Giove ha ufficialmente 12 nuove lune: superato (per ora) il “Signore degli Anelli” Saturno Il Minor Planet Center (MPC) ha pubblicato le orbite di 12 nuove lune scoperte attorno a Giove. Sono tutte molto piccole e lontane, con orbita retrograda. Ora il pianeta ne ha ufficialmente 92.

A cura di Andrea Centini

Giove e la luna Europa. Credit: NASA / JPL–Caltech

Giove è ufficialmente il pianeta del Sistema solare con più lune in assoluto, perlomeno fra quelle che siamo riusciti a identificare. Il Minor Planet Center (MPC) dell'Unione Astronomica Internazionale (UAI), l'ente che si occupa di classificare e nominare i piccoli corpi celesti come satelliti naturali, asteroidi e comete, ha infatti recentemente pubblicato le orbite di 12 nuove lune del più grande pianeta del Sistema solare, portando il computo complessivo a 92. Ciò significa che Giove ha appena sorpassato il “Signore degli Anelli” Saturno, che ne ha ufficialmente 83.

È tuttavia molto probabile che questa battaglia a distanza tra i due giganti gassosi su chi è circondato da più satelliti naturali andrà avanti molto a lungo, con continui sorpassi e controsorpassi. Rilevare questi piccoli corpi celesti è infatti estremamente complicato, ma all'avanzare delle tecnologie e delle tecniche di analisi gli scienziati sono sempre più abili a intercettarli. Tra i più famosi “cacciatori di lune” vi è il professor Scott Sheppard della Carnegie Institution of Science di Washington, che nel 2018 assieme al suo team ne aveva scoperte altre 12 (e ne aveva identificate 20 anche per Saturno). È proprio al professor Sheppard che si deve la scoperta della nuova dozzina. Lo scienziato ha trascorso gli ultimi due anni a seguire le orbite dei piccoli corpi celesti, determinando con certezza che si trattava di satelliti naturali attorno a Giove. Ora è arrivato anche il benestare del Minor Planet Center, che come indicato ne ha pubblicato le orbite.

Delle 12 nuove lune di Giove in 9 hanno un'orbita retrograda, cioè si muovono attorno al gigante del Sistema solare nel senso opposto rispetto a quello delle altre lune principali, come i quattro satelliti medicei (Io, Ganimede, Europa e Callisto). Moltissimi dei satelliti lontani di Giove hanno un moto retrogrado, come ad esempio Carpo, S/2003 J 12 (il primo con questa caratteristica) e quelli dei vari gruppi esterni, chiamati Ananke, Carme, Pasife etc etc. Le altre tre lune hanno invece un moto progrado – ovvero nel “verso giusto” – e si trovano nel gruppo Himalia e Carpo. Per compiere un'orbita completa attorno al pianeta tutte le nuove lune impiegano almeno 340 giorni terrestri, con quelle più lontane che possono arrivare a superare i 500 giorni. I satelliti naturali sono molto piccoli.

Leggi anche La NASA tenterà un nuovo lancio di Artemis 1 verso la Luna il 14 novembre: il razzo SLS sulla rampa

Come specificato da skyandtelescope che ha riportato la notizia della scoperta dei satelliti naturali, il maggior numero di oggetti con un diametro al di sotto di 3 chilometri orbita attorno a Saturno e non a Giove. Per questo motivo secondo gli studiosi se riuscissimo a contare tutti gli oggetti – anche i più piccoli – attorno ai pianti, probabilmente, il Signore degli Anelli vincerebbe la sfida del maggior numero di lune con Giove.