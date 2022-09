Samantha Cristoforetti sarà comandante della Stazione Spaziale Internazionale: prima donna europea Samantha Cristoforetti sarà la prima donna europea e italiana al comando della ISS. L’annuncio delle agenzie spaziali.

A cura di Andrea Centini

L'astronauta italiana Samantha Cristoforetti diventerà comandante della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Lo hanno annunciato a sorpresa l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI). La Cristoforetti sarà la prima donna europea e la prima italiana a ricoprire questa prestigiosa carica, che otterrà a seguito di una cerimonia di avvicendamento con il cosmonauta russo Oleg Artemyev. L'evento si terrà mercoledì 28 settembre e sarà trasmesso in diretta streaming sulla Web TV dell'ESA.

L'annuncio del nuovo ruolo dell'astronauta italiana a bordo del laboratorio orbitante è arrivato a sorpresa poiché l'ESA, in un comunicato fatto circolare all'inizio di marzo, dichiarò che non sarebbe più stata comandante a causa di una non meglio precisata “modifica del piano di volo”. All'epoca si ritenne che una delle cause di questa decisione fosse la guerra in Ucraina, scoppiata solo una decina di giorni prima. Il conflitto, del resto, ha fatto crollare i rapporti tra la Russia e i Paesi occidentali del blocco NATO, che attraverso l'ESA e la NASA co-gestiscono la stazione spaziale assieme alla russa ROSCOMOS e ad altri partner internazionali (come la giapponese JAXA).

La notizia è stata un fulmine a ciel sereno, tenendo presente che sin da maggio del 2021 si sapeva che l'astronauta nata a Torino sarebbe diventata la prima donna italiana e la prima europea a guidare la ISS durante la missione Minerva. Ma l'imprevisto cambio del piano di volo ha stravolto tutto. Così, da quando è arrivata a bordo della ISS nell'aprile di quest'anno, la Cristoforetti ha assunto il "solo" ruolo di leader del Segmento Orbitale Americano (USOS), un insieme di moduli statunitensi, canadesi, giapponesi ed europei, a esclusione di quelli russi. Ora, inaspettatamente, l'ESA e l'ASI hanno dato il lieto annuncio che l'astronauta potrà assumere il ruolo strappatole all'improvviso, il cui nome formale è "Comandante dell'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale". Viene deciso congiuntamente da tutti i partner dell'ISS, compresa la Russia. Si tratterà della seconda persona italiana a ricoprirlo (dopo Luca Parmitano) e la quinta europea, dopo Frank De Winne, Alexander Gerst, Thomas Pesquet e l'astronauta siciliano. Il 21 luglio la Cristoforetti è diventata anche la prima donna europea a effettuare una EVA (attività extraveicolare), conosciuta comunemente come "passeggiata spaziale".

"Sono onorata della mia nomina a comandante e non vedo l'ora di attingere all’esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare in orbita un team molto capace", ha dichiarato in una nota Samantha Cristoforetti. È una frase molto simile a quella rilasciata il 28 maggio 2021 in occasione della prima nomina formale. Pochi giorni dopo specificò che essere comandanti in orbita "non significa dare ordini, ma essere un facilitatore", favorendo la fruttuosa collaborazione tra i membri dell'intero team.

La notizia della nomina dell'astronauta italiana è stata naturalmente accolta con grande entusiasmo in Italia. Tra i primi a congratularsi Giorgio Saccoccia, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana: "Congratulazioni a Samantha. La sua nomina è motivo di particolare orgoglio per l’Italia e per l’Europa", ha sottolineato l'ingegnere. "Come prima donna europea a ricoprire la carica di comandante della Stazione Spaziale Internazionale, Samantha sarà ancora una volta fonte d’ispirazione per le giovani generazioni. Un incarico di tale valore affidato per la seconda volta a un astronauta di nazionalità italiana è anche la conferma del ruolo e dell’importanza che riveste il nostro Paese nell’esplorazione dello spazio e nelle attività spaziali internazionali. Auguri Samantha da parte di tutta l’Agenzia Spaziale Italiana e dai tuoi concittadini!", ha chiosato Saccoccia.