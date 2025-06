Creme Puff, il gatto più vecchio del mondo mangiava come un Re (e beveva anche vino)

video suggerito

Creme Puff, il gatto soriano femmina di 38 anni e 3 giorni che detiene il Guinness World Record come "gatto più vecchio di sempre", aveva una dieta bizzarra, che includeva uova strapazzate, pancetta di tacchino, broccoli, caffè con panna e, a quanto pare, anche un goccio di vino rosso per… "riattivare le arterie".

A cura di Valeria Aiello

Creme Puff, il soriano femmina di 38 anni e 3 giorni che detiene il Guinness World Record come “gatto più vecchio di sempre”, aveva una dieta bizzarra: oltre al cibo secco per gatti, mangiava uova strapazzate, pancetta di tacchino, broccoli, caffè con panna e, ogni due giorni, beveva anche un sorso di vino rosso per… “riattivare le arterie”.

Secondo il suo proprietario, Jake Perry, un idraulico di Austin, in Texas, che prima di Creme Puff aveva posseduto anche il precedente detentore del record – un gatto di nome Granpa Rex Allen vissuto fino all’età di 34 anni – uno dei segreti della vita incredibilmente lunga dei suoi mici starebbe proprio in questa insolita colazione. Circa un terzo dei suoi gatti, ha rivelato l’uomo in un’intervista ad Atlas Obscura, ha vissuto fino a 30 anni, circa il doppio della durata media della vita di un gatto. Dagli anni Ottanta, Perry ha adottato e dato una nuova casa a centinaia di gatti, allevandone anche fino a quattro dozzine contemporaneamente.

La dieta bizzarra di Creme Puff, il gatto più vecchio del mondo

Creme Puff, la femmina di soriano entrata a far parte del Guinness World Record come gatto più vecchio di sempre, ha vissuto fino all’età di 38 anni e 3 giorni: il suo straordinario primato sarebbe in parte ricondotto all’insolita colazione che il suo proprietario, Jake Perry, ha meticolosamente preparato tutti i giorni, suscitando curiosità e discussioni tra appassionati e veterinari.

Oltre al cibo secco per gatti, la dieta quotidiana di Creme Puff era a base di uova strapazzate, pancetta di tacchino, broccoli, caffè con panna e, ogni due giorni, un contagocce quasi pieno di vino rosso, somministrato – a detta del suo proprietario – per “riattivare le arterie”.

A questa routine alimentare decisamente singolare, Perry univa il suo impegno nel garantire che Creme Puff fosse sufficientemente “stimolato”: nel suo garage, l’uomo aveva allestito una sorta di cinema, con un proiettore e diverse poltrone, dove mandava documentari naturalistici “esclusivamente per gatti” e, cosa più importante, aveva fatto in modo che Creme Puff e i suoi gatti di casa potessero condividere relazioni e il suo amore in tutto l’ambiente domestico.

Creme Puff, che era nata il 3 agosto 1967, è vissuta fino al 6 agosto 2005: molto probabilmente deterrà il record di gatto più longevo di sempre per ancora diversi anni. La sua prima inseguitrice è Flossie, una gatta britannica che nel 2022 è stata ufficialmente insignita dal Guinness World Record del titolo di gatto vivente più vecchio al mondo: nata il 29 dicembre 1955, ha superato i 29 anni.