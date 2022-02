Migliore scopa elettrica del 2022: classifica delle 14 più vendute in commercio e guida all’acquisto La scopa elettrica è indispensabile per rendere più veloci e meno faticose le pulizie domestiche. Per aiutarvi a scegliere quella giusta, abbiamo stilato una classifica con recensioni delle migliori scope elettriche del 2022 disponibili in commercio.

La scopa elettrica è una scopa verticale che unisce le caratteristiche di un aspirapolvere tradizionale alla leggerezza e alle dimensioni contenute di una normale scopa.

La scopa elettrica, essendo facile da maneggiare, leggera e poco ingombrante, è uno strumento indispensabile per tutti coloro che vogliono pulire casa in modo rapido, senza sforzo e senza consumare troppo. Anche se meno potente rispetto ad un aspirapolvere, risulta ugualmente un valido alleato per chi non ha sempre tempo a disposizione da dedicare alle pulizie quotidiane.

Le scope elettriche si suddividono essenzialmente in scope elettriche con filo, da collegare alla corrente elettrica, scope elettriche senza filo, alimentate con batterie al litio, scope elettriche con sacchetto e scope elettriche senza senza sacchetto, dotate quindi di tecnologia ciclonica, da acquistare in base al proprio budget e in base alle proprie necessità, anche se attualmente le migliori e le più vendute sono indubbiamente le scope elettriche senza filo e senza sacchetto, che concedono ampia libertà di movimento ed evitano il fastidio di svuotare continuamente il sacchetto.

Per scegliere la migliore scopa elettrica, quindi, dovete ovviamente tenere conto delle vostre esigenze e, ovviamente, del prezzo, ma vi consigliamo anche di leggere le recensioni che trovate sui siti di e-commerce più forniti, che offrono una vasta scelta di scope elettriche di ogni tipo e delle migliori marche: basti pensare a Rowenta, Dyson, Xiaomi e Hoover.

Per aiutarvi, abbiamo selezionato le 14 scope elettriche più vendute online e meglio recensite dagli utenti che le hanno acquistate, e le abbiamo inserite in una classifica aggiornata al 2022.

Inoltre, abbiamo stilato una guida all'acquisto della scopa elettrica, con tutti gli elementi di cui tenere conto durante la scelta.

Prima però capiamo meglio quali sono le caratteristiche delle tipologie di scope elettriche disponibili sul mercato.

Tipologie di scope elettriche sul mercato

Le scope elettriche, come detto in precedenza, si suddividono in più tipologie che differiscono per funzionalità e caratteristiche. Ecco quali sono le principali tipologie e i vantaggi e svantaggi di ognuna:

Scope elettriche con filo : si caratterizzano per un funzionamento tramite corrente. Il principale vantaggio è sicuramente la possibilità di pulire tutta la casa senza doversi preoccupare di ricaricarla. Lo svantaggio, però, è che bisogna controllare che la lunghezza del filo sia abbastanza da coprire l'intera stanza senza dover cambiare la posizione della presa.

: si caratterizzano per un funzionamento tramite corrente. Il principale vantaggio è sicuramente la possibilità di pulire tutta la casa senza doversi preoccupare di ricaricarla. Lo svantaggio, però, è che bisogna controllare che la lunghezza del filo sia abbastanza da coprire l'intera stanza senza dover cambiare la posizione della presa. Scope elettriche senza filo : si tratta di una tipologia sicuramente più pratica ma che richiede particolare attenzione all' autonomia della batteria e ai tempi di ricarica: assicuratevi che la batteria sia al litio, che duri almeno 30-40 minuti e che si ricarichi in poco tempo, meglio se con una comoda base di ricarica, per averla sempre pronta all'uso.

: si tratta di una tipologia sicuramente più pratica ma che richiede particolare attenzione all' e ai tempi di ricarica: assicuratevi che la batteria sia al litio, che duri almeno 30-40 minuti e che si ricarichi in poco tempo, meglio se con una comoda base di ricarica, per averla sempre pronta all'uso. Scope elettriche con sacco : sono dotate di una ventola, che genera un vuoto d'aria che risucchia la polvere e lo sporco e lo riversa in un sacco di carta biodegradabile. Quando il sacchetto si riempie, bisogna cambiarlo. Gli svantaggi sono due: la spesa che comporta il dover comprare periodicamente nuovi sacchetti e la difficoltà a trovarne di compatibili con i modelli di aspirapolvere più vecchi.

: sono dotate di una ventola, che genera un vuoto d'aria che risucchia la polvere e lo sporco e lo riversa in un sacco di carta biodegradabile. Quando il sacchetto si riempie, bisogna cambiarlo. Gli svantaggi sono due: la spesa che comporta il dover comprare periodicamente nuovi sacchetti e la difficoltà a trovarne di compatibili con i modelli di aspirapolvere più vecchi. Scope elettriche senza sacco con tecnologia ciclonica: si tratta di una scopa dotata di un contenitore integrato. In questo caso è importante controllare la grandezza e il peso del contenitore e la facilità con cui si svuota. La tecnologia ciclonica genera all'interno del corpo macchina uno o più vortici, in grado di separare l'aria pulita dalla polvere. Lo sporco finisce in un serbatoio removibile e lavabile, mentre l'aria pulita viene espulsa attraverso le bocchette di areazione. La maggior parte delle scope ha una tecnologia monociclonica, cioè con un solo vortice d'aspirazione, mentre quelle di ultima generazione hanno una tecnologia multiciclonica, con più vortici, che aspirano lo sporco in modo più efficace.

Qual è la migliore scopa elettrica in commercio? Classifica delle 14 più vendute del 2022

Come abbiamo anticipato, per stilare la classifica 2022 delle migliori scope elettriche, abbiamo selezionato le 10 più vendute su Amazon quest'anno e meglio recensite. Inoltre, abbiamo tenuto conto delle caratteristiche delle scope e del rapporto qualità-prezzo.

1. Scopa elettrica Dyson V11 Absolute Cordless

La scopa elettrica senza filo e senza sacco più potente

Scopa elettrica senza filo e senza sacco Dyson V11.

Al primo posto della nostra classifica delle migliori scope elettriche disponibili in commercio c'è Dyson V11 Absolute Cordless, una scopa elettrica senza filo e senza sacco dal prezzo decisamente non economico. Si tratta di una scopa elettrica prodotta dai uno dei marchi più noti ed affidabili, garanzia di qualità, alte prestazioni e tecnologia all'avanguardia.

Notevole è la potenza di aspirazione di questa scopa elettrica garantita dalla presenza della batteria a 7 celle nichel-cobalto-alluminio che non solo garantisce potenza di aspirazione, ma anche assenza di cali di prestazione. Dyson V11 Absolute è alimentata attraverso il motore Dyson Hyperdymium, capace di raggiunge fino a 125.000 giri al minuto, generando un'aspirazione molto potente per un aspirapolvere senza filo, ed è dotata di tecnologia Radial Root Cyclone, con ben 14 cicloni che riescono ad aspirare la polvere senza creare problemi di ostruzione al filtro.

Dyson V11 Absolute Cordless ha trai suoi punti di forza la lunga autonomia, che permette di utilizzarla per un'ora senza interruzioni, la ricarica completa che avviene in sole 5 ore, la facilità di utilizzo e la facilità di assemblaggio.

Da segnalare è anche la sua estrema efficacia nell'aspirazione dei peli di animali domestici, e la sua versatilità dal momento che in dotazione arrivano ben 8 accessori che la rendono un vero e proprio elettrodomestico multifunzione: tra i tanti menzioniamo, oltre alla spazzola specifica per aspirare i peli di cani e gatti, la spazzola Direct Drive pensata per tutte le superfici, compresi i tappeti.

Dispone di filtro HEPA, di display LCD integrato, di tre modalità di aspirazione e di stazione di ricarica a muro che permette di ricaricarlo senza ingombro.

Il filtro e le spazzole si puliscono molto facilmente, pesa solo 3,05 kg e ha un livello di rumorosità di 84 dB, assolutamente sopportabile e non fastidioso, ed è stato progettato con un sistema che attutisce le vibrazioni.

2. Scopa elettrica Dyson V8 Absolute Cordless

La migliore scopa elettrica senza filo ciclonica top di gamma

Scopa elettrica senza filo ciclonica Dyson V8 Absolute Cordless.

Al secondo posto della classifica c'è la Dyson V8 Absolute Cordless, una scopa elettrica senza filo super potente, grazie alla tecnologia Cicloni 2 Tier Radial, con 14 cicloni disposti su due file, per rendere il flusso d'aria più potente e catturare anche le polveri più fini. Nonostante si tratti del modello precedente al Dyson V11 appena descritto non pecca in efficienza e in qualità delle prestazioni.

La spazzola a rullo morbido, ideale per i pavimenti rigidi, rimuove sia le particelle più grandi, sia la polvere. Il motore ha una potenza di 350 W, mentre la batteria ha un'autonomia di 40 minuti di aspirazione costante, senza perdere potenza, e si ricarica in poche ore. Essendo molto leggera, può essere usata per pulire ovunque, anche in alto, su soffitti e mobili.

Essendo stata progettata per attutire le vibrazioni ed i rumori, risulta particolarmente silenziosa e può essere utilizzata senza disturbare.

Il suo sistema di filtrazione avanzata catturagli allergeni ed è capace anche di rendere l'aria più pulita.

Dyson V8 Absolute Cordless ha un motore super potente che si può regolare su tre livelli, oltre ad avere un'autonomia di funzionamento molto elevata. Da sottolineare è anche il tempo di ricarica breve, la silenziosità e la leggerezza, che permettono di utilizzarla molto facilmente e senza sforzo.

La tecnologia ciclonica, infine, cattura anche le polveri più sottili.

3. Scopa elettrica Proscenic P11

La migliore scopa elettrica senza fili con motore ciclonico alternativa al Dyson

Scopa elettrica senza filo con motore ciclonico Proscenic P11.

La scopa elettrica senza fili e con motore ciclonico Proscenic P11 è un modello alternativo ai Dyson appena descritti, più economico ma ugualmente efficiente e funzionale.

Si tratta di una scopa elettrica consigliata a chi vive in appartamenti di grandi dimensioni e cerca un elettrodomestico capace di garantire una lunga autonomia: Proscenic P11, infatti, funziona per 53 minuti consecutivi, concedendo una pulizia accurata senza interruzioni. Tutto ciò grazie alla presenza della batteria agli ioni di litio a lunga durata, facile da rimuovere e installare.

Uno dei punti di forza di questa scopa elettrica è il motore brushless da 450 Watt, capace di generare una potenza di aspirazione fino a 25000Pa, ideale per aspirare fino all'ultimo granello di polvere. Proscenic P11 riesce anche a gestire fino a 3 livelli di aspirazione.

In dotazione arrivano, oltre alla testa di aspirazione utile per pulire i pavimenti, una spazzola a rullo con serbatoio mop magnetico, un tubo allungato, una spazzola rotonda, una mini-testina di aspirazione e una testina di aspirazione dalla forma quadrata e allungata: inclusi nel prezzo, quindi, ci sono tanti accessori che permettono di utilizzare Proscenic P11 su diverse tipologie di superfici (tende, divani, cuscini, tappeti, interni dell'automobile, ecc.), rendendola una scopa elettrica estremamente versatile. Il mop magnetico, inoltre, permette di utilizzarla anche come se fosse una lavapavimenti.

Sulla testa della scopa elettrica, infine, è presente un sistema di illuminazione LED che permette di pulire accuratamente anche gli angoli più bui della casa.

Grazie al sistema di montaggio a parete Proscenic P11 può essere riposta senza ingombro. Da sottolineare è anche la leggerezza (pesa solo 1,8 kg), il livello di rumorosità (che oscilla tra i 70-78 dB) e la presenza di un comodo display touch che permette di tenere sotto controllo il livello della batteria, di cambiare modalità di pulizia, e non solo.

Insomma, una scopa elettrica affidabile, efficace, potente e con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

4. Scopa elettrica Hoover H-FREE 100

La migliore scopa elettrica ricaricabile senza filo per rimuovere peli di animali

Scopa elettrica ricaricabile senza filo Hoover H–FREE 100.

Chi ha animali domestici e vuole risolvere il problema dei peli che si depositano su pavimenti e superfici, dovrebbe acquistare la scopa elettrica ricaricabile senza filo Hoover H-FREE 100.

Si tratta di una scopa elettrica che include una mini turbo-spazzola pensata proprio per la rimozione dei peli di cani e gatti, utile per aspirare i peli che si depositano non solo sui pavimenti, ma anche sui tessuti di divani, poltrone e tappeti. Oltre alla mini-turno spazzola, in dotazione arrivano anche una spazzola a pennello, utile per pulire le superfici più delicate, e una bocchetta pensata per raggiungere anche i punti e gli angoli più difficili.

Questa scopa elettrica di Hoover dispone di tecnologia ciclonica, il sistema capace di garantire ottime performance di pulizia perché separa le particelle di polvere dall'aria, di una batteria removibile da 22V che assicura un'autonomia di 40 minuti di utilizzo continuativo, e di un sistema di illuminazione LED posto sulla spazzola pensato per ottimizzare la pulizia anche nei posti dove scarseggia la luce.

Un'ulteriore caratteristica di Hoovver H-Free 100 è il contenitore con una capacità di ben 0,9 l, che evita il fastidio di doverlo svuotare in continuazione durante le pulizie e il contatto frequente con polvere e peli. Inoltre il contenitore è molto facile da rimuovere tramite un comodo pulsante.

Pesa solo 2,6 kg, è molto silenziosa e dispone del sistema Quick park&go che permette di mantenerla in posizione eretta.

Ottimo il rapporto qualità/prezzo.

5. Scopa elettrica Roidmi F8 Storm PRO

La migliore scopa elettrica cinese senza filo e senza sacco per autonomia

Scopa elettrica senza fili e senza sacco Roidmi F8 Storm PRO.

La scopa elettrica cinese senza fili e senza sacco Roidmi F8 Storm PRO è un altro modello alternativo al Dyson consigliato a tutti coloro che cercano un elettrodomestico dalla lunga autonomia: garantisce, infatti, un utilizzo continuativo di ben 60 minuti, una caratteristica tecnica da tenere in considerazione soprattutto se si vive in un appartamento molto ampio. Dispone infatti di una batteria Samsung che concede i seguenti tempi di pulizia, a seconda delle modalità impostate: 60 minuti in modalità normale, 40 minuti in modalità media e 10 minuti in modalità turbo.

Il motore digitale ha una potenza di 110.000 rpm e di 435 Watt, mentre anche il design è stato pensato per permettere ala macchina di aspirare senza incontrare ostacoli.

Con questa scopa elettrica cinese, versatile e multifunzione, è possibile pulire diverse zone e superfici della casa, grazie ai diversi accessori che arrivano in dotazione: nella confezione, infatti, sono inclusi, oltre alla spazzola principale, una spazzola elettrica, una spazzola per materassi e una bocchetta per fessure, solo per citarne alcuni.

Da segnalare sono anche il sistema di illuminazione LED presente sulla testina principale che si attiva quando la scopa elettrica si trova in spazi bui, utile per ottimizzare la pulizia anche in angoli poco visibili, il filtro HEPA, un sistema di ricarica magnetico che evita l'ingombro dei fili, e la presenza di un sistema di protezione intelligente che aiuta ad evitare danni e malfunzionamenti dovuti ad una scorretta aspirazione della polvere che potrebbe compromettere il motore.

Pesa solo 1,5, kg e, di conseguenza, è molto leggera e facile da maneggiare.

Specifichiamo che Roidmi è un brand appartenente alla cinese Xiaomi, specializzato nella progettazione e nella realizzazione di scope elettriche senza filo, senza sacco e con tecnologia ciclonica di ultima generazione.

6. Scopa elettrica Rowenta Powerline Extreme Cyclonic

La migliore scopa elettrica con filo senza sacco 3AAA

Scopa elettrica con filo senza sacco Rowenta Powerline Extreme Cyclonic.

Al sesto posto troviamo la scopa elettrica con filo senza sacco Rowenta RH8155WA Powerline Extreme Cyclonic, il cui punto di forza sono le prestazioni 3AAA: non solo le prestazioni di aspirazione della polvere sono di classe A, per risultati impeccabili su ogni tipo di superficie, ma anche il filtraggio, che rimuove fino al 99,98% di particelle di polvere.

Grazie alla tecnologia ciclonica Air Force, separa perfettamente aria e polvere, senza reintrodurre quest'ultima nell'ambiente. Nella confezione sono incluse anche una spazzola per parquet Softcare, una bocchetta per fessure, bocchetta per imbottiti, un flessibile e una tracolla, da usare per raggiungere nelle zone difficili.

Ha un basso consumo energetico e alte prestazioni, garantendo una pulizia ottimale. Il doppio sistema di filtraggio risulta molto efficace nella rimozione della totalità di polvere e allergeni nell'aria.

In conclusione, si tratta di una scopa elettrica dotata di una testa di aspirazione ad alte prestazioni che rimuove efficacemente la sporcizia dai pavimenti. Garantisce risultati di filtraggio ottimali, limitando al contempo il consumo di energia.

7. Scopa elettrica H.Koenig Up600

La migliore scopa elettrica senza filo e senza sacco economica

Scopa elettrica senza fili e senza sacco H.Koenig Up600.

Settimo posto per la scopa elettrica H.Koenig UP600 2 in 1, senza fili e senza sacchetto, uno dei modelli più economici ma efficienti disponibili in commercio.

Leggerissima e bilanciata, può essere usata per pulire tutta la casa dal pavimento ai muri. È dotata di batteria a litio di 22.2V ricaricabile, che dura fino a 40 minuti e si ricarica in 4 ore.

La tecnologia ciclonica cattura polvere e sporco direttamente nel serbatoio, senza bisogno di sacchetto. Nella confezione sono incluse la stazione di ricarica, la spazzola rotonda e la bocchetta piatta. Ha una potenza di 100 Watt.

Il suo tubo di alluminio rimovibile consente di utilizzarla sia come scopa elettrica che aspirapolvere portatile, mentre il peso di soli 2,8 kg permette di maneggiarla senza fatica e di spostarla da una stanza all'altra senza problemi.

Si tratta di un acquisto che consigliamo perché H.Koenig UP600 è economica, abbastanza potente ed è dotata di una serie di accessori che consentono di raggiungere i punti più nascosti della casa. Infine, il supporto a muro di cui è dotata permette di riporla e ricaricarla senza occupare spazio.

8. Scopa elettrica Severin HV 7158

La migliore scopa elettrica senza fili e senza sacco per rapporto qualità/prezzo

Scopa elettrica senza fili e senza sacco Severin HV 7158.

Ottavo posto per la scopa elettrica senza fili e senza sacco Severin HV 7158, un modello dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Leggera, sottile e snodabile, è perfetta per pulire dappertutto, anche sotto ai mobili e negli angoli più difficili da raggiungere. La sua potente batteria 22,2 V agli ioni di litio ha un'autonomia di 30 minuti e si ricarica in 3 ore.

La spazzola motorizzata ha setole differenziate, per catturare contemporaneamente polveri sottili, capelli e peli di animali. Il filtro HEPA lavabile è consigliato a chi soffre di allergie, perché cattura batteri, spore e allergeni, senza disperderli nuovamente nell'ambiente.

Il motore da 140 W ha due diverse velocità. Altro vantaggio: la spazzola ha una luce led che illumina perfettamente ogni punto del pavimento, per rimuovere anche lo sporco nascosto. Inoltre, si tratta di una scopa elettrica molto silenziosa.

Pro: è versatile e bilanciata in quanto, anche senza la prolunga in alluminio da 70 cm, la scopa si rivela pratica e facile da usare. È efficace e delicata anche sui mobili, grazie agli accessori intercambiabili.

Contro: richiede particolare attenzione nella manutenzione soprattutto ai contatti elettrici e al filtro HEPA.

Lo consigliamo perché: ha uno snodo a 180 gradi e una spazzola di ricambio inclusa. L'asta e la spazzola sono particolarmente sottili e consentono di raggiungere e pulire anche i punti più difficili.

9. Scopa elettrica Ariete 2761 Handy Force

La migliore scopa elettrica con filo senza sacco maneggevole

Scopa elettrica con filo senza sacco Ariete 2761 Handy Force.

Al nono posto c'è la scopa elettrica con filo Ariete 2761 Handy Force, una delle più vendute. I suoi punti di forza sono il risparmio energetico di classe A+, caratteristica che la rende l'aspirapolvere ideale per chi vuole pulire a fondo la casa in poco tempo e riducendo i consumi, e la doppia funzione di aspirapolvere e di aspirabriciole portatile.

Dispone di filtro HEPA, che la rende ideale come scopa elettrica animal care, e di spazzola universale utilizzabile su qualsiasi tipologia di pavimento. Tra le sue caratteristiche più apprezzate segnaliamo anche la leggerezza: infatti, pesa solo 2,86 Kg.

Ariete 2761 Handy Force è una scopa elettrica animal care dotata di un filtro Hepa, indispensabile per aspirare quelle particelle presenti nell'aria impercettibili all'occhio umano. È perfetta, inoltre, anche per aspirare e rinfrescare divani e poltrone.

10. Scopa elettrica JIMMY JV83

La migliore scopa elettrica senza filo ciclonica leggera

Scopa elettrica senza filo ciclonica JIMMY JV83.

Chi cerca una scopa elettrica senza filo e senza sacco leggera, facile da maneggiare e da trasportare da una stanza all'altra senza fatica, dovrebbe scegliere di acquistare Jimmy JV83, una modello con un peso di soli 1,5 Kg. Si tratta di una scopa elettrica che non solo è leggera, ma è stata pensata e progettata con un design ergonomico realizzato proprio per renderla utilizzabile da chiunque, senza problemi e senza sforzo.

Dispone di un motore brushless digitale, con una potenza di 450 Watt che consente un'aspirazione potente fino a 135 AW, che la rende resistente e utilizzabile per anni: il motore senza spazzole (brushless, appunto) è una tipologia di motore che preserva l'elettrodomestico, ne limita l'usura e che evita danni e malfunzionamenti dovuti all'utilizzo quotidiano.

L'alimentazione avviene attraverso 7 batterie al litio di lunga durata che permettono di utilizzarla per un'ora in modo continuativo, senza interrompere le pulizie per ricaricare la scopa elettrica.

Insieme a Jimmy JV83 arrivano diversi accessori che la rendono versatile e utilizzabile per le pulizie di diversi superfici, concedendo ottimi risultati: oltre alla spazzola motorizzata principale, sono incluse una spazzola anti-acaro, una bocchetta per pulire anche i punti e le fessure più strette, una spazzola per imbottiti, una spazzola morbida e un tubo flessibile. Può essere utilizzata su divani, tappeti, poltrone, tende e diverse tipologie di pavimenti.

Dispone di filtro HEPA, che rende l'aria più salubre, e di 3 velocità regolabili.

Raggiunge un livello di rumorosità di 82 dB.

11. Scopa elettrica Hoover FD22RP Freedom 2IN1

La migliore scopa elettrica senza filo e senza sacco più venduta

All'undicesimo posto troviamo la scopa elettrica senza filo e senza sacco Hoover FD22RP Freedom 2IN1, con aspirabriciole integrato e numerosi accessori, per pulire ogni tipo di superficie.

La confezione include il supporto a muro, una mini turbo spazzola, ideale per aspirare i peli di animali da tessuti e imbottiti, una bocchetta per fessure, una spazzola 2 in 1 e un accessorio telescopico per pulire i punti difficili da raggiungere, anche in alto.

La batteria a litio si ricarica in poco tempo e ha un'autonomia di 25 minuti. Funziona senza sacchetto, con tecnologia ciclonica, ed è dotata di un pratico supporto a muro, per riporla dopo l'utilizzo.

12. Scopa elettrica Imetec Piuma Extreme ++ SC3-100

La migliore scopa elettrica con filo senza sacco per chi soffre di allergie

Dodicesimo posto per la scopa elettrica senza sacco Imetec Piuma Extreme ++ SC3-100. Pratica e leggera (pesa solo 3,52 kg), è perfetta per l'uso quotidiano. Non ha accessori, ma una sola spazzola 3 in 1, adatta a tutte le superfici della casa, incluse le più delicate, come tappeti e parquet. Funziona con tecnologia ciclonica e non ha quindi bisogno di sacchetto.

L'azione combinata della spazzola multisuperficie e della tecnologia ciclonica rendono questa scopa elettrica molto efficiente.

Il filtro HEPA ipoallergenico, ideale per chi soffre di allergia alla polvere, con sistema di filtrazione a quattro livelli e vano raccoglipolvere con sistema di sicurezza, la rende un'ottima scelta per chi soffre di allergia alla polvere, ai pollini e ai peli di animali. Funziona con filo, lungo ben 6 m, che concede un'ampia libertà di movimento.

È leggera, pratica e facile da utilizzare. Trattiene il 99,98% della polvere. Non necessita di sacchetti di ricambio e può pulire pavimenti, parquet e tappeti.

13. Scopa elettrica Rowenta Air Force Serenity

La migliore scopa elettrica senza filo ciclonica silenziosa

Scopa elettrica senza filo ciclonica Rowenta Air Force Serenity.

La scopa elettrica senza filo ciclonica Air Force Serenity di Rowenta è il modello perfetto per chi cerca un elettrodomestico silenzioso. Questa scopa elettrica, infatti, raggiunge un livello di rumorosità di soli 72 dB grazie alla tecnologia Silence di cui è dotata, che permette di utilizzarla in qualsiasi momento della giornata senza disturbare.

Tra le sue principali caratteristiche segnaliamo la presenza della spazzola di aspirazione Delta ad alta efficienza che insieme alla tecnologia ciclonica garantiscono elevate prestazioni per diversi anni. La spazzola Delta, inoltre, si caratterizza per la forma triangolare pensata per raggiungere anche gli angoli più difficili e nascosti della casa.

Anche l'autonomia è ottima: Air Force Serenity è dotata di batteria al litio da 25.2 V a lunga durata che garantisce fino a 70 minuti di utilizzo continuativo (in modalità minima), una caratteristica che permette di utilizzarla senza interrompere le pulizie per ricaricarla.

Riesce a filtrare il 99,9% della polvere e il serbatoio è stato pensato per essere svuotato facilmente e in modo igienico.

Pesa 3,02 kg.

14. Scopa elettrica Xiaomi Handheld Vacuum Cleaner

La migliore scopa elettrica cinese senza fili ciclonica con 5 livelli di filtrazione

Potente e leggera, Xiaomi Handheld Vacuum Cleaner è una scopa elettrica cinese portatile e senza fili. Si tratta di una tipologia dotata di due modalità: standard e max, quest'ultima capace di generare una potenza di aspirazione 4 volte maggiore per risultati impeccabili.

Tra le sue principali caratteristiche segnaliamo il basso livello di rumorosità, solo 72 dB, e la presenza di ben cinque livelli di filtrazione che permettono di catturare il 99,97% delle particelle di polvere e di PM2.5, contribuendo a rendere l'aria più salubre e pulita.

Si caratterizza, infine, per la leggerezza: pesa solo 1,5 kg.

Come scegliere la migliore scopa elettrica

Abbiamo visto quali sono le migliori scope elettriche del 2022, tenendo conto di quali sono le più vendute e meglio recensite online. Per scegliere la scopa elettrica, però, dovete tenere conto di tantissimi fattori, dalla potenza del motore agli accessori inclusi nella confezione, dal sistema di filtraggio, alla presenza o assenza del filo di alimentazione. Vediamo, allora, in questa guida all'acquisto quali sono nei dettagli le caratteristiche da prendere in considerazione.

Potenza e consumi

Iniziamo dalla potenza. Dovete sapere che le scope elettriche sono sempre meno potenti degli aspirapolvere a traino, a causa delle dimensioni e del peso più contenuto, che sono poi il principale vantaggio di questi modelli. Per conoscere la potenza della scopa, dovete valutare due elementi: i Watt e i Volt, valori di solito riportati nella scheda prodotto.

I Watt indicano la potenza del motore (ovviamente, più sono alti i Watt, più è potente il motore) ma non la potenza di aspirazione, per quella dovete far riferimento agli Air Watt, che però raramente sono indicati nella scheda prodotto o sulla confezione. Questo vale per le scope elettriche con filo, mentre per le scope elettriche senza fili, dovete invece controllare i Volt e l'autonomia della batteria, che non dovrebbe mai essere inferiore ai 30 minuti, se cercate un prodotto potente, adatto alle pulizie di tutta la casa.

Infine, per capire quanta energia elettrica consuma la scopa, dovete controllare a quale classe energetica appartiene. Le classi energetiche sono indicate con lettere dalla A alla G, gli apparecchi che consumano meno sono quelli che appartengono alla classe A (o meglio ancora A+, A++ e A+++).

Tipi di filtri

La potenza e la tecnologia di aspirazione non sono gli unici fattori responsabili dell'efficacia della scopa elettrica. Senza un buon sistema di filtraggio, anche le scope più potenti non riuscirebbero a pulire in modo impeccabile, perché la polvere più sottile verrebbe reimmessa nell'ambiente con l'aria che fuoriesce dalle bocchette.

Vi consigliamo, quindi, di leggere sulla targhetta energetica della scopa elettrica quale filtro ha. I migliori sono i filtri HEPA (High Efficiency Particulate Air), che sono catalogati da H10 (i meno efficienti) a H14 (i più efficienti). State attenti anche alla classe di filtraggio, che dovrebbe essere A o almeno B.

Spazzole, accessori e scope elettriche 2 in 1

Non tutte le scope elettriche sono dotate di accessori. Di solito, quelle più economiche hanno un'unica spazzola con setole differenziate, che può essere usata su tutti i tipi di pavimenti. Se, però, avete bisogno di pulire un pavimento particolarmente delicato, come il parquet, oppure tappeti e moquette, assicuratevi che nella confezione siano incluse spazzole specifiche, oppure che possano essere acquistate separatamente.

Se volete usare l'aspirapolvere anche per pulire le tende, i mobili o posti difficili da raggiungere, come le fughe tra le mattonelle e gli spazi tra i cuscini del divano, scegliete una scopa dotata di tubo flessibile e diverse bocchette, come quella a lancia e quella con setole morbide. Se avete animali, per rimuovere i peli dai tessuti e dagli imbottiti, come letti, poltrone e divani, acquistate una scopa dotata di turbo spazzola o mini turbo spazzola.

Infine, sappiate che alcuni modelli sono due in uno, ovvero includono un aspirabriciole estraibile, molto comodo da usare per le piccole pulizie quotidiane.

Materiali, peso e rumorosità

Quello che spinge a scegliere una scopa elettrica e non un aspirapolvere a traino è la praticità: le scope elettriche sono più leggere e facili da manovrare. Vi consigliamo di scegliere una scopa del peso massimo di 3-4 kg, meglio se con tracolla, da usare per pulire anche in alto.

Attenzione, però: scopa leggera non vuol dire fatta con materiali scadenti. Le plastiche usate devono essere comunque robuste e resistenti. Se non potete toccare con mano, affidatevi alla nostra classifica delle migliori scope elettriche del 2022 e non sbaglierete!

Per quanto riguarda la rumorosità, la maggior parte degli aspirapolvere si attesta intorno agli 80 dB, quindi se ne cercate uno particolarmente silenzioso, dovete stare sotto questo valore.

Funzioni extra

Le scope elettriche più costose e tecnologiche hanno di solito funzioni extra non indispensabili, ma che ne facilitano l'utilizzo. Ad esempio, alcune hanno spie luminose che indicano che il serbatoio è pieno e va svuotato. Le scope senza fili possono avere un segnale che avvisa che la batteria è scarica o un display a LED che ne indica il livello.

Una delle funzioni extra più utili è il regolatore di potenza. Su alcune superfici, ad esempio i tappeti, è infatti utile abbassare la potenza di aspirazione, per evitare l'effetto ventosa.

Praticità d'uso

La praticità d'uso di una scopa elettrica è fondamentale e le variabili da considerare sono sicuramente il peso, la batteria, la smontabilità, la pulizia e il raggiungimento degli angoli più nascosti. La leggerezza e la maneggevolezza dell'impugnatura consentono di utilizzare il prodotto nel modo più semplice e veloce possibile. Per quanto riguarda la durata della batteria, per la tipologia senza fili, è importante che abbia una durata elevata affinché si possa pulire la casa con una sola carica. La smontabilità, invece, riguarda la facilità di intercambiare gli accessori e di pulire il filtro o il sacchetto, a seconda della tipologia prescelta. Infine, la possibilità di raggiungere gli angoli più nascosti della casa, richiede la presenza di una spazzola con una roteazione completa.

Marca e prezzo

Ultimi fattori da considerare: la marca e il prezzo. Evitate di scegliere scope elettriche di marca sconosciuta, perché, anche se più economiche, potrebbero essere poco efficaci. Nella nostra classifica abbiamo inserito tutte scope delle migliori marche, come Dyson, Rowenta ed Hoover, che hanno prestazioni ottime anche quando il prezzo è leggermente inferiore alla media.

Dove comprare la scopa elettrica

Nella classifica vi abbiamo segnalato solo alcune delle migliori scope elettriche attualmente in commercio, ma nei negozi e online potete trovarne molte altre. Noi vi suggeriamo di cercarle sugli e-commerce più forniti, come ad esempio Amazon, dove c'è un'intera categoria dedicata alle scope elettriche di ogni tipo e prezzo.

Per trovare quella più adatta a voi, vi basta filtrare i risultati in base al tipo di aspirapolvere, alle caratteristiche tecniche (livello sonoro, potenza, peso, raggio operativo, capacità), alla marca, alla fascia di prezzo e alla modalità di spedizione. Vi suggeriamo di scegliere sempre le scope elettriche più vendute e con il maggior numero di recensioni positive.