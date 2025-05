video suggerito

Stasera Marte incontra i due asinelli e l'ammasso del Presepe nei cieli d'Italia: a che ora vederli La sera del 5 maggio il cielo sarà impreziosito da una spettacolare congiunzione astrale tra il pianeta Marte e l'ammasso stellare aperto del Presepe (M44), che saranno in compagnia dei due asinelli.

A cura di Andrea Centini

Marte. Credit: NASA

La sera di oggi, lunedì 5 maggio, nel cielo potremo vedere un'insolita e spettacolare congiunzione astrale tra Marte, l'ammasso stellare aperto del Presepe (M44) e i due asinelli, le stelle Asellus australis e Asellus borealis. L'incontro avrà inizio circa un'ora e mezza dopo il tramonto, atteso attorno alle 20:10 ora di Roma. La ragione risiede nel fatto che il crepuscolo serale deve far posto alla completa oscurità, necessaria per far emergere il gruppetto di bellissimi astri di M44. L'ammasso stellare del Presepe, incastonato nella costellazione del Cancro, si trova tra i 550 e i 610 anni luce di distanza dalla Terra ed è uno dei più vicini al Sistema solare; ciò lo rende particolarmente luminoso e dunque visibile anche a occhio nudo. Ma non ovunque. Per ammirarlo è infatti necessario un cielo buio e stellato, privo di inquinamento luminoso. Lo spettacolo migliore, chiaramente, viene offerto se osservato con un binocolo o un telescopio.

Come indicato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI) nella rubrica “Il cielo del Mese”, quello di stasera è il secondo duetto celeste significativo di maggio, dopo quello tra la Luna e il Pianeta Rosso registrato la sera di sabato 3. All'appello mancano ancora il valzer a tre tra la Luna e i pianeti Venere e Saturno, atteso all'alba del 23; e l'incontro tra la Luna e Giove previsto la sera del 28. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi il fenomeno astronomico di questa sera.

A che ora vedere il bacio tra Marte e l'ammasso stellare del Presepe

L'abbraccio tra il Pianeta Rosso e l'ammasso stellare aperto del Presepe avrà inizio circa un'ora e mezza dopo il tramonto, il cui orario varia naturalmente in base alla località geografica. A Lecce, ad esempio, è atteso alle 19:45; a Napoli poco dopo le 20:00; a Roma alle 20:10; a Milano verso le 20:30; e a Torino poco prima delle 20:40. Quando l'oscurità prenderà il sopravvento sul crepuscolo serale, entrambi gli oggetti diventeranno visibili nella costellazione del Cancro, che questa sera dopo il calare del Sole sarà abbastanza alta nel cielo occidentale. Segnaliamo che alla sinistra del Cancro, contemporaneamente, si consumerà anche un'altra bella congiunzione astrale, quella tra la Luna e la luminosa stella Regolo della costellazione del Leone. Il duetto tra il Pianeta Rosso ed M44 – dal nome del famoso catalogo di Charles Messier – andrà avanti fino a poco prima delle 03:00 de mattino, nel momento in cui sorgerà il radiante dello sciame meteorico delle Eta Aquaridi, che proprio stanotte raggiungerà il suo picco massimo. Per i più pazienti e fortunati sarà possibile vedere fino a 50 “stelle cadenti” ogni ora.

Marte, l'ammasso stellare del Presepe e i due asinelli visibili stasera nei cieli italiani. Credit: Stellarium

Come vedere l'incontro tra Marte, il Presepe e i due asinelli

Marte sarà facilmente riconoscibile grazie al suo colore rossiccio, dovuto alla diffusa presenza di regolite ricca di ferro sulla sua superficie. A differenza delle stelle, i pianeti del Sistema solare riflettono la luce del Sole e sono relativamente vicini alla Terra, per questo non scintillano e la loro luminosità risulta più tenue e uniforme. Alla sinistra e alla destra di Marte si troveranno inoltre le stelle Asellus australis e Asellus borealis, i due asinelli. Il nome Presepe deriva dal latino “Praesepe” che sta a significare mangiatoia, proprio la mangiatoia dei due asinelli legati alla mitologia greco-romana. Da qui il nome del bellissimo ammasso stellare, noto sin dall'antichità.

Sebbene in cieli molto bui si osservare a occhio nudo alcuni elementi di M44, si consiglia sempre l'osservazione con un buon binocolo o in alternativa al telescopio. Con questi strumenti è infatti possibile ammirare diversi degli astri che lo compongono. La fotografia a lunga posa resta tuttavia il metodo migliore per ottenere immagini esaustive del bellissimo oggetto.