Roccia spaziale esplode sulla Germania, casa colpita a Coblenza: alcuni hanno pensato a un missile dell’Iran

Dopo aver attraversato i cieli di Francia e Belgio, una roccia spaziale è esplosa sulla Germania, facendo precipitare al suolo alcuni frammenti. Uno più grande ha centrato il tetto di una casa ed è finito dentro una camera da letto, fortunatamente senza provocare feriti. La palla di fuoco (fireball) è stata scambiata da alcuni per un missile lanciato dall’Iran. I centralini di emergenza sono stati tempestati di chiamate.

Il momento in cui il sasso spaziale è esploso nei cieli della Germania. Credit: X/Askin_187er

Attorno alle 20:30 di domenica 8 marzo 2026 una roccia spaziale è esplosa nel cielo della Germania e alcuni frammenti hanno colpito edifici residenziali a Coblenza, un’antica città della Renania-Palatinato (uno degli Stati federati situato a sud-ovest). L’evento più eclatante ha coinvolto una casa, il cui tetto è stato sfondato da uno dei meteoriti più grandi, poi finito dentro una camera da letto. Sebbene fossero presenti alcune persone nell’abitazione, come confermato dal comandante dei vigili del fuoco di Coblenza Benjamin Marx, fortunatamente nessuno si trovava nella stanza danneggiata e dunque non risultano feriti. Sul tetto è rimasto un buco grande come un pallone da calcio, in base a quanto comunicato dall’Ufficio statale per la protezione antincendio e le catastrofi. I danni sono ancora in corso di valutazione.

A rendere il fenomeno ancor più surreale è il fatto che l’esplosione della roccia spaziale — di diametro non definito ma sicuramente piuttosto piccolo — è stata scambiata da alcuni residenti per un missile lanciato dall’Iran, alla luce del conflitto in corso nel Golfo e dei lanci di missili e droni anche verso l’Europa (ieri sera la NATO ha abbattuto un missile balistico nei cieli della Turchia). Le immagini del sasso spaziale in transito, del resto, non sono così diverse da quelle delle scie delle armi che giungono quotidianamente dalle zone di guerra e alcuni possono essere ingannati facilmente.

Come mostrano diversi video, infatti, l’attrito del sasso spaziale con l’atmosfera terrestre ha innescato la classica fireball (palla di fuoco) molto luminosa, accesa repentinamente per l’ablazione dell’oggetto. In alcune zone della Germania è stato udito anche un forte boato, associato alla velocità supersonica del corpo celeste. Non c’è da stupirsi che, come raccontato da zdfheute.com, siano state fatte numerose chiamate ai centralini di emergenza. La polizia di Kaiserslautern ha riferito che i residenti hanno visto nel cielo “un oggetto brillante con un breve lampo di fuoco” e alcuni lo hanno scambiato proprio per un missile, tuttavia non sussiste “alcuna indicazione di un incidente legato alla sicurezza”.

Il meteoroide, ovvero un frammento di asteroide con dimensioni inferiori ai 10 metri, prima di esplodere nel cielo della Germania è stato visto anche in Francia e Belgio. Molto spesso questi piccoli corpi celesti vengono completamente distrutti dall’attrito con l’atmosfera terrestre, ma a volte alcuni frammenti “sopravvivono” e giungono al suolo come meteoriti. Quello recuperato a Coblenza ha un diametro di pochi centimetri, ma sufficiente a creare danni significativi alla casa colpita. L’incidente è simile a quello accaduto il 26 giugno 2025, quando un frammento di asteroide di pochi grammi ha sfondato il tetto di una casa ad Atlanta, negli Stati Uniti. Nel maggio del 2023 un altro incidente analogo ha coinvolto un meteoroide metallico che ha danneggiato il tetto e il pavimento di un’altra abitazione. Come spiegato dal professor Avi Loeb in un articolo pubblicato su Medium, “dato che le abitazioni coprono solo una piccola frazione della Terra, numerosi incidenti di questo tipo devono verificarsi ogni anno in aree disabitate.”

Il rischio di essere colpiti da un sasso spaziale ha probabilità estremamente basse ed è noto ufficialmente un solo caso: quello di Ann Hodges, una donna di 33 anni di Sylacauga (Alabama) che il 30 novembre 1954 fu colpita da un meteorite precipitato nella sua camera da letto e rimbalzato sulla sua coscia, dove lasciò un grande e doloroso livido. Ci sarebbe stato anche un caso mortale risalente al 1888 in Iraq, dopo che una pioggia di frammenti provenienti da un sasso spaziale colpì le abitazioni nella zona di Sulaymaniyah. Nell’incidente un altro uomo sarebbe rimasto gravemente ferito, secondo alcuni documenti dell’epoca (da confermare).

Anche nel caso del recente incidente in Germania si è temuta una pericolosa pioggia di frammenti. Ad esempio, la polizia di Stade, in Bassa Sassonia, ha ricevuto segnalazioni di diversi detriti precipitati al suolo, sebbene i controlli condotti da marina e vigili del fuoco non abbiano trovato tracce. Al momento l'unico danno accertato è quello alla casa di Coblenza.