Tanti auguri Jonathan: la tartaruga più vecchia del mondo ha compiuto 190 anni Jonathan, una tartaruga gigante delle Seychelles, ha spento ben 190 candeline. Questo incredibile record, riconosciuto dal Guinness dei primati, lo rendono l’animale terrestre più vecchio del mondo.

A cura di Andrea Centini

La tartaruga Jonathan. Credit: Isola di Sant’Elena

Ieri, domenica 4 dicembre, la tartaruga Jonathan ha compiuto la veneranda età di 190 anni. Questo incredibile traguardo rende il corpulento rettile l'animale terrestre più vecchio del mondo. Sebbene infatti le tartarughe giganti possono raggiungere età secolari, non possono competere con alcune creature marine: gli squali della Groenlandia, ad esempio, possono raggiungere i 400 anni di età, mentre alcune vongole oceaniche arrivano addirittura oltre i 1.000 anni. Senza dimenticare il record assoluto della “medusa immortale”, che può regredire allo stato larvale in modo indefinito e che dunque, almeno sul piano teorico, potrebbe non morire mai. Ma tralasciamo gli animali marini e torniamo sulla terraferma, più precisamente sulla celebre isola di Sant'Elena nel cuore dell'Oceano Atlantico, dove sono stati indetti tre giorni di festeggiamenti per celebrare il compleanno di Jonathan.

La vecchissima tartaruga vive insieme ad altri esemplari nell'immenso giardino della Plantation House, la residenza permanente del Governatore di Sant'Elena, nota per essere la patria di esilio di Napoleone Bonaparte, che solo per un “soffio” non conobbe il vetusto rettile. La sua età ufficiale è stata stabilita sulla base di una vecchissima fotografia del 1886 e dalla data di sbarco a Sant'Elena, nel 1882. Poiché – come spiegato dal veterinario Joe Hollins sul sito ufficiale dell'isola – la tartaruga giunse sull'isola completamente matura, e poiché la maturità totale si raggiunge a 50 anni, si deduce che quando Jonathan mise le zampe a Plantation House – come dono per il governatore – dovesse essere nato almeno nel 1832. Da qui la decisione del governatore Nigel Phillips di assegnare un compleanno ufficiale il 4 dicembre. Insomma, l'esatta età della nascita – o meglio, della schiusa – di Jonathan non la conosceremo mai, ma il suo compleanno è stato ufficialmente riconosciuto anche dal Guinnes dei Primati, che le ha affibbiato il titolo di animale terrestre più vecchio del mondo. Ha stracciato il record di chelone più antico (l'ordine che comprende tartarughe e testuggini) a Tu'i Malila, una testuggine raggiata che morì nel 1965 alla veneranda età di 188 anni.

La foto del 1886. Credit: Isola di Sant’Elena

Jonathan è classificata come “tartaruga gigante delle Seychelles” (Aldabrachelys gigantea hololissa), ma il suo posizionamento tassonomico è stato spesso dibattuto dagli esperti. Si tratta di una sottospecie di tartaruga gigante di Aldabra ritenuta precedentemente estinta e riscoperta solo di recente, grazie all'individuazione di esemplari in zoo e parchi. Ha un carapace più ampio e meno ossificato, con una tipica conformazione a cupola, ma non tutti gli erpetologi riconoscono le tre sottospecie solitamente associate alla specie nominale.

La tartaruga Jonathan innanzi alla Planatation House. Credit: Isola di Sant’Elena

Come altre tartarughe giganti delle isole oceaniche, anche quelle di Aldabra state massacrate dai coloni e dai marinai europei, che ne hanno annientato numerose popolazioni portando la specie sull'orlo dell'estinzione. Questi animali sono infatti lenti, confidenti con l'uomo, facili da catturare e da conservare sulle navi, pertanto ne venivano catturati e trasportati a migliaia prima di essere trasformati in pasti. Qualunque sia la reale età e la specie di appartenenza, Jonathan sta festeggiando un compleanno di tutto rispetto, durante il quale gli è stata offerta una torta ricca di frutta e verdura di cui va ghiotto.