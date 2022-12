Wisdom, 71 anni, è l’uccello selvatico più vecchio del mondo: è tornata al nido, ma è sola Wisdom è un albatro di Lysan di 71 anni ed è l’uccello selvatico più anziano conosciuto. Il suo compagno Akeakamai non torna al nido da due stagioni e si ritiene sia morto.

A cura di Andrea Centini

Wisdom con un su pulcino. Credit: friendsofmidway / USGS

Wisdom, una femmina di albatro di Lysan (Phoebastria immutabilis) di 71 anni, è l'uccello selvatico più vecchio del mondo, perlomeno tra quelli conosciuti dagli scienziati. È una vera e propria celebrità tra gli ornitologi e gli appassionati di birdwatching, che ne seguono le “gesta” alle isole Hawaii. Ogni anno a novembre l'anziano uccello marino torna al sito di nidificazione sull'atollo di Midway, nel cuore del Papahānaumokuākea Marine National Monument, dove vive una copiosa colonia di questi splendidi albatri. Nonostante la veneranda età, Wisdom ha deposto il suo ultimo uovo nel 2020, mentre nel luglio del 2017 ha allevato con successo il suo ultimo pulcino. Purtroppo per la seconda stagione riproduttiva consecutiva il suo compagno Akeakamai non si è fatto vedere al nido, pertanto gli ornitologi ritengono che Wisdom possa essere rimasta da sola.

Quest'anno l'albatro è stato visto al sito di nidificazione di Kuaihelaniper la prima volta il 24 novembre, come specificato in un post su Facebook dal Pacific Islands: U.S. Fish and Wildlife Service, ma non ha interagito con gli altri esemplari della colonia. In questa specie solitamente i maschi arrivano al nido prima delle femmine, ma come indicato Akeakamai non è stato avvistato, così come alla fine del 2021. I due facevano coppia fissa almeno dal 2012, in base ai dati di monitoraggio. Del resto è ampiamente nota la “fedeltà” degli albatri, anche se un recente studio guidato da scienziati portoghesi del Dipartimento di Biologia dell'Università di Lisbona ha dimostrato che il tasso di separazione di questi uccelli marini sta aumentando a causa dei cambiamenti climatici.

Si ritiene che in tutta la sua lunga vita Wisdom abbia dato alla luce a oltre trenta piccoli, circa uno ogni due anni, dunque ha dato un grandissimo contributo alla conservazione della sua magnifica specie. Ma non è detto che non possa procreare ancora; gli uccelli, infatti, a differenza dell'uomo e di altri mammiferi non vanno in menopausa e possono riprodursi anche da anziani. Uno dei suoi figli noti, chiamato N333 e nato nel 2011, è stato recentemente visto con un partner in un luogo non distante dal nido della madre. Incredibilmente sopravvisse assieme a Wisdom alle conseguenze del catastrofico terremoto – tsunami del Tōhoku del 2011 (magnitudo 9.1), che uccise oltre 2mila albatri adulti della colonia e un numero imprecisato di piccoli. Purtroppo l'unico nipote noto di Wisdom, figlio di N333, è morto negli scorsi anni prima di involarsi.

Wisdom. Credit: Friends of Midway Atoll National Wildlife Refuge

L'anziano albatro fu inanellato la prima volta dal biologo Chandler Robbins il 10 dicembre 1956 sull'atollo delle Midway. Era un esemplare già maturo, pertanto gli ornitologi ritengono che Wisdom fosse nata almeno nel 1951; prima di 5 anni, infatti, gli albatri di Lysan non raggiungono la maturità sessuale e non depongono il loro primo uovo. Qualora Akeakamai fosse davvero morto, è possibile che Wisdom possa unirsi a un nuovo compagno e continuare a riprodursi. Non è chiaro fino a quale età possano sopravvivere gli albatri di Lysan.