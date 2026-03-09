Iran, la guerra in diretta: raid sul Golfo, 32 feriti in Bahrain e esplosioni a Doha. Trump: “Decisione fine conflitto sarà condivisa con Netanyahu”

Gli aggiornamenti dall'Iran dopo l'attacco di USA e Israele: le ultime notizie di oggi, lunedì 9 marzo 2026, in tempo reale. Notte di raid sui Paesi del Golfo: esplosioni a Doha, 32 feriti in Bahrain. L'Arabia Saudita condanna i "riprovevoli" attacchi iraniani: "Quattro droni diretti verso il giacimento petrolifero di Shaybah sono stati intercettati e distrutti". Intensi combattimenti anche in Libano orientale tra le forze israeliane e Hezbollah. Trump: "Decisione fine guerra sarà condivisa con Netanyahu, abbiamo lavorato insieme". Intanto, è raggiunto un accordo sul successore di Ali Khamenei. Si tratta di Mojtaba Khamenei, figlio del defunto leader ucciso dai raid americani e israeliani: è stato scelto come nuova Guida Suprema dell’Iran dall’Assemblea degli Esperti.
Per approfondire:
- Chi è Mojitaba Khamenei, figlio di Alì scelto come suo successore: sarà la nuova Guida Suprema dell'Iran
- Prezzi in aumento su benzina, diesel e bollette anche in Italia: cosa sta succedendo
- No, gli italiani non saranno chiamati a combattere in Iran: cosa sono le liste di leva pubblicate dai Comuni
- Quanti sono i militari italiani in Iran e Medio Oriente, cosa fanno e quali sono le basi in allerta massima
Trump: "I prezzi petrolio caleranno rapidamente, rialzo è piccolo prezzo da pagare"
I prezzi del petrolio "caleranno rapidamente con la fine della distruzione della minaccia nucleare dell'Iran". Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth. Il rialzo è "un piccolo prezzo da pagare per la pace e la sicurezza degli Usa e il mondo. Solo i pazzi la pensano diversamente", ha messo in evidenza Trump.
Media, proseguono intensi combattimenti nel Libano orientale: cosa sta succedendo
Pesanti combattimenti nel Libano orientale, vicino al confine con la Siria, dove le truppe israeliane sono atterrate a bordo di elicotteri. Lo scrive l'agenzia di stampa nazionale libanese (Nna), precisando che i combattimenti hanno avuto luogo nei pressi del villaggio di Nabi Chit, già preso di mira 24 ore prima da un commando israeliano che tentava, senza successo, di recuperare il corpo di un aviatore israeliano catturato nel 1986. Una fonte di Hezbollah ha riferito all'Afp che il movimento sciita libanese ha abbattuto un elicottero israeliano nella zona.
Emirati: "Nella notte difesa aerea attivata contro attacco missilistico"
Le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno riferito nella notte di essere state oggetto di un attacco missilistico, mentre l'Iran continua i suoi attacchi nel Golfo. "I sistemi di difesa aerea" hanno risposto "a un attacco missilistico", ha scritto il Centro Nazionale per la Gestione delle Emergenze e dei Disastri del Paese su X.
Idf: "Colpite basi utilizzate dai Basij a Isfahan"
Le forze armate israeliane affermano di aver colpito diverse basi militari delle forze paramilitari Basij e delle forze di sicurezza interna iraniane nella città di Isfahan, oltre a siti missilistici in altre zone del Paese. Lo riportano i media dello Stato ebraico. Durante l'ondata di attacchi a Isfahan, l'esercito spiega di aver colpito il quartier generale del "corpo regionale" iraniano, un centro di comando delle forze di sicurezza interna, una base utilizzata dal Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche e dai Basij, e il quartier generale della polizia dei Pasdaran. Altrove, l'aeronautica militare israeliana ha colpito un impianto di produzione di motori per razzi e siti di lancio di missili, conclude l'esercito.
Bahrein: "Incendio e danni dopo raid iraniano su impianto petrolifero"
Un attacco contro l'esteso impianto petrolifero di Al Ma'ameer in Bahrein ha causato un incendio nel complesso, oltre a danni materiali, secondo quanto riportato dai media statali. "È scoppiato un incendio a causa dell'aggressione iraniana contro un impianto di Al Ma'ameer, con danni materiali segnalati ma nessuna vittima, e le autorità competenti hanno avviato le procedure antincendio", ha dichiarato la Bahrain News Agency in un post su X. Poco dopo, la società energetica statale del Bahrein, Bapco, ha dichiarato "lo stato di forza maggiore sulle attività del suo gruppo, che sono state colpite dal conflitto regionale in corso in Medio Oriente e dal recente attacco al suo complesso di raffineria".
L'Arabia Saudita condanna i "riprovevoli" attacchi iraniani contro il Golfo
L'Arabia Saudita ha attaccato duramente l'Iran, definendo "riprovevoli" i raid di Teheran contro il regno e i suoi vicini del Golfo. Riad "rinnova la condanna categorica del Regno dell'Arabia Saudita per le riprovevoli aggressioni iraniane contro il Regno, gli Stati del Consiglio di Cooperazione del Golfo, diversi paesi arabi e islamici e nazioni amiche, che non possono essere accettate o giustificate in nessuna circostanza", si legge in una dichiarazione pubblicata sull'account ufficiale X del ministero degli Esteri saudita. Nella notte, il ministero della Difesa del regno ha dichiarato di aver sventato un attacco con droni contro un giacimento petrolifero nell'est, vicino al confine con gli Emirati Arabi Uniti.
Attacco con drone in Bahrein, 32 feriti tra cui bambini
Un attacco con un drone iraniano ha ferito 32 civili, quattro dei quali in modo grave a Sitra, in Bahrein, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute e annunciato dalla Bahrain News Agency. "Tra loro ci sono quattro casi gravi, tra cui bambini che hanno richiesto un intervento chirurgico", ha scritto il Ministero. Una ragazza di 17 anni ha riportato gravi ferite alla testa e agli occhi, e due bambini di 7 e 8 anni hanno riportato gravi lesioni agli arti inferiori, ha affermato il Ministero, aggiungendo che il più piccolo dei feriti ha due mesi.
Trump: "Decisione fine guerra sarà condivisa con Netanyahu"
Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la decisione su quando terminare la guerra con l'Iran sarà una decisione "concorde" che prenderà insieme al primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu. Lo ha riferito Donald Trump in un'intervista rilasciata a The Times of Israel: "Abbiamo lavorato insieme, abbiamo distrutto un Paese che voleva distruggere Israele".
Media: "Witkoff e Kushner saranno in Israele martedì"
L'inviato speciale presidenziale americano Steve Witkoff e il genero di Donald Trump, Jared Kushner, saranno in Israele nella giornata di martedì. Lo scrive Axios citando fonti informate. Sarebbe previsto anche un incontro con il primo ministro Benjamin Netanyahu.
Iran, l'attacco Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 9 marzo
Ancora una notte di raid iraniani sui Paesi del Golfo. Esplosioni sono state registrate a Doha, un drone ha fatto 32 feriti in Bahrain. L'Arabia Saudita ha condannato gli attacchi, mentre in Libano orientale ci sono stati intensi combattimenti tra le forze israeliane e Hezbollah. Intanto, nella tarda serata di iri è arrivata la notizia che Mojtaba Khamenei, figlio del defunto leader, è stato scelto ufficialmente come nuova Guida Suprema dell’Iran dall’Assemblea degli Esperti. Il presidente Usa Donald Trump aveva già definito la sua possibile nomina "inaccettabile" e ha dichiarato "senza la nostra approvazione non durerà a lungo".