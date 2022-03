I 10 migliori bidoni aspiratutto: classifica e guida all’acquisto I bidoni aspiratutto sono degli aspirapolvere molto potenti e capienti, capaci di aspirare anche detriti di grandi dimensioni e liquidi. Oltre che per l’uso professionale, sono ottimi anche per le grandi pulizie domestiche. Scegliere il miglior bidone aspiratutto tra tutti quelli sul mercato non è semplice. Per aiutarvi, abbiamo stilato una classifica dei 10 migliori bidoni aspiratutto del 2022 e una pratica guida all’acquisto.

I bidoni aspiratutto sono aspirapolveri ad alta potenza capaci di aspirare solidi e liquidi; sono utilizzati principalmente da chi ama il fai da te, ma anche da chi ha in casa animali domestici o è alle prese con dei lavori, perché sono pensati principalmente per rimuovere grosse quantità di sporco.

Sono formati da un bidone-serbatoio molto capiente, in acciaio inox o plastica, con una maniglia sulla parte superiore e quattro ruote che ne facilitano il trasporto, e un tubo flessibile, a cui si collegano vari accessori per le pulizie (spazzole, bocchette e altro). Funzionano con o senza sacchetto e hanno uno o più filtri lavabili.

In passato, quando si parlava di bidoni aspiratutto ci si riferiva a strumenti professionali pensati per l'uso industriale o per le pulizie di grandi spazi, come hotel e centri commerciali. Oggi, invece, in commercio si trovano tantissime tipologie di bidoni aspiratutto, pensati anche per l'uso domestico.

A differenza dei classici aspirapolvere, riesce a catturare detriti di dimensioni maggiori della polvere, come segatura, truciolare, piccole pietre, schegge di leggo, foglie, cenere. Inoltre, può aspirare acqua e altri liquidi, sia dal pavimento, sia da tessuti e imbottiti. È comodissimo, quindi, per chi si occupa di giardinaggio e bricolage, per chi ha soffitte, cantine e garage da ripulire, per chi deve periodicamente svuotare il caminetto o la stufa e per chi vuole pulire da solo gli interni dell'auto, sedili e tappeti inclusi.

Scegliere il miglior bidone aspiratutto non è semplice, bisogna tenere conto di numerosi fattori, tra cui la capienza del serbatoio, la potenza e le funzioni di aspirazione, gli accessori inclusi, la qualità dei materiali e molto altro. Per aiutarvi a fare la scelta giusta, abbiamo stilato una classifica dei 10 migliori bidoni aspiratutto del 2022, con tutte le caratteristiche tecniche, i principali vantaggi e i prezzi. Inoltre, troverete una pratica guida all'acquisto.

Classifica e recensioni dei migliori bidoni aspiratutto

Per stilare la classifica dei migliori bidoni aspiratutto attualmente in commercio, abbiamo selezionato i più venduti e meglio recensiti online; ne trovate sulle piattaforme di Trony, Mediaworld Unieuro e Amazon. Di tutti i prodotti troverete indicate le principali caratteristiche tecniche (potenza di aspirazione, capacità del serbatoio, materiali, maneggevolezza, rapporto qualità-prezzo), i pro e contro emersi dalle recensioni degli utenti che li hanno acquistati e suggerimenti su dove acquistarli al prezzo più conveniente.

1. Kärcher WD 3 Premium, il più richiesto

Al primo posto della classifica c'è il bidone aspiratutto Kärcher WD 3 Premium, che fa parte della nuova gamma entry level, pensata per l'uso domestico. Ha un capiente bidone da 17 litri in acciaio inox, e il rivestimento esterno è robusto e resistente alla corrosione. La potenza di aspirazione è di 200 Air Watt e la potenza allacciata è di 1000 Watt. Il tubo di aspirazione è lungo 2 metri e ha un diametro di 35 mm.

La confezione include anche una bocchetta per pavimenti, una bocchetta per fessure, una cartuccia filtro e un sacchetto filtro. Sul bidone ci sono una pratica maniglia estraibile e un vano per riporre gli accessori. Aspira solidi e liquidi e ha anche la funzione soffiante, per rimuovere lo sporco dalle superfici irregolari, come le pavimentazioni in ghiaia.

Potenza: 1000 watt

Capacità del serbatoio: 17 litri

Pro: secondo le recensioni degli utenti su Amazon, questo bidone aspiratutto è estremamente potente, riesce ad aspirare di tutto, anche piccole pietre e liquidi. La funzione soffiante è ottima per pulire giardini e terrazze. Inoltre, pur essendo un bidone, è leggero e facile da spostare.

Contro: secondo alcuni utenti che l'hanno recensito, con un filo di alimentazione un po' più lungo sarebbe stato ancora più comodo.

2. Kärcher WD 6 P Premium, il più prestante

Se state cercando un modello più capiente e più potente, potreste dare un'occhiata al modello successo, il Kärcher WD 6 P Premium.

Raggiunge una potenza di aspirazione di 260 Air Watt e lavora, in generale, ad una potenza di 1300 watt. Inoltre, il serbatoio ha una capienza di 30 litri.

Nella confezione del prodotto sono compresi due tubi d'aspirazione rigidi, 2 bocchette, un filtro, un sacchetto e un tubo da 2,2 metri: in questo modo, potrete utilizzare il dispositivo su diverse superfici e a diversa distanza, ottenendo comunque il massimo delle prestazioni.

Potenza: 1300 watt

Capacità del serbatoio: 30 litri

Pro: nella confezione trovate tutto il necessario per aspirare lo sporco. Grazie agli accessori compresi potrete rimuovere solidi, liquidi, cenere, polvere e peli di animali anche dai punti più difficili da raggiungere.

Contro: al momento, secondo gli utenti, questo modello risulta essere tra i più funzionali in vendita, nessuno ne sottolinea criticità.

3. Einhell TC-VC 1815, il più accessoriato

Il bidone aspiratutto Einhell TC-VC 1815 è ottimo per lavori di pulizia semplici, in casa e all'aperto. Ha un serbatoio in plastica da 15 litri e può aspirare sia detriti asciutti, di piccole e grandi dimensioni, sia liquidi. Grazie a 1250 W di potenza, ha un buon livello di aspirazione e soffiaggio.

È dotato di un tubo di aspirazione da 36 millimetri di diametro, tre prolunghe di aspirazione in plastica, un ugello di aspirazione piccolo e un ugello grande combinato per tappeti e pavimenti lisci.

La confezione include un sacco di raccolta delle polveri fini e un filtro in spugna che protegge il motore dai liquidi aspirati. Per una maggiore praticità, ha quattro ruote e supporti per il cavo.

Potenza: 1250 watt

Capacità del serbatoio: 15 litri

Pro: secondo le recensioni degli utenti su Amazon, questo bidone aspirapolvere ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Pur essendo molto economico, infatti, è potente e maneggevole e riesce ad aspirare efficacemente sia liquidi che solidi.

Contro: sempre secondo alcune recensioni lasciate su Amazon, è un po' rumoroso e sarebbe stato più pratico con un filo di alimentazione più lungo.

4. Bosch Home and Garden AdvancedVac , il bidone aspiratutto con sacchetto

Il bidone aspiratutto Bosch Home and Garden AdvancedVac è uno dei più efficienti tra quelli con sacchetto. Tra i suoi vantaggi più importanti, la possibilità di aspirare sia a secco che a umido con una potenza di 1200 watt: in questo modo potrete rimuovere sia i solidi che i liquidi in maniera rapida e senza temere che rimangano dei residui di sporco.

Grazie al contenitore da 20 litri, non dovrete preoccuparvi di cambiare il sacchetto troppo spesso e potrete procedere con la pulizia anche di ambienti molto ampi senza dovervi interrompere.

Oltre alla funzione aspirante, ha anche quella soffiante. A bordo macchina c'è un comodo vano dove riporre tutti i numerosi accessori in dotazione. Le ruote e la maniglia lo rendono maneggevole e facile da trascinare. Inoltre, è realizzato con particolare attenzione anche al design.

Potenza: 1200 watt

Capacità del serbatoio: 20 litri

Pro: secondo le recensioni degli utenti su Amazon, questo bidone aspiratutto professionale è molto potente, leggero, silenzioso e facile da utilizzare. Aspira in pochi secondi sia liquidi che solidi.

Contro: data la capienza del bidone, è più ingombrante di altri, si consiglia di riporlo in garage.

5. Klarstein IVC-50, il bidone aspiratutto professionale da 2000 watt

Tra le migliori marche produttrici di bidoni aspiratutto c'è Klarstein; il bidone aspiratutto IVC-50 è un prodotto professionale e di qualità, ma reperibile con un buon rapporto qualità prezzo.

Ha una potenza allacciata di 2000 Watt. Il fusto è in plastica e ha una capacità di 17 litri. Lo speciale filtro a cartuccia permette di aspirare sia solidi che liquidi, senza dover cambiare filtro.

Ha funzione aspirante e soffiante. Nella confezione sono inclusi un tubo di aspirazione da 2 metri, un sacchetto filtro e una cartuccia filtro.

Potenza: 2000 watt

Capacità del serbatoio: 17 litri

Pro: ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, mantiene tutte le eccellenti caratteristiche degli aspiratutto Klarstein, ma a un costo contenuto.

Contro: fino a questo momento, tutti si dicono soddisfatti dell'acquisto.

6. Lavor Wash Ashley Kombo 4 in 1, il più versatile

Se cercate un bidone aspiratutto di piccole dimensioni e leggero, ma allo stesso tempo potente, vi consigliamo il Lavor Wash Ashley Kombo 4 in 1, che ha ben quattro funzioni: aspirapolvere, aspiraliquidi, aspiracenere e soffiante. Oltre che per pulire i pavimenti, esterni ed interni, può essere quindi usato anche per aspirare la cenere dei camini di ogni tipo, delle stufe e dei barbecue.

Pulire il filtro è facilissimo, grazie all'innovativo sistema di scuotifiltro pneumatico. Il motore è potente (1200 Watt) e silenzioso, con doppio isolamento elettrico.

Il fusto in acciaio ha una capienza di 14 + 14 litri. Nella confezione sono inclusi diversi accessori: tubo flessibile in acciaio da 1,5 metri con lancia, tubo prolunga da 0,45 metri, lancia piatta, spazzola per polvere e liquidi, filtro lavabile Ashley, filtro in nylon per polveri fini e filtro in spugna.

Potenza: 1200 watt

Capacità del serbatoio: 14 + 14 litri

Pro: secondo le recensioni degli utenti su Amazon, questo bidone aspiratutto ha un buon rapporto qualità-prezzo ed è ottimo per le pulizie casalinghe.

Contro: sempre secondo alcune recensioni, la potenza in fase di aspirazione dei liquidi e soffiaggio non è molto potente e bisogna fare più passate per avere un pavimento perfettamente asciutto.

7. Lavorwash Jocker, il più resistente

Lavorwash Joker è un bidone aspiratutto professionale con fusto in resistente acciaio che garantisce stabilità e robustezza. La sua affidabilità è garantita dal marchio Lavor, che offre un'ampia gamma di prodotti per la pulizia domestica, sia indoor che outdoor, sicuri e durevoli nel tempo.

Il motore da ben 1400 Watt risulta molto potente e capace di aspirare foglie, terriccio, acqua, liquidi di vario genere, peli di animali, ma anche vetro e ceramica.

Dalle recensioni degli utenti che lo hanno acquistato, risulta molto efficace anche per la pulizia della stufa a pellet. Il motore, infine, è silenziato per permettere di effettuare le sessioni di pulizia senza subire fastidiosi rumori.

Potenza: 1400 watt

Capacità: 20 litri

Pro: è un bidone aspiratutto molto potente e capiente, molto adatto domestico. Buono il rapporto qualità-prezzo.

Contro: secondo alcune recensioni degli utenti che l'hanno acquistato su Amazon, il tubo di aspirazione sarebbe stato più comodo se leggermente più lungo.

8. Bissell Multiclean Wet&Dry, il bidone aspiratutto senza sacchetto

Il bidone aspiratutto Bissell Multiclean Wet&Dry è un modello senza sacchetto; ha prestazioni elevatissime, grazie al potente motore da 1500 Watt e al serbatoio da 23 litri. Ha funzione aspirante e soffiante, può aspirare sia solidi che liquidi.

È dotato di numerosi accessori, per pulire tutte le superfici, interne ed esterne: bocchettone multi-superficie per pavimenti, bocchettone per pulire i pavimenti in umido, bocchetta di precisione, accessorio grande per pulizia dettagliata, accessorio piccolo per pulizia dettagliata, accessorio per fessure, accessorio per tappezzeria, spazzola per la polvere e strumento di precisione per compressore.

Le sue dimensioni compatte permettono di conservarlo anche in spazi non molto ampi; inoltre, è facile da trasportare, grazie alle rotelle di cui dispone.

Potenza: 1500 watt

Capacità del serbatoio: 23 litri

Pro: è potente, capiente e ha tantissimi accessori per pulire ogni tipo di superficie. Secondo le recensioni su Amazon, è anche facile da utilizzare e pulire. Ottimo il rapporto qualità-prezzo.

Contro: sempre secondo le recensioni lasciate su Amazon, il bidone è un po' rumoroso.

9. Black+Decker BXVC20XE, il più compatto

Il bidone aspiratutto Black+Decker BXVC20XE è potente e capiente, ma allo stesso tempo compatto e facile da manovrare. Il fusto di raccolta in acciaio inox ha una capacità di 20 litri e la potenza del motore è di 1400 Watt. Oltre alla funzione aspirante per solidi e liquidi, ha anche la funzione soffiante.

Per aspirare sia liquidi che solidi, senza danneggiare il motore, ha un doppio sistema di filtraggio: filtro in spugna per i liquidi e sacchetto filtro in stoffa per i solidi, entrambi lavabili.

È dotato, inoltre, di numerosi accessori: un tubo di aspirazione flessibile, tre tubi di aspirazione in plastica da 33, un filtro in spugna, un sacchetto filtro in stoffa, una bocchetta per fessure, una spazzola per tappeti e tessuti, una spazzola per pavimenti con inserto per polveri e inserto per liquidi. Grazie al cavo di alimentazione lungo 5 metri e al tubo flessibile, l'aspirapolvere raggiunge anche i punti più difficili.

Potenza: 1400 watt

Capacità del serbatoio: 20 litri

Pro: secondo le recensioni degli utenti Amazon, questo bidone aspirapolvere è potente, leggero e facile da manovrare, perfetto per l'uso domestico. Il rapporto qualità-prezzo è ottimo.

Contro: alcuni utenti che l'hanno recensito su Amazon hanno trovato i materiali di costruzione poco resistenti agli urti.

10. Black+Decker BXVC20PTE, il più economico

Se cercate un bidone aspiratutto economico, leggero e pratico per le pulizie domestiche, vi consigliamo il Black+Decker BXVC20PTE. Dotato di un motore da 1200 W e di un fusto in plastica da 20 litri, aspira liquidi e solidi e ha la funzione soffiante. Ha un doppio sistema di filtraggio, con sacchetto filtro in stoffa per le polveri e filtro in spugna per i liquidi.

Nel fusto di raccolta c'è un galleggiante che, quando pieno, interrompe l'aspirazione e segnala che bisogna svuotarlo.

L'aspiratore è dotato di un tubo di aspirazione flessibile, tre tubi di aspirazione in plastica da 33 cm, una spazzola per pavimenti, una spazzola per tappeti e una bocchetta di precisione per fessure. Ha inoltre quattro ruote, una maniglia e una presa per utensili integrata.

Potenza: 1200 watt

Capacità del serbatoio: 20 litri

Pro: è leggero, facile da manovrare e abbastanza potente per l'uso domestico. Nel complesso, ha un buon rapporto qualità-prezzo.

Contro: alcuni utenti che l'hanno recensito l'hanno trovato un po' rumoroso. Inoltre, essendo in plastica, il bidone di raccolta può danneggiarsi con urti e cadute.

Come è fatto un bidone aspiratutto?

Le componenti principali del bidone aspiratutto sono:

il serbatoio , o sistema di raccolta . Può essere più o meno grande, a seconda dell'uso che ne dovete fare, e può raccogliere qualsiasi cosa: solidi, liquidi, polvere, briciole.

, . Può essere più o meno grande, a seconda dell'uso che ne dovete fare, e può raccogliere qualsiasi cosa: solidi, liquidi, polvere, briciole. il motore . Più è potente, più veloce ed efficace sarà l'aspirazione, sebbene si potrebbero avere anche consumi maggiori.

. Più è potente, più veloce ed efficace sarà l'aspirazione, sebbene si potrebbero avere anche consumi maggiori. il sistema di filtrazione , grazie al quale l'aria generata dal sistema di funzionamento non sia impura e lo sporco rimanga intrappolato nel serbatoio.

, grazie al quale l'aria generata dal sistema di funzionamento non sia impura e lo sporco rimanga intrappolato nel serbatoio. gli accessori, che consentono di rendere l'apparecchio utilizzabile in qualsiasi situazione, arrivando anche nei punti più difficili da raggiungere.

A seconda del modello che decidete di acquistare, inoltre, potreste trovare o meno il sacchetto: nel caso in cui ci sia, esso serve a raccogliere tutto lo sporco aspirato. Una volta pieno, deve essere sostituito. Se assente, lo sporco viene accumulato direttamente nel sistema di raccolta, che deve essere svuotato e pulito.

Come funziona il bidone aspiratutto?

Le principali funzioni dei bidoni aspiratutto sono tre: aspirazione di detriti solidi, aspirazione dei liquidi e funzione soffiante. Quest'ultima è particolarmente utile per pulire tutti punti dove lo sporco si annida ed è difficile da aspirare, come gli angoli, le fughe tra le mattonelle o la pavimentazione del giardino. Soffiando, è possibile sollevare la polvere e lo sporco, per poi aspirarli.

L'aspirazione dei liquidi, oltre che per raccogliere eventuali liquidi versati sul pavimento, è utile per svuotare piccole piscine e vasche e per aspirare l'acqua in eccesso da tappeti e imbottiti. Dopo aver lavato i sedili dell'auto, il divano o la moquette non dovrete più aspettare ore perché si asciughino, potrete aspirare l'acqua con il bidone.

Una funzione extra diffusa tra i bidoni aspiratutto di fascia medio-alta è la presa per gli elettroutensili, che permette di collegare un trapano, una sega o altri strumenti direttamente al bidone, aspirando lo sporco prodotto (segatura, pezzi di intonaco eccetera).

Come scegliere il miglior bidone aspiratutto

Abbiamo visto quali sono i migliori bidoni aspiratutto attualmente in commercio, vediamo ora come scegliere tra tutti quello più adatto alle proprie esigenze. Il primo elemento da valutare è la potenza del motore, indicata in Watt, da cui dipende in gran parte la potenza di aspirazione. È importante anche la capacità del serbatoio, che di solito supera i 15 litri e che può arrivare oltre i 30 litri.

Controllate che ci sia un buon sistema di filtraggio, meglio se con filtri lavabili, e che la confezione includa diversi accessori, come spazzole e tubi flessibili. Altri fattori da non sottovalutare sono i materiali di costruzione, la praticità d'uso e la facilità di pulizie a manutenzione. Infine, scegliete un bidone aspirapolvere di una marca nota e con un buon rapporto qualità-prezzo. Vediamo meglio tutto nei dettagli.

Potenza di aspirazione

La potenza di aspirazione è forse l'elemento più importante nella scelta di un bidone aspiratutto, che deve essere abbastanza potente da riuscire a catturare detriti solidi (anche di medie dimensioni, come piccole pietre, pezzi di vetro, chiodi, segatura) e liquidi.

Di solito nella schede prodotto del bidone è indicata la potenza del motore, espressa in Watt. Maggiore è il wattaggio, maggiore dovrebbe essere la potenza di aspirazione.

Ma quanto deve essere potete un bidone aspiratutto? In generale, un buon prodotto dovrebbe avere un motore da almeno 1000 Watt.

Tenete presente, però, che l'efficacia di aspirazione non dipende solo da quella del motore, ma anche da altri fattori, come il diametro del tubo, il tipo di accessorio utilizzato, il filtro. I parametri che ci fanno capire meglio qual è effettivamente la potenza di aspirazione sono la depressione che si forma nel punto di aspirazione, espressa in millibar, e la potenza di portata, espressa in litri al secondo, che indica quanta aria al secondo viene assorbita dal motore. Purtroppo, non sempre i produttori forniscono questi dati e bisogna rifarsi solo al wattaggio.

Bidoni aspiratutto con o senza sacchetto

Fate attenzione a distinguere tra i modelli con sacchetto e i modelli senza sacchetto.

I bidoni aspiratutto con sacco sono dotati di un sacchetto in cui vengono raccolti i rifiuti solidi, in modo che questi non entrino in contatto con i rifiuti liquidi. Se è vero che il sacchetto deve essere cambiato manualmente, è vero anche che la pulizia dell'elettrodomestico è veloce e semplice.

I bidoni aspiratutto senza sacco sono dotati di un contenitore unico, all'interno del quale finiscono indistintamente tutti i rifiuti. Vi consentono di non avere la spesa del sacchetto e l'incombenza della sostituzione, ma rendono più difficoltosa la pulizia dell'elettrodomestico e la sua manutenzione.

Capacità del serbatoio e filtraggio

Considerando che i bidoni aspiratutto sono utilizzati per le pulizie di grandi spazi, la capacità del serbatoio è fondamentale. In questo tipo di aspirapolvere il bidone è sempre molto capiente, va da 15 a 30 litri o, nel caso degli aspiratutto industriali, anche oltre. Ovviamente, i bidoni molto capienti sono anche molto ingombranti, quindi se prevedete di utilizzarlo solo per le pulizie domestiche, vi sconsigliamo di scegliere un modello da più di 20 litri.

Alcuni bidoni funzionano con sacco, altri senza sacco e altri ancora sia con che senza. L'utilizzo con sacco evita che la polvere possa intasare il filtro e danneggiare il motore, quindi è da preferire. Sappiate, però, che il sacchetto va rimosso per aspirare i liquidi e periodicamente sostituito o lavato.

Per evitare che la polvere torni in circolazione con l'aria emessa dall'aspiratutto o durante lo svuotamento del serbatoio, c'è bisogno di un adeguato sistema di filtrazione. I filtri HEPA sono i migliori, perché riescono a bloccare anche le polveri più sottili e sono quindi particolarmente indicati per chi soffre di allergie. Oltre al filtro in stoffa per le polveri, dovrebbe però essere presente anche un filtro in spugna per i liquidi.

Praticità d'uso e materiali

I bidoni aspiratutto sono molto ingombranti, per questo è necessario che siano facili da manovrare e trasportare. Soprattutto se volete usare il bidone in casa, assicuratevi che sulla parte alta del fusto ci sia una maniglia, meglio se pieghevole, e che in basso ci siano delle rotelle. È importante anche che il cavo di alimentazione e il tubo di aspirazione siano molto lunghi, per non dover cambiare la presa più volte durante le pulizie.

Ovviamente, anche la qualità dei materiali determina la buona riuscita dell'aspiratore. Questo tipo di bidoni è spesso soggetto a urti e cadute, oltre che a ruggine nel serbatoio a causa dei liquidi aspirati. Per questo vi consigliamo di sceglierne uno con fusto in acciaio inox, o almeno in plastica robusta.

Marca

Scegliere una buona marca è una prima garanzia di qualità. La migliore marca di bidoni aspiratutto è Kärcher, ma anche quelli Lavor Wash e Klarstein sono ottimi. Se cercate dei bidoni più economici, pensati per l'uso domestico, ma comunque di buona qualità, vi consigliamo i Black+Decker.

Quanto costa un bidone aspiratutto?

Considerate che difficilmente troverete un buon bidone aspiratutto a meno di 50 euro e che i migliori prodotti hanno un prezzo che supera i 150 euro.

Certamente, però, potete tenere d'occhio i volantini dei negozi e gli e-commerce, in modo da non perdervi le offerte e riuscire ad acquistare un elettrodomestico prestante e professionale ad un prezzo ridotto e più alla vostra portata.

Dove comprare il bidone aspiratutto

Potete acquistare i bidoni aspiratutto nei negozi di bricolage e fai da te e in alcune grandi catene di elettrodomestici, come Euronics, Unieuro, Trony e Mediaworld. La scelta, però, è di solito molto limitata e non possiamo assicurarvi che troverete tutti i modelli che vi abbiamo suggerito.

Per trovare un vasto assortimento, date uno sguardo ad Amazon, dove ci sono tantissimi bidoni aspiratutto, molti dei quali a prezzo scontato.