Primo rientro anticipato dalla Stazione Spaziale, Mike Fincke rivela: “Il problema di salute riguardava me”

Mike Fincke, 58 anni, ha rivelato di essere stato lui l’astronauta che ha avuto il problema di salute che ha portato la NASA a decidere il primo rientro anticipato dalla Stazione Spaziale Internazionale / Credit: NASA/Bill Ingalls

Il primo rientro anticipato dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per motivi di salute è stato legato alle condizioni di salute di Mike Fincke. L’astronauta della NASA ha confermato di essere stato lui il membro della Crew-11 che, il 7 gennaio 2026, ha avuto un problema medico a bordo della stazione orbitale, portando la NASA alla storica decisione di anticipare il rientro sulla Terra.

La dichiarazione è contenuta in un comunicato diffuso dalla NASA su richiesta dello stesso Fincke:

Il 7 gennaio, mentre ero a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, ho avuto un problema medico che ha richiesto l'immediata attenzione dei miei incredibili compagni di equipaggio. Grazie alla loro rapida risposta e alla guida dei nostri medici di volo della NASA, le mie condizioni si sono rapidamente stabilizzate.

Dopo ulteriori valutazioni, la NASA ha stabilito che la soluzione più sicura fosse un rientro anticipato per la Crew-11: non un'emergenza, ma un piano attentamente coordinato per poter sfruttare le avanzate tecnologie di imaging medico non disponibili sulla stazione spaziale. Il 15 gennaio, siamo atterrati al largo di San Diego dopo una straordinaria missione durata cinque mesi e mezzo.

Sono profondamente grato ai miei compagni della Expedition 74 – Zena Cardman, Kimiya Yui, Oleg Platonov, Chris Williams, Sergey Kud-Sverchkov e Sergei Mikayev – così come all'intero team della NASA, a SpaceX e al personale medico dello Scripps Memorial Hospital di La Jolla, vicino a San Diego. La loro professionalità e dedizione hanno garantito un esito positivo.

Sto molto bene e continuo il ricondizionamento post-volo standard presso il Johnson Space Center della NASA a Houston. Il volo spaziale è un privilegio incredibile e a volte ci ricorda quanto siamo umani. Grazie a tutti per il vostro supporto.