Questo è Pat, il topo più vecchio del mondo: ecco quanti anni ha Il Guinness World Records ha riconosciuto il primato di topo più vecchio del mondo a Pat, un esemplare di “Pacific pocket mouse”, un roditore minacciato di estinzione. Ecco quanti anni ha raggiunto.

Un minuscolo topolino lungo una decina di centimetri (coda compresa) ha appena conquistato il record di topo più vecchio del mondo, perlomeno fra quelli allevati in cattività di cui è nota la data di nascita. Pat, questo il nome del roditore, ha infatti raggiunto la veneranda età di 9 anni e 209 giorni. È un primato incredibile per questi animali, tanto che è stato riconosciuto ufficialmente dal Guinness World Records. Basti pensare che il 10 aprile del 2004 fu celebrato Yoda, un topo nano che a più di 4 anni (1462 giorni) era stato riconosciuto come quello più vecchio del mondo. Uno degli scienziati che lo stava allevando per scopi di ricerca, il professor Richard A. Miller del Geriatrics Center presso l'Università del Michigan, all'epoca disse che esistevano più uomini di 100 anni che topi di 4 anni.

Pat tuttavia non è un topo nano, ma un Pacific pocket mouse (Perognathus longimembris pacificus), una sottospecie endemica della California minacciata di estinzione, che in passato era stata persino data per scomparsa. Fino a quando nel 1994, nei pressi di Dana Point di Orange County, gli scienziati trovano una piccola popolazione sopravvissuta. Questi topi, che vivono nella macchia costiera e fluviale (entro pochi chilometri dal mare), sono letteralmente crollati a causa dell'antropizzazione degli habitat naturali, a partire dagli anni '30 del secolo scorso. Oggi sopravvivono anche grazie a un virtuoso progetto di ricerca e reintroduzione della San Diego Zoo Wildlife Alliance, che nel 2022 ha dato alla luce oltre 30 cucciolate per un totale di 117 topolini. Molti di essi saranno reintrodotti in natura per ripopolare gli ambienti da cui sono stati estirpati. Anche i topolini selvatici, del resto, giocano un ruolo preziosissimo nel mantenimento degli equilibri ecologici.

Il topolino Pat fa parte proprio di questo programma ed era nato presso lo Zoo Safari Park di San Diego il 14 luglio del 2013. Il suo nome è un omaggio all'attore Sir Patrick Stewart. Il primato del Guinness World Records è considerato “una vittoria per tutte le specie minuscole ma potenti e spesso trascurate in tutto il mondo che svolgono un ruolo importante nei loro ecosistemi”, come spiegato dallo zoo di San Diego in un comunicato stampa. “Questo riconoscimento è così speciale per il nostro team ed è significativo per la specie. È indicativo della dedizione e dell'incredibile cura che noi come organizzazione forniamo per ogni specie, dalla più grande alla più piccola. Questo riconoscimento è anche un simbolo di apprezzamento per le specie di cui le persone non sanno molto perché non sono megafauna carismatica, ma sono altrettanto fondamentali per la funzione dell'ecosistema. Queste specie trascurate si trovano spesso nei nostri giardini, come il topo tascabile del Pacifico”, ha dichiarato la dottoressa Debra Shier, che dirige il programma di recupero degli animali presso la San Diego Zoo Wildlife Alliance.

Il Pacific pocket mouse è comunque mediamente più longevo di un topolino comune, che vive circa un paio di anni. In cattività erano infatti noti precedenti record di 7 anni, mentre in natura questi animaletti di solito vivono dai 3 ai 5 anni. Più 9 anni resta un primato straordinario per la specie, la cui importanza è legata soprattutto per il ruolo giocato nel disperdere i semi delle piante. Nei giorni scorsi è stato annunciato anche il cane più vecchio del mondo, Bobi, che ha raggiunto la veneranda età di 30 anni.