Migliore aspirapolvere senza sacco del 2022: 15 dispositivi ciclonici potenti ed efficienti Le migliori aspirapolvere senza sacco del 2022 per eliminare polvere, allergeni e peli di animali domestici. Ecco 15 aspirapolvere ciclonici selezionati in base alla potenza, al prezzo, alla rumorosità e alla marca:Bosch, Dyson e non solo.

L'aspirapolvere senza sacco, o aspirapolvere ciclonico, costituisce l'alternativa più potente, pratica ed ecologica al tradizionale aspirapolvere, per pulire a fondo tutte le superfici. Questo elettrodomestico, infatti, sfrutta la tecnologia ciclonica o multiciclonica per catturare polvere, briciole, detriti, acari e peli degli animali domestici, e consente di non perdere tempo nelle operazioni di svuotamento del sacchetto.

Questo tipo di dispositivo per la pulizia è caratterizzato da un sistema ciclonico o multiciclonico, dotato di uno o più coni, al cui interno un vortice separa le particelle di polvere, acari e detriti dall’aria pura, e consente di catturare più del 99% dello sporco. Inoltre, la maggior parte di essi è anche provvista di un sistema di filtrazione avanzato o di un filtro HEPA (dall’inglese High Efficency Particulate Air), composto da strati di foglietti filtranti che bloccano le particelle inquinanti.

Ne esistono di moltissimi modelli, diversi per modalità di trasporto (a traino o senza fili), potenza, fino a 900 W, capacità del serbatoio, da 1 l fino a 2,5 l, design, compatto o più ingombrante, prezzo, da un minimo di 70/80€ a un massimo di 900€, e marca, da Bosch a Dyson, passando per Rowenta e molte altre.

Prima di scoprire quali sono i 15 aspirapolvere ciclonici senza sacco più potenti, però, ricapitoliamo e approfondiamo le differenze, i benefici e gli svantaggi di un elettrodomestico con o senza sacco.

Le differenze tra aspirapolvere con e senza sacco: pro e contro

Un aspirapolvere con sacco e un aspirapolvere senza sacco.

La caratteristica principale di un aspirapolvere è la modalità di raccolta della polvere, con o senza sacco. Entrambe le tipologie presentano pro e contro. Tuttavia quelli senza sacco possiedono una serie di vantaggi da non sottovalutare.

Questi ultimi, infatti, garantiscono una maggiore efficienza aspiratrice, grazie alla tecnologia ciclonica. I modelli con il sacco, invece, diminuiscono la potenza di risucchio man mano che il sacco si riempie di polvere e sporco.

La velocità di pulizia e la praticità di utilizzo dei modelli senza sacco, poi, è senza dubbio maggiore. Essi, infatti, sono più ergonomici e maneggevoli. Inoltre, sono più semplici da pulire, grazie alla presenza del serbatoio trasparente, che consente di comprendere quando è giunto il momento di effettuare lo svuotamento.

I modelli senza sacco, a differenza di quelli che ne sono provvisti, sono più ecologici, poiché non prevedono l’impiego di sacchetti in plastica.

Gli elettrodomestici senza sacco, però, sono caratterizzati da un costo più elevato rispetto ai corrispettivi con sacco, giustificato dalle migliori prestazioni. Tuttavia, la spesa più ingente viene in parte compensata dal fatto di non dover effettuare l'acquisto periodico dei sacchetti.

D’altro canto, gli aspirapolvere con sacco sono ideali per chi soffre di allergie, poiché isolano polvere e allergeni all’interno di un contenitore chiuso, pur prevedendo operazioni di svuotamento più lunghe. Per proteggere chi è soggetto ad allergie, però, i modelli senza sacco di ultima generazione sono integrati con filtro HEPA, in grado di separare gli allergeni e purificare l’aria in uscita.

Di seguito, ricapitoliamo in sintesi quali sono i principali pro e contro di un aspirapolvere senza sacco rispetto a uno con sacco.

I pro dell'aspirapolvere senza sacco rispetto all'aspirapolvere con sacco:

gli aspirapolvere senza sacco possiedono una maggiore forza di aspirazione poiché sfruttano la tecnologia ciclonica e il motore più potente. I modelli con il sacco, invece, diminuiscono la potenza di risucchio man mano che il sacco si riempie di polvere e sporco;

i modelli senza sacco sono più ergonomici, maneggevoli, pratici. Inoltre, sono semplici e veloci da pulire, grazie alla presenza del serbatoio trasparente, che consente di comprendere quando effettuare lo svuotamento;

i modelli senza sacco sono più ecologici, poiché non necessitano di sacchetti in plastica;

gli aspirapolvere senza sacco non prevedono l’acquisto di sacchetti e offrono un vantaggio economico sul lungo termine.

I contro dell'aspirapolvere senza sacco rispetto all'aspirapolvere con sacco:

gli aspirapolvere senza sacco sono più costosi di quelli con sacco, che hanno un costo medio più basso di circa 200€;

gli elettrodomestici ciclonici necessitano di una manutenzione del filtro regolare, per evitare che la polvere, lo sporco, i peli e i capelli si accumulino all'interno del dispositivo.

Perché acquistare un aspirapolvere senza sacco ciclonico? I vantaggi

Se siete in cerca di un elettrodomestico che elimini polvere, acari e sporco da tutte le superfici, sia dure che morbide, potreste pensare di acquistare un aspirapolvere senza sacco ciclonico. Questo dispositivo, infatti, è ottimo per pulire e igienizzare, e presenta tantissimi vantaggi da non sottovalutare.

Innanzitutto, è pratico e veloce da svuotare, si trasporta con facilità e, nella maggior parte dei casi, non occupa troppo spazio. Sfrutta il sistema ciclonico avanzato e assicura un’elevata potenza d’aspirazione. Protegge da acari e allergeni, che trattiene mediante il filtro HEPA, e consente di ridurre il consumo di plastica dei sacchetti e di compere la scelta più ecologica.

Se il prezzo di questo elettrodomestico vi lascia perplessi, sappiate che ne esistono anche di più economici, ma non per questo meno efficienti, e che i più costosi garantiscono le migliori performance in termini di aspirazione, praticità, capienza del serbatoio e silenziosità.

Quale aspirapolvere senza sacco comprare? I 15 più venduti del 2022

Quali sono gli aspirapolvere ciclonici senza sacco migliori del 2022? Di seguito troverete i 15 dispositivi più performanti, a traino o cordless, selezionati per potenza, dai 550 ai 900 W, capacità del serbatoio, da 1 l fino a 2,5 l, design, compatto o più ingombrante, prezzo, da un minimo di 70/80€ a un massimo di 900€, e marca, da Bosch a Dyson, passando per Rowenta, Electrolux, Philips e altre.

1. Aspirapolvere senza sacco FC9331/09 di Philips

L'aspirapolvere ciclonico a traino più potente sul mercato

Dotato di un motore da 900 W, il Philips FC9331/09 si configura come l'aspirapolvere senza sacco più potente sul mercato.

Caratterizzato da un'efficace azione ciclonica, è progettato con tecnologia PowerCyclone 5, in grado di accelerare il vortice d'aria della camera ciclonica e separarlo dalla polvere, per una pulizia veloce e ottimale. È adatto sia alle superfici dure, che ai tappeti, grazie alla spazzola manuale e a quella multifunzione TriActive, che elimina le particelle più grandi, la polvere e lo sporco, per un'aspirazione completa. Inoltre, possiede un serbatoio capiente e semplice da svuotare da 1,5 l, ruote di gomma per non lasciare segni e un filtro antiallergeni.

Pro: questo aspirapolvere è il più potente sul mercato. Pertanto, garantisce il massimo della pulizia in poco tempo. Ciclonico, a traino e con spazzola dalla tripla azione pulisce e igienizza superfici dure e morbide.

Contro: raggiunge un livello di rumorosità di 79 dB. Tuttavia, la potenza del prodotto espone al rumore forte per un tempo molto limitato.

2. Aspirapolvere senza sacco Bosch BGS05X240

Il miglior aspirapolvere ciclonico a traino con filtro Hygienic PureAir

Caratterizzato da un design compatto, maneggevole e leggero, con un peso di soli 4,4 Kg, il BGS05X240 di Bosch è il miglior aspirapolvere senza sacco con filtro Hygienic PureAir, in grado di purificare l'aria in uscita e separare l'aria dalla polvere all'interno della camera ciclonica.

Possiede una potenza di 700 W, un livello di rumorosità di 78 dB e un serbatoio ampio da 1,5 l. Inoltre, funziona grazie al motore HiSpin, dotato di pale aerodinamiche, per raccogliere la polvere e garantire il massimo delle prestazioni senza causare un inutile dispendio di energia. Il prodotto è corredato da una spazzola potente per tappeti e da un accessorio per eliminare polvere e sporco dagli spazi più stretti. È indicato soprattutto per superfici ampie e dure.

Pro: compatto, leggero e semplice da utilizzare e riporre, questo aspirapolvere senza traino elimina polvere e sporco, raggiungendo anche gli spazi più angusti. Inoltre, contiene un filtro per la pulizia dell'aria in uscita.

Contro: gli utenti Amazon hanno riscontrato qualche difficoltà nel lavaggio del filtro ma, una volta compresa la giusta modalità di pulizia, il prodotto aspira senza difficoltà.

3. Aspirapolvere senza sacco Dyson V11 Absolute

Il miglior aspirapolvere ciclonico cordless

Leggero e maneggevole, con il suo peso di soli 2.9 Kg, il V11 Absolute di Dyson è il miglior aspirapolvere cordless, privo di cavi e ricaricabile grazie alla stazione di carica montabile a parete.

Prevede tre livelli di pulizia, calibrati in relazione alla potenza (fino a 220 AW) e al tempo impiegati, e consente di eliminare la polvere e lo sporco dell'intera casa, grazie alla batteria duratura, che assicura prestazioni ottime fino a 60 minuti in modalità Eco. Inoltre, è provvisto di uno schermo LCD, utile a monitorare le impostazioni selezionate, i promemoria di manutenzione dei filtri e i rapporti di blocco.

Pro: gli utenti Amazon si ritengono soddisfatti del prodotto, che assicura prestazioni ottimali e facilità di utilizzo estrema. Inoltre, è semplice da riporre dopo l'utilizzo, leggero ed efficiente.

Contro: ha un costo molto elevato, giustificato dall'eccellente performance garantita Dyson.

4. Aspirapolvere senza sacco Rowenta Compact Power ‎RO4825EA

L'aspirapolvere monociclonico a traino con il serbatoio più capiente

Performante e semplice da utilizzare, il Rowenta Compact Power ‎‎RO4825EA si configura come l'aspirapolvere senza sacco con il serbatoio più capiente, dotato di una capacità di 2,5 l.

Caratterizzato dal sistema ciclonico avanzato Swift Power Cyclonic, in grado di separare sporco e polvere dal flusso d'aria, assicura un filtraggio estremo e una pulizia profonda dei pavimenti e delle superfici dure, cattura acari e polvere e previene la proliferazione dei batteri, con un raggio d'azione fino a 8,8 m. Il motore da 550 W, inoltre, garantisce il massimo delle prestazioni e una riduzione del consumo di energia. Infine, il sistema Clean Express integrato consente di svuotare il serbatoio senza sforzi.

Pro: questo aspirapolvere è potente ed efficiente, elimina sporco e polvere e previene la formazione di batteri. Inoltre, gli utenti Amazon apprezzano molto il livello di rumorosità del prodotto, basso, di 75 dB.

Contro: alcuni utenti Amazon notano che l'elettrodomestico è piuttosto delicato. Pertanto è necessario averne la giusta cura.

5. Aspirapolvere senza sacco RO7260EA di Rowenta

L'aspirapolvere ciclonico a traino più silenzioso

Provvisto di una nuova tecnologia ciclonica silenziosa, l'RO7260EA di Rowenta è l'aspirapolvere ciclonico senza sacco più silenzioso, con un livello sonoro di soli 67 dB, appena superiore a quello di una normale conversazione.

Dotato di un serbatoio ampio con capacità XXL da 2,5 l e un motore potente da 550 W, assicura prestazioni elevate in termini di aspirazione e filtraggio dell'aria, grazie al sistema ciclonico avanzato che cattura il 99,98% della polvere e dei pulviscoli. Alla potenza del motore, però, associa una notevole efficienza energetica e un design compatto ed ergonomico. Provvisto di spazzola Power Air a due posizioni e cavo lungo ben 6,2 m, è progettato per adattarsi a tutte le superfici, diverse per composizione e ampiezza. L'elettrodomestico, infine, è corredato da una serie di accessori: l'ugello, la spazzola per parquet, quella per tappezzeria e il turbobrush per i peli degli animali domestici.

Pro: l'aspirapolvere senza sacco di Rowenta è un elettrodomestico potente e silenzioso, in grado di garantire il massimo delle prestazioni e un consumo ridotto di energia.

Contro: gli utenti Amazon non hanno riscontrato particolari criticità o problemi legati al prodotto.

6. Aspirapolvere senza sacco Electrolux EC41-2SW Ease C4

Il migliore aspirapolvere ciclonico a traino per tappeti

Caratterizzato da un design funzionale e ruote grandi per una maggiore stabilità, l'EC41-2SW Ease C4 di Electrolux è il miglior aspirapolvere ciclonico a traino per eliminare polvere e sporco su tappeti e moquettes, dotato di un sistema di separazione della polvere in 4 stadi, composto dalla coppia di filtri (in schiuma e d'uscita) e dal doppio ciclone Double Step Cyclon.

Provvisto di motore da 700 W e livello di rumorosità di 80 dB, comprende una spazzola adatta alle superfici dure e garantisce il massimo delle prestazioni. Inoltre, consente di igienizzare ed eliminare lo sporco dell'intera casa in una sola sessione di pulizia, grazie al serbatoio ampio con capacità da 1,8 l.

Pro: questo aspirapolvere senza sacco è potente e funzionale, cattura la polvere, lo sporco e i peli di animali dai tappeti e prevede 4 livelli di aspirazione.

Contro: alcuni utenti Amazon ritengono che sia necessario maneggiare il tubo di plastica con la massima cura, senza tirarlo troppo o sottoporlo a continue sollecitazioni.

7. Aspirapolvere senza sacco Miele Blizzard Cx1

Il miglior aspirapolvere ciclonico a traino per i peli degli animali

Appartenente alla linea ecologica e alla classe energetica A+, il Blizzard Cx1 Cat&Dog Ecoline è il miglior aspirapolvere senza sacco per eliminare i peli degli animali domestici su diverse superfici, dai tappeti ai pavimenti duri, grazie alla tecnologia Vortex, che coniuga potenza e consumi ridotti.

È provvisto di ben due spazzole, la SBD 355-3, che aspira in profondità ed è adatta a tutte le superfici, e la TurboTeQ STB305-3, ideale per moquette e tappeti e integrata con il rullo che rimuove polvere incrostata, pelucchi e peli di animali. Assicura la massima purificazione dell'aria, grazie alla presenza di ben 3 filtri: conico per la separazione delle polveri grandi, antiparticolato fine Gore e quello HEPA AirClean permanente. Inoltre, possiede un motore potente da 550 W, un livello di rumorosità piuttosto basso (73 dB) e un ampio serbatoio da 2 l, facilmente svuotabile.

Infine, è corredato da 3 utili accessori esterni: la bocchetta a cuscino, quella a lancia e la spazzola per mobili.

Pro: questo aspirapolvere senza sacco è ideale per eliminare i peli degli animali domestici non solo su superfici dure, ma anche su tappeti e moquette, pavimenti più difficili da pulire e igienizzare.

Contro: secondo alcuni utenti Amazon, occupa più spazio rispetto a un normale aspirapolvere. Tuttavia, questa caratteristica consente all'elettrodomestico di aspirare anche i peli più lunghi.

8. Aspirapolvere senza sacco Rowenta RO4871

Il miglior aspirapolvere ciclonico a traino potente e silenzioso

Ideale sia per tappeto che per pavimento, l'RO4871 di Rowenta coniuga la potenza e l'efficienza energetica di un motore da 550 W e un livello di rumorosità molto basso, di soli 75 dB. Pertanto, si configura come il miglior aspirapolvere senza sacco potente e silenzioso.

È caratterizzato da un formato compatto e maneggevole, in grado di racchiudere un serbatoio XXL, di ben 2,5 l, capiente ma semplice da svuotare. Dotato di tecnologia ciclonica avanzata, per un filtraggio completo dell'aria, è anche provvisto di cavo da 6,2 m e di accessori utili a rimuovere polvere, sporco e peli di cani e gatti: la spazzola per il pavimento, quella per il parquet, il mini-turbo spazzola animal-care, la bocchetta per tessuti imbottiti e quella a lancia piatta.

Pro: questo aspirapolvere senza sacco è potente e silenzioso. Elimina sporco, peli e polvere sia dalle superfici dure e dai pavimenti, che dai tessuti morbidi di tappeti e moquette.

Contro: in base alle opinioni degli utenti Amazon, l'elettrodomestico necessita di cura e manutenzione regolare.

9. Aspirapolvere senza sacco EC41-ANIM Ease C4 di Electrolux

Il miglior aspirapolvere ciclonico a traino con design compatto

A dispetto del serbatoio ampio, da 1,8 l, l'EC41-ANIM Ease C4 di Electrolux è il miglior aspirapolvere ciclonico senza sacco con design compatto e maneggevole, semplice e comodo da trasportare per pulire in profondità i pavimenti di ogni stanza, caratterizzato da ruote più grandi, che conferiscono all'elettrodomestico una maggiore stabilità.

È dotato di un motore potente da 750 W e di un livello di rumorosità di 80 dB. Inoltre, possiede una tecnologia ciclonica avanzata, la Double Step Cyclone, grazie alla quale assicura una maggiore pulizia e un filtraggio più elevato dell'aria. Quest'ultimo sistema, infatti, separa le particelle di sporco e consente di ottenere un flusso d'uscita del tutto purificato.

Pro: questo aspirapolvere racchiude, in un design compatto, la potenza di un motore da 750 W e l'elevata capacità del serbatoio XL da 1,8 l. Cattura polvere, sporco e peli di animali sia su superfici dure come pavimenti e parquet che su tappeti e moquette.

Contro: secondo alcuni utenti Amazon, il prodotto produce abbastanza rumore, giustificato dall'elevata potenza del motore.

10. Aspirapolvere senza sacco di ECO-DE

Il miglior aspiratore ciclonico a traino che cattura secco e liquido

Dotato di un motore potentissimo, da ben 1500 W, l'‎ECO-354 di Eco-de è il miglior aspirapolvere senza sacco con tecnologia Wet&Dry, in grado di catturare sia lo sporco liquido che le particelle solide e la polvere.

È caratterizzato dalla presenza di un doppio filtro, uno HEPA, per il filtraggio dell'aria e uno ad acqua. Durante la sessione di pulizia, infatti, lo sporco catturato attraversa i due filtri, che trattengono il 99,9% di batteri, allergeni, polvere e polline. Può essere utilizzato su tutte le superfici, grazie alla presenza delle 5 spazzole intercambiabili: per pavimenti duri, per parquet, per tessuti, multiuso e per gli angoli e le aree più anguste.

Pro: questo aspirapolvere senza sacco è perfetto per eliminare polvere, allergeni e acqua sporca, grazie all'elevata potenza del motore (1500 W).

Contro: proprio per la sua potenza e per il serbatoio molto capiente, l'elettrodomestico può risultare piuttosto pesante (8 Kg) da spostare. Tuttavia, a questo inconveniente sopperisce il cavo di 5 m, in grado di coprire una superficie dal raggio molto ampio.

11. Aspirapolvere senza sacco Imetec Piuma Extreme++ SC3-100

L'aspirapolvere ciclonico senza fili più leggero

Per non affaticarsi durante le pulizie e igienizzare i pavimenti e i tappeti senza sforzo, l'Imetec Piuma Extreme++ SC3-100 è l'aspirapolvere ciclonico senza sacco più leggero, caratterizzato da un peso di soli 4 Kg e un cavo lungo ben 6 metri, per raggiungere con facilità ogni parte della casa senza effettuare troppi spostamenti.

La tecnologia ciclonica avanzata consente di catturare il 99,98% della polvere, mentre il doppio filtro HEPA purifica l'aria in uscita e rende il dispositivo particolarmente indicato per i soggetti allergici. La potenza di aspirazione, inoltre, può essere regolata in maniera elettronica. L'elettrodomestico, infine, possiede un'unica spazzola multiuso, adatta a pavimenti in ceramica, parquet e tappeti.

Pro: quest'aspirapolvere senza sacco consente di eliminare polvere, pulviscoli, allergeni e sporco senza fatica, grazie al design leggero e sottile e al cavo lungo ben 6 metri.

Contro: secondo alcuni utenti Amazon possiede un livello di rumorosità più alto della media (85 dB). Tuttavia, la potenza e l'efficienza del prodotto rendono quest'inconveniente tutt'altro che rilevante.

12. Aspirapolvere senza sacco Rowenta RO2913

L'aspirapolvere ciclonico a traino con il miglior rapporto qualità-prezzo

Caratterizzato da un design compatto e ultra leggero (da soli 5 Kg), il RO2913 di Rowenta è l'aspirapolvere ciclonico senza sacco con il miglior rapporto qualità-prezzo, funzionale, efficiente ed economico.

Dotato di motore Effitech da 750 W e livello di rumorosità da 77 dB, assicura un ambiente sano e igienizzato , grazie all'avanzata tecnologia ciclonica Swift Power Cyclonic e ai tre livelli di filtraggio, in grado di aspirare il 99,98% di polvere e allergeni. Inoltre, il cavo da 7,5 m garantisce una pulizia completa e raggiunge ogni punto della casa. È corredato da un accessorio esterno: la bocchetta piatta a lancia 2 in 1.

Pro: questo aspirapolvere monta un motore potente e raggiunge ogni angolo della casa grazie al cavo di 7,5 m. Inoltre, è dotato di triplo sistema di filtraggio e di tecnologia ciclonica avanzata. Gli utenti Amazon apprezzano molto il rapporto qualità-prezzo dell'elettrodomestico.

Contro: il prodotto non possiede il regolatore di potenza. Tuttavia, aspira in maniera efficace e delicata insieme.

13. Aspirapolvere senza sacco ‎15KC-71EU4 di Amazon Basics

Il miglior aspirapolvere ciclonico a traino con classe energetica A

Adatto sia a pavimenti duri che a tappeti, il 15KC-71EU4 di Amazon Basics è il miglior aspirapolvere ciclonico a consumo ridotto, appartenente alla classe energetica A.

Piccolo, compatto e maneggevole è dotato di un serbatoio cilindrico con capacità da 1,5 l e di una bocchetta a tripla azione, regolabile con una semplice rotazione della manopola, in grado di aspirare anche le particelle più sottili di sporco. Inoltre, il filtro HEPA 12 lavabile cattura oltre il 99,5% delle particelle, mentre il cavo da 6 m consente di pulire e igienizzare in profondità tutte le aree, anche le più nascoste. Il dispositivo, infine, risulta abbastanza silenzioso, con un livello di rumorosità di 78 dB.

Pro: questo aspirapolvere senza sacco consente di pulire e igienizzare tutte le superfici senza produrre un dispendio di energia eccessivo o inutile, grazie all'elevata efficienza in termini di consumo di elettricità.

Contro: secondo alcuni utenti Amazon, l'elettrodomestico necessita di regolare manutenzione e pulizia, in seguito alle quali assicura il massimo delle prestazioni.

14. Aspirapolvere senza sacco Breeze BR71 BR20011 di Hoover

Il miglior aspirapolvere ciclonico a traino con spazzola per il parquet

Dotato di un motore potente da 700 W e un serbatoio capiente da 2 l, il Breeze BR71 BR20011 di Hoover è il miglior aspirapolvere ciclonico senza sacco con spazzola per il parquet, caratterizzata da morbide setole naturali, progettate per la pulizia dei pavimenti in legno e laminati.

È provvisto di tecnologia ciclonica avanzata, che favorisce la purificazione dell'aria e consente una minore manutenzione del filtro. Quest'ultimo, EPA lavabile, cattura anche le particelle più sottili di polvere e sporco, ed è consigliato in particolare a chi soffre di allergie. Compatto, leggero e semplice da manovrare e riporre, è corredato da un accessorio 2 in 1 (bocchetta per fessure e spazzola a pennello) che permette di raggiungere anche gli spazi più angusti della casa. Infine, ha un livello di rumorosità nella media, di 78 dB.

Pro: questo aspirapolvere a traino è perfetto per pulire e igienizzare le superfici in legno e laminate, grazie alla spazzola provvista di morbide setole naturali. Inoltre, possiede un'elevata potenza e un serbatoio capiente.

Contro: secondo alcuni utenti Amazon il cavo di alimentazione del prodotto risulta piuttosto corto. Tuttavia, la leggerezza e la trasportabilità dell'elettrodomestico ovviano a questo lieve disagio.

15. Aspirapolvere senza sacco Boost CX1 di Miele

L'aspirapolvere ciclonico a traino più agile e piccolo

Caratterizzato da un motore ultra potente da ben 890 W, racchiuso in elettrodomestico poco ingombrante, con serbatoio da 1 l, il Boost CX1 di Miele è l'aspirapolvere ciclonico senza sacco più agile e piccolo, paragonabile nelle dimensioni a una rivista aperta e regolabile in altezza con il tubo telescopico Comfort. È progettato con ruote grandi per la stabilità e tecnologia TrackDrive, che facilita gli spostamenti e rende il dispositivo semplice da manovrare e da riporre.

Emette un flusso d'aria da 100 Km/h, elimina le particelle grossolane e le polveri più sottili su ogni tipo di superficie, dai pavimenti duri ai tappeti, e consente di purificare l'aria in entrata grazie al sistema di filtraggio multistadio e alla presenza di un filtro Hygiene AirClean. Oltre all'ugello universale, inoltre, prevede 3 accessori inclusi: la bocchetta per tappezzeria, quella per fessure e la spazzola per spolverare. Infine, si svuota con facilità: basta estrarre il contenitore della polvere, premere il pulsante "Empty" e lasciare che lo sporco cada nella spazzatura.

Pro: questo aspirapolvere è semplice da manovrare, leggero e agile, occupa poco spazio ed adatto a tutte le superfici.

Contro: in base alle recensioni dei clienti Amazon, il prodotto non presenta particolari criticità.

Come scegliere il miglior aspirapolvere senza sacco: guida all'acquisto

Quando si decide di acquistare un aspirapolvere senza sacco, ciclonico o multiciclonico, è necessario considerare le specifiche tecniche dell’elettrodomestico e alcuni criteri fondamentali. Scopriamo insieme quali sono.

A traino o cordless

La maggior parte degli aspirapolvere senza sacco sono elettrodomestici a traino. Questa caratteristica consente di trasportarli a mano senza difficoltà, anche grazie al design leggero ed ergonomico.

Alcuni modelli, però, come quello di Dyson, si presentano, nell’aspetto, simili a una scopa elettrica senza fili.

Il formato cordless, però, non deve trarre in inganno. A differenza della scopa elettrica, infatti, l’aspirapolvere riesce a catturare sporco e particelle sottili anche sulle superfici morbide come tappeti e moquette.

Potenza

Per garantire il massimo delle prestazioni in termini di aspirazione, è importante prendere in considerazione la potenza del motore montato sul dispositivo. Quest’ultimo dovrebbe essere caratterizzato da una potenza minima di 550 W. Esistono, però, modelli molto potenti, con motore da 900 W, come l’FC9331/09 di Philips.

Serbatoio

Al fine di velocizzare la fase di pulizia senza dover svuotare il serbatoio in più sessioni, è necessario che quest’ultimo sia capiente. Gli aspirapolvere senza sacco presentano diverse soluzioni: da quello da 1 l, più piccolo ma più comodo da riporre, a quello XXL, da 2,5 l, per aspirare lo sporco in tutte le stanze senza alcuna necessità di controllare il livello di polvere raccolto.

Flusso d’aria

Quando si utilizza un aspirapolvere senza sacco, è importante controllare che il flusso d’aria sia potente e costante. Tuttavia, è fondamentale che l’aria in uscita sia anche purificata, priva di polvere, allergeni e particelle sottili.

Filtro

Quando si tratta di aspirapolvere senza sacco, è bene considerare la presenza di un filtro o di un sistema di filtraggio multistadio. In particolare, per chi soffre di allergie, è fondamentale assicurarsi che l’elettrodomestico sia dotato di filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air filter), formato da foglietti filtranti in microfibra, che catturano le particelle solide inquinanti (o particolato) e purificano l’aria.

Rumorosità

La maggior parte degli aspirapolvere senza sacco è caratterizzato da un livello di rumorosità che si aggira tra i 75 e i 78 dB. I dispositivi più rumorosi, però, arrivano anche a 80 dB, a causa della presenza di un motore ultra potente. L’elettrodomestico più silenzioso è senza dubbio l’RO7260EA di Rowenta, che raggiunge un grado sonoro di soli 67 dB, appena superiore a quello di una semplice conversazione.

Design

Quando si sceglie un aspirapolvere senza sacco, è importante considerare lo spazio che andrà a occupare e il luogo in cui sarà riposto. Se l’area a disposizione è limitata, meglio preferire un elettrodomestico dal design compatto, leggero e maneggevole, per un’esperienza di pulizia il più confortevole possibile.

Spazzole, bocchette o accessori

Molti aspirapolvere sono integrati con accessori esterni, come bocchette e spazzole. Queste ultime, in particolare, sia sostituibili che fisse, differiscono per spessore e morbidezza delle setole in:

spazzola per tappeti: questo tipo di spazzola è formata da setole in grado di sollevare i peli del tappeto senza rovinarne la trama o il filato;

spazzola per parquet: sono caratterizzate da setole morbide e rotelle di gomma, per evitare di graffiare il pavimento in legno o laminato;

spazzola per imbottiti: sono di solito più contenute nelle dimensioni, in modo da poter essere utilizzate senza difficoltà sulle superfici morbide;

lancia e prolunghe: si tratta di bocchette aggiunte, in grado di raggiungere gli angoli più nascosti della casa, gli interstizi e gli stipiti di porte, persiane e finestre;

spazzola anti-groviglio: è adatta ai peli degli animali;

spazzola universale: si tratta di un accessorio di ultima generazione, dotato di un sensore che riconosce la tipologia di superficie e adatta in relazione a quest’ultima la potenza del flusso d’aria.

Superfici

Quando si acquista un aspirapolvere senza sacco, è importante considerare la tipologia di superficie su cui si desidera utilizzare il dispositivo per eliminare polvere e batteri. Pertanto, è preferibile scegliere un elettrodomestico dotato di spazzole o funzionalità specifiche per tutti tipi di pavimento: duro, laminato, in legno, parquet, moquette o tappeto.

Lunghezza del cavo

Per eliminare sporco e polvere senza sforzi con un aspirapolvere senza sacco a traino, è importante che quest'ultimo sia provvisto di un cavo abbastanza lungo, in modo da facilitare i movimenti all’interno di una stanza con un'ampia superficie. La lunghezza più comoda per un cavo di aspirapolvere si aggira intorno ai 6 m.

Marca

Quando si tratta di elettrodomestici, la marca diventa sinonimo di efficienza e prestazioni elevate. I migliori brand di aspirapolvere ciclonici senza sacco sono:

Bosh

Dyson

Philips

Hoover

Miele

Rowenta

Electorlux

Imetec

Tuttavia, ne esistono alcune meno note, ma non per questo meno affidabili, come Eco-De.

Quanto costa un aspirapolvere senza sacco?

Il prezzo di un aspirapolvere senza sacco varia a seconda di diversi fattori, come la potenza, il livello di rumorosità, il sistema di filtraggio o la capacità del serbatoio. Parte da una cifra di 90/100€ e arriva fino agli 800/900€ del dispositivo Dyson. Tuttavia, esistono anche delle eccezioni. La Rowenta RO2913, ad esempio, assicura prestazioni ottimali a un costo più contenuto.

Dove acquistare un aspirapolvere senza sacco?

Gli aspirapolvere ciclonici senza sacco si possono acquistare anche nei negozi fisici specializzati o nei grandi store di elettronica. Tuttavia, è online, in particolare nella sezione apposita di Amazon, che la scelta si amplia e le offerte aumentano, proprio come la convenienza.

