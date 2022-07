Passeggiata spaziale per la Cristoforetti a luglio, sarà la prima europea: EVA con un collega russo La NASA ha preannunciato che il 21 luglio l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti sarà impegnata in una passeggiata spaziale. Sarà la prima donna europea.

Tra circa tre settimane, giovedì 21 luglio, Samantha Cristoforetti sarà impegnata nella sua prima passeggiata spaziale. Sarà la prima donna europea ad affrontarne una. La missione all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), tecnicamente definita attività extraveicolare o EVA (acronimo di Extra-vehicular activity), è stata preannunciata dalla NASA sulla pagina dedicata agli eventi che saranno trasmessi sulla “televisione ufficiale” dell'agenzia aerospaziale americana. L'ultimo aggiornamento è relativo proprio alla passeggiata spaziale della Cristoforetti, che uscirà dal portello della ISS alle 16:00 ora italiana. L'evento potrà dunque essere seguito in diretta streaming.

Al momento mancano praticamente tutti i dettagli su ciò che l'astronauta italiana dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) dovrà fare; non è noto se sarà impegnata in operazioni di manutenzione, riparazione o sostituzione di qualche componente del laboratorio orbitante, tuttavia la NASA ha indicato che l'operazione potrebbe durare fino a 7 ore. Un'altra informazione interessante è relativa al compagno di escursione, il cosmonauta russo della ROSCOMOS (l'agenzia spaziale russa) Oleg Artemyev. Si tratta di un segnale indubbiamente positivo, alla luce della grave crisi internazionale dovuta alla guerra in Ucraina e alle tensioni crescenti tra il Cremlino e il blocco dei Paesi della NATO. Nonostante gli attriti delle scorse settimane, la collaborazione sulla ISS sembra comunque continuare senza particolari problematiche.

Durante la sua uscita Samantha Cristoforetti indosserà fra l'altro la tuta spaziale russa “Orlan” e non la EMU che indossano regolarmente gli astronauti della NASA e dell'ESA. La ragione principale risiede indubbiamente nel fatto che l'astronauta italiana nel 2021 si era addestrata in Russia proprio con la tuta Orlan. Inoltre dalla fine di maggio le agenzie spaziali europea e americana hanno deciso di sospendere le passeggiate spaziali con le EMU a causa di un difetto che porta ad accumulare acqua dentro al casco. Nel 2013 l'astronauta italiano Luca Parmitano fu vittima di un grave incidente durante il quale entrò nel suo casco circa 1 Litro e mezzo di acqua; rischiò seriamente l'annegamento e dovette rientrare il più velocemente possibile sulla ISS. Altri incidenti si sono verificati in tempi più recenti; l'ultimo ha colpito l'astronauta dell'ESA Matthias Maurer, all'interno del cui casco si sono accumulati fino a 25 centimetri di acqua. Nonostante le “toppe” messe dalla NASA, come spugne per assorbire l'acqua, i problemi hanno continuato a persistere e si è così deciso di sospendere le EVA e rispedire le tute sulla Terra per un check approfondito. Le tute spaziali sono così preziose che quelle nuove per l'esplorazione lunare verranno a costare in tutto 1 miliardo di dollari; il ritardo nella loro progettazione ha inoltre influito sullo slittamento del programma Artemis.

Con la tuta Orlan naturalmente Samantha Cristoforetti non avrà problemi di quel genere e potrà compiere la sua missione assieme al collega Artemyev, comandante del modulo russo della ISS. L'astronauta italiana avrebbe dovuto essere la prima comandante europea dell'intera Stazione Spaziale Internazionale, tuttavia a causa di un “cambio di piano” (verosimilmente legato alla crisi in Ucraina), non ha più potuto ricoprire questo ruolo prestigioso. Attualmente è comunque comandate dell'USOS, la sezione statunitense del laboratorio orbitante che abbraccia anche i moduli dell'ESA, del Giappone e del Canada. Al momento la passeggiata spaziale della Cristoforetti è confermata solo dall'aggiornamento sul sito della NASA, manca qualsivoglia dettaglio specifico dunque non si può escludere che possano essere previsti cambi di programma. Non resta che attendere le comunicazioni ufficiali dell'ESA o della diretta interessata, che ha recentemente scattato una magnifica foto dell'Italia dallo spazio.