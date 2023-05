Saturno è (di nuovo) il pianeta con più lune nel Sistema solare. Superato Giove Ma la loro “rivalità” potrebbe non essere ancora finita, come spiegato dagli astronomi che stanno scoprendo nuovi satelliti naturali di questi due giganti.

A cura di Valeria Aiello

Saturno è, almeno per ora, il pianeta con più lune nel Sistema solare. L’Unione Astronomica Internazionale (IAU) ha infatti confermato la scoperta di 28 nuovi satelliti naturali, che portano il totale di Saturno a quota 117 contro i 95 di Giove. Ma la loro “rivalità” potrebbe non essere ancora finita, come spiegato dagli astronomi del Minor Planet Center dell’IAU, in quanto la questione di quante lune orbitino attorno a questi due giganti è tutt’altro che semplice.

Nel febbraio 2023, il Minor Planet Center aveva confermato 12 nuove lune di Giove e poiché all’epoca Saturno ne aveva solo 83 confermate, Giove era diventato il pianeta con il maggior numero di satelliti naturali nel Sistema solare. Con l’annuncio delle 28 nuove lune di Saturno, il gigante degli anelli è tornato a detenere il primato. Ma quanto durerà questo nuovo record?

Essendo i pianeti più massicci del Sistema Solare, Saturno e Giove esercitano una forte attrazione gravitazionale, sufficiente a strappare le rocce spaziali dalla loro orbita attorno al Sole. Questi satelliti catturati, chiamate lune irregolari, hanno spesso orbite strane e molto distanti dal pianeta. Oltre a queste caratteristiche, a complicare la loro identificazione sono i dibattiti su cosa si definisca come luna, ovvero la linea di confine tra le rocce spaziali intrappolate nell’orbita di un pianeta e un vero satellite naturale, dal momento che in termini di dimensioni non esiste una definizione rigorosa di ciò che rende un corpo celeste una luna. Saturno, in particolare, è un esempio particolarmente interessate della faccenda, in quanto i suoi anelli sono composti da miliardi di piccoli frammenti di ghiaccio e roccia che, tuttavia, per ora non definiamo lune.

Un altro aspetto che continua a far oscillare il titolo di pianeta con maggior numero di lune avanti e indietro tra Saturno e Giove sono le nuove osservazioni di satelliti naturali attorno ai pianeti nonché la presenza di centinaia di lune candidate che attendono di essere confermate.

A rendere il tutto ancora più spinoso sono gli annunci attesi nei prossimi giorni, che probabilmente confermeranno l’identificazione di altre lune di Saturno. Il pianeta potrebbe quindi staccare ulteriormente Giove, anche se per le ultime scoperte non sarà semplice conquistare lo scettro del fascino ad alcuni dei satelliti più intriganti del Sistema solare, tra cui Encedalo, la luna ghiacciata di Saturno, forte candidata ad ospitale forme di vita extraterresti, e Ganimede di Giove, la più grande luna del nostro Sistema solare con un proprio campo magnetico.