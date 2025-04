Una palla di fuoco ha attraversato Città del Messico: di cosa si tratta I bolidi sono meteore eccezionalmente luminose, così spettacolari da essere visibili su un’area molto ampia. Lasciano dietro di sé una scia e spesso sono accompagnati da un forte boato simile a un tuono. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Elisabetta Rosso

Intorno alle 3 del mattino di mercoledì 16 aprile, un oggetto luminoso ha attraversato Città del Messico. I video, diventati virali sui social, mostrano una sfera luminosa che si dissolve in un lampo di luce. Il fenomeno è più comune di quanto si pensi, si tratta infatti di un bolide, una meteora particolarmente luminosa. Mario Rodríguez, professore di scienze spaziali presso l'Università Nazionale Autonoma del Messico, ha spiegato che si tratta di un frammento di una meteora, lungo circa 1,5 metri.

"A causa della forte pressione esercitata sull'oggetto, i meteoroidi iniziano a lampeggiare e si vede una coda allungata che emette luce", ha spiegato Rodríguez, "a differenza dei meteoriti, che impattano sulla Terra, un bolide si disintegra nell'atmosfera."

Cosa sappiamo sul bolide che ha attraversato Città del Messico

La NASA ha spiegato che i bolidi sono "meteore eccezionalmente luminose, così spettacolari da essere visibili su un'area molto ampia". Bolide in realtà è un termine corrente ma non scientifico, gli astronomi infatti non distinguono le meteore in base alla luminosità. Può capitare che frammenti di queste meteore, a contatto con l’atmosfera, diano vita a spettacoli suggestivi che durano pochi secondi, sufficienti però per vedere la scia di luce colorata che attraversa il cielo.

Il colore di un bolide varia a seconda degli elementi presenti. Le tinte gialle o arancioni suggeriscono la presenza di ferro o sodio, blu-violetto o rosse possono indicare calcio o un’interazione tra ossigeno e azoto, il verde invece indica una percentuale di magnesio.

I bolidi possono sviluppare due tipi di scie: i treni e le scie di fumo. Un treno è una scia luminosa di molecole d’aria ionizzate ed eccitate lasciata dietro di sé dopo il passaggio della meteora, le scie di fumo invece non sono luminose, più simili a quelle lasciate dagli aerei nel cielo.

Spesso il passaggio di un bolide è accompagnato da un forte boato. "Queste onde sonore si formano quando l'oggetto entra nell'atmosfera terrestre", ha spiegato Raúl Gutiérrez, ricercatore in scienze spaziali presso l'Università Nazionale Autonoma del Messico. Il rumore è simile a quello di un tuono e di solito è percepito pochi minuti dopo l'apparizione del bolide.