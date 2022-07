Una meravigliosa balena bianca si è spiaggiata in Australia (ma non è la celebre Migaloo) Sulla spiaggia di Mallacoota, in Australia, è stata rinvenuta la carcassa di una balena bianca, una giovane femmina di megattera. Ignote le cause della morte.

A cura di Andrea Centini

Credit: Cade Mooney / Facebook

Nei giorni scorsi la carcassa di una splendida megattera bianca è stata avvistata su una spiaggia di Mallacoota, cittadina nell'estremo oriente dello Stato di Victoria, in Australia. La spiaggia è talmente remota che può essere raggiunta solo con una imbarcazione. Tra i residenti del villaggio – di circa un migliaio di anime – il primo a raggiungerla è stato il signor Peter Coles, che è salito sul suo kayak non appena ha sentito parlare dell'animale morto in una trasmissione radio.

“Potevo vederla da lontano, ma era di un colore molto strano, sembrava solo un ammasso bianco, ma più mi avvicinavo, meglio potevo vedere le striature del suo ventre, quindi era ovviamente una balena”, ha dichiarato l'uomo alla ABC News. “L'ho guardata bene e ho scattato delle foto nel caso fosse necessario che qualcuno la identificasse. Era piuttosto spettacolare, sembrava un bellissimo tipo di scultura in marmo bianco”, ha aggiunto il signor Coles, sottolineando di aver scattato “foto fantastiche” per via del fatto che si trattasse di un avvistamento molto insolito.

Nelle prime ore si è temuto per le sorti di Migaloo, celeberrima megattera bianca (un maschio) affetta da albinismo che viene avvistata con una certa regolarità in Australia da circa 30 anni. Il primo avvistamento risale al 1991, al largo della costa di Byron Bay. Da allora questo esemplare è stato ampiamente studiato dagli esperti, ma sono circa 2 anni che non si vede e gli scienziati sono preoccupati per le sue condizioni, anche se non è la prima volta che “sparisce” così a lungo. Quando è stata segnalata la carcassa di una megattera bianca il pensiero è andato naturalmente al leggendario Migaloo, ma l'analisi delle immagini da parte del Dipartimento per l'ambiente, la terra, l'acqua e la pianificazione (DEWLP) dello Stato di Victoria lo hanno scongiurato. “Gli ufficiali del DELWP hanno esaminato le immagini della megattera morta a Mallacoota e hanno confermato che si tratta di una femmina subadulta. Migaloo è un maschio”, ha affermato Peter Bick, comandante dell'agenzia regionale DELWP.

Il fatto che non si tratti di Migaloo naturalmente non mitiga la tristezza per la perdita di un animale meraviglioso e importante per gli equilibri dell'ecosistema marino, peraltro ancora molto giovane. Gli scienziati non sanno nemmeno se sia effettivamente una balena albina o affetta da leucismo; il suo pigmento generalmente nero potrebbe essere semplicemente “sbiadito” dopo la morte. Saranno condotti esami per determinare sia l'esatta causa del decesso sia la sussistenza di una condizione genetica. Come specificato alla ABC News dal professor Wally Franklin della Southern Cross University, le megattere (Megaptera novaeangliae) hanno una mortalità di circa il 4 percento e molte muoiono per cause naturali, ad esempio a causa dell'invasione di parassiti che le indeboliscono. Ma non si esclude che possa essere stata colpita da una nave, tra le cause di morte più frequenti per i grandi cetacei. Al momento i ricercatori non hanno ancora potuto analizzare la porzione dorsale del corpo e della testa, alla ricerca di eventuali ferite.

Le autorità hanno deciso di lasciar decomporre la balenottera bianca sulla spiaggia Mallacoota in cui è finita. Con l'aiuto delle maree potrebbe anche tornare in acqua e diventare un lauto pasto per gli squali, che a quanto pare avevano già iniziato a banchettare con essa prima dello spiaggiamento.