità down-firing al subwoofer in dotazione.

Bose Solo Soundbar Series II

La migliore soundbar per PC

Consigliato a chi cerca delle casse per PC: in una soluzione alternativa; dal design semplice ed elegante; dalle dimensioni compatte; adatta a stare su una scrivania o postazione da gioco/lavoro; con Bluetooth; con diversi profili audio.

Potenza: 30 W.

Pro: l'elevata qualità del suono a marchio Bose garantisce una fedeltà sonora di prima categoria, ripagando del prezzo speso, nonché della scelta alternativa per il proprio comparto audio.

Contro: la comodità d'uso di una soundbar può essere, per alcuni utenti, più opinabile rispetto a quella data dalle casse per pc tradizionali; ciò detto, lo spazio impiegato da questo dispositivo, sia in lunghezza che larghezza, è contenuto e si presta bene ad ogni tipo di setup.

Bose Solo Soundbar Series II è un'interessante quanto valida alternativa ai sistemi audio classici per il proprio PC, tipicamente caratterizzati da un paio di casse ad-hoc. Con questa soundbar di Bose, però, cambia l'assetto e lo spazio occupato, ma non la qualità del risultato finale. Parliamo, infatti, di un dispositivo dalle dimensioni compatte per la categoria a cui appartiene, tanto da occupare uno spazio adeguato sulle scrivanie delle proprie postazioni. I suoi speaker integrati permette un ascolto ad alto volume e con sound avvolgente, sia tramite connessione cablata, con jack da 3.5 mm o cavo ottico, che wireless, tramite collegamento Bluetooth.

Il valore aggiunto di questa soundbar è senz'altro garantito dai diversi profili di ascolto settabili, che la rendono adatta sia a momenti di listening musicale, sia all'ascolto di film e serie TV.

In dotazione, infine, sono inclusi un telecomando per il controllo wireless della soundbar e una staffa in acciaio per agganciare il dispositivo alla parete, senza doversi preoccupare di sottrarre necessariamente spazio alla propria scrivania.

Come scegliere delle buone casse per PC

Tra casse per PC quanto mai tradizionali nelle forme e nella potenza ed una soundbar ri-adattata ad un contesto PC, la classifica delle migliori casse per PC che abbiamo proposto rende chiaro che questi dispositivi si caratterizzano di numerosi fattori, quanto mai vari. Ecco perché, per non perdersi nel mare di prodotti che il mercato offre, e soprattutto per non perdere mai di vista la bussola data da quelle che sono le proprie esigenze come consumer, bisogna sempre tenere a mente delle specifiche caratteristiche, che potremmo definire come principali, che ci aiutino a capire quali dispositivi è più adatta a sé, a prescindere dalla fascia di prezzo entro cui si scelga di rientrare.

Potenza

La potenza di un paio di casse per PC si misura in watt (W), e, come è facile immaginare, più alto è il wattaggio, più è elevato e prorompente il suono generato dagli speaker delle casse. Attenzione, però, poiché "più potenza" non equivale a "suono migliore". Questo perché la qualità del suono è determinata da fattori completamente diversi dal wattaggio delle casse, come ad esempio la qualità costruttiva degli speaker o anche l'ottimizzazione lato software delle casse, che dunque lavorano meglio per una resa chiara e cristallina del suono.

Ciò detto, sulla potenza in media delle casse per PC potremmo tracciare una linea attorno alla fascia che va dai 20 ai 30 W, con la possibilità di un aumento esponenziale della cifra se, al carico dato dalle casse, si aggiunge quello di un subwoofer.

Tipologia

Quando si parla di tipologie di casse per PC, ci si riferisce in primis al tipo di impianto audio. Esistono quattro diverse tecnologie per gli impianti audio: l'audio 2.0, quello 2.1, il 5.1 e il 7.1.

Le prime due tipologie sono tra le più basilari della categoria, e consentono l'ascolto di audio stereo: ciò comporta una buona spazialità del suono, per quanto la potenza solitamente applicata ai modelli che supportano queste due tecnologie non sia sempre elevata.

Diverso è il discorso dell'audio 5.1 e 7.1, che viene proposto su casse per PC con cinque speaker e tipicamente affiancate a dei subwoofer, per un costo totale da fascia medio-alta ma dalla qualità sonora decisamente più elevata. Con queste due tecnologie, infatti, parliamo di audio surround, dall'elevata potenza e dall'ottima distribuzione sonora, con una resa qualitativa quasi cristallina.

Le differenze tra i due tipi, il 5.1 e il 7.1, è dovuta principalmente alla rifinitura tecnica dei dispositivi audio per PC, con i modelli che montano la tecnologia audio 7.1 che vengono prodotti quasi esclusivamente per un utilizzo adatto ad audiofili (o comunque esperti di settore) e professionisti.Più comune, nelle fasce alte di casse per PC per i consumatori, l'audio 5.1, che garantisce ad ogni modo un'elevata qualità in ogni situazione di ascolto, sia che si tratti di musica che di film, serie TV o videogiochi.

Componenti

Nel riferirci alle componenti delle casse per PC, parliamo solitamente degli speaker e dei subwoofer che le casse mettono a disposizione. Gli speaker non sono altro che gli altoparlanti delle casse, ossia quelle componenti che permettono la diffusione di tutti i suoni. Ne esistono varie tipologie, come quelli standard, a cui è affidata l'emissione di tutta la gamma audio (dunque basse, medie ed alte frequenze), quelli surround, tipici dei sistemi di fascia medio alta e volti alla diffusione di effetti sonori utili ad accentuare la spazialità dell'audio nell'ambiente in cui si ascolta, e infine quelli centrali, che pure appartengono a sistemi audio più complessi e d'alta fascia, e che hanno il compito di evidenziare per lo più i suoni frontali, come quelli dei dialoghi nel caso di film, serie TV e videogiochi.

Il subwoofer, invece, è intendibile come una sorta di cassa a sé stante, cui unico scopo è quello di lavorare sulle basse frequenze, accentuandole e riuscendo a mitigarle al meglio con i suoni medi e alti distribuiti dalle casse. I subwoofer, va specificato, sono tipicamente presenti in quei sistemi audio di fascia medio-alta, e tipicamente affiancano le casse per PC con configurazioni audio 2.1, 5.1 e 7.1, dunque sia in sistemi che prevedono solo due casse, sia in quelli più complessi, con cinque casse.

Difatti, in base anche alla tipologia di casse di cui si dispone (dunque 2.0, 2.1, 5.1 e 7.1, come visto precedentemente), può variare il numero di speaker. Per esempio, nel caso di casse per PC con audio stereo 2.0 o 2.1, gli speaker sono solitamente due, ovvero quelli standard. Nel caso delle casse 5.1, invece, si dispone di ben cinque speaker (comprensivi di tutte le tipologie, dunque standard, centrale e surround) e di un subwoofer, aggiunto appositamente per i bassi. Si sale ancora, come facilmente si può intuire, nel caso in cui le casse supportano l'audio 7.1 surround: qui, infatti, gli speaker sono quattro, cui si sommano il già citato subwoofer e altri due speaker surround, appositamente pensati per sviluppare al cento per cento la spazialità dell'audio 7.1.

Dimensioni

Le casse per PC sono dispositivi tendenzialmente piccoli, e molti modelli recenti sono frutto di una così elevata ingegnerizzazione delle componenti che anche il peso e le forme si riducono di molto. Di fatto, quindi, parliamo di prodotti portatili, che possono essere trasportati con facilità. Ciò detto, vi sono senz'altro dei prodotti che puntano specificatamente sulle dimensioni compatte (talvolta, a discapito di qualche W di potenza in meno), e questo ci porta a suggerire un'attenzione particolare all'osservazione di questa caratteristica in fase di acquisto, tenendo sempre bene in conto le proprie esigenze.

Connettività

La connettività delle casse per PC è oggigiorno sufficientemente estesa a tutti i principali sistemi cablati o wireless, con una tipica presenza di porte AUX (quindi per jack da 3.5 mm), USB, cavo ottico nel caso di molte soundbar (come per esempio la Bose Solo Soundbar Series II della nostra classifica) e Bluetooth, per la connessione wireless.

Ciò non soltanto estende la portata di questi dispositivi che, nonostante la dicitura con cui vengono tipicamente indicati, non restano più chiusi nella bolla d'utilizzo del PC, ma rende la connessione delle proprie casse per PC a strumenti come smartphone, tablet e simili quanto mai rapida e semplice, senza mai lesinare in termini di qualità sonora, a prescindere dal metodo di connessione.

Quali sono le migliori marche di casse per PC?

Come visto nella nostra guida all'acquisto, acquistare casse per PC che rispondano alle nostre esigenze qualitative potrebbe richiedere qualche osservazione in più del previsto. Ciò detto, un punto di partenza per la scelta può essere senz'altro quello di affidarsi alle migliori marche che producano dispositivi audio per PC come Trust, Logitech, Creative e Bose.

Si tratta di aziende che hanno perfezionato il loro know-how grazie a decenni di esperienza nel campo della tecnologia, dei dispositivi audio o più generalmente nei prodotti tecnologici di vario settore destinati al grande pubblico.

Più o meno tutte le aziende citate producono prodotti che coprono ampiamente tutte le fasce di prezzo del mercato delle casse per PC, sebbene non manchino dei motivi che, anche in base al budget, possono portare a preferire una marca anziché un'altra in virtù delle proprie esigenze o delle proprie disponibilità di budget.

Trust, ad esempio, brilla per qualità generale nella fascia di prezzo medio bassa, con un elevato indice di gradimento da parte del pubblico non soltanto per le casse per PC, ma anche per dispositivi come mouse, cuffie, sedie da gaming e molto altro ancora.

Logitech e Creative, invece, si sono imposte in tutte le fasce di mercato con prodotti che conquistano il pubblico per un feeling premium a prescindere dal budget speso, con una qualità sempre al top a prescindere dalle esigenze dei singoli consumatori.

Bose, invece, è tra le aziende leader nel campo delle tecnologie audio, e questo la porta a brillare soprattutto nelle fasce medio alta e altissima del mercato, con dispositivi di cui non si rimane mai delusi e che, addirittura, possono vedere il loro utilizzo completamente reinterpretato, tanto da avere – come accade nella nostra classifica – una soundbar di piccole dimensioni da utilizzare non solo nel suo assetto tipico, ovverosia collegata ad una TV, ma bensì da installare anche sul proprio setup lavorativo o di gioco, dunque su scrivania e connessa ad un PC.

Come posizionare le casse del PC per un ascolto perfetto

Prima di addentrarci nella classifica delle migliori casse per PC, riteniamo sia opportuno descrivere anche il corretto modo di distribuire questi dispositivi nel proprio ambiente, così da avere sempre un'esperienza al top. Infatti, a prescindere dall'elevata qualità delle proprie casse per PC, a garantire il 100% di resa sonora nell'esperienza d'ascolto è anche il giusto posizionamento non soltanto delle casse stesse, ma anche del proprio capo in relazione ad esse.

Regola vuole che il punto di ascolto ideale sia esattamente al centro tra le due casse, di fronte ad esse. Il risultato, volendo usare l'immaginazione, sarebbe pari a quello di un triangolo, con il capo dell'ascoltatore a fare da vertice rispetto ai due angoli dati dalle casse.

Questo vuol dire che, in una classica postazione per PC, ha senso installare le due casse ai lati dello schermo, leggermente ripiegate verso di sé. In caso siano di più, come capita nella configurazione delle casse 5.1 surround, si può ragionare per coppie, con due casse alla propria sinistra, due alla propria destra e una, bassa, tenuta sotto lo schermo. Non vi è una distanza specifica a cui porsi, o per meglio dire, la distanza naturale che già semplicemente la vostra scrivania apporterà sarà sufficiente per un ascolto di qualità.

Quanto costano le casse per PC?

Le casse per PC possono occupare diverse fasce di prezzo, in un range che – a voler essere larghi – potrebbe andare dai 30 ai 300 euro circa. Il costo può variare in virtù dei molteplici fattori che abbiamo elencato nella guida all'acquisto ma, volendo semplificare, potremmo dire che a incidere maggiormente siano la tecnologia audio adoperata (2.0, 2.1, 5.1 e 7.1 surround), la qualità costruttiva, il numero delle componenti (da 2 a 5 casse + subwoofer), e soprattutto l'intento di utilizzo.

Sì, perché a incidere sul costo complessivo di questi dispositivi è anche lo scopo per cui sono pensati, con i prodotti che viaggiano dai 150 ai 300 euro che sono pensati principalmente per chi lavora, anche amatorialmente, col suono, con le registrazioni audio e con il mixaggio. Certo, in termini di hobbistica, una spesa simile può avere un senso anche nell'ottica di un audiofilo, che ha un orecchio allenato a tal punto da voler puntare – coscienziosamente, a prescindere dal costo – a prodotti dai massimi livelli qualitativi.

Per chi, invece, vuole un buon setup per un utilizzo quotidiano intenso ma comunque di qualità e, soprattutto, commisurata alle proprie tasche, una selezione accurata dei prodotti che viaggiano dai 30 ai 150 euro potrà soddisfare le più disparate esigenze degli utenti comuni.

Come collegare le casse al PC?

Il collegamento delle casse al proprio PC, che sia esso portatile o fisso, è quanto mai semplice: per una connessione cablata, non serve altro che collegare gli appositi cavi in dotazione (solitamente un cavo con jack da 3.5 mm o RCA, mentre per le soundbar ci può essere anche l'opzione del cavo ottico che richiederebbe, però, un adattatore per PC) al computer e alla cassa principale, che verrà poi collegata alle altre casse "ausiliarie" o tramite ulteriore cavo fornito dal produttore o wireless, se i dispositivi lo consentono.

Diverso è il caso in cui si opti per una connessione wireless PC-casse, dove non servirà fare altro che mettere in pairing le proprie casse tramite apposito tasto (solitamente presente sul corpo delle casse stesse, o in alternativa sul telecomando fornito in confezione) e fare una ricerca dei dispositivi Bluetooth dal proprio PC (tutti i computer moderni, fissi o portatili che siano, dispongono di questa tecnologia, di cui potete trovare tutte le info nel pannello delle impostazioni sul vostro sistema operativo). A quel punto, selezionando le casse, il gioco sarà fatto, e le casse saranno immediatamente pronte all'uso.

La procedura per la connessione wireless, inoltre, è identica anche per la connessione a tablet, smartphone e dispositivi affini.

