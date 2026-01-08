Problema di salute per un astronauta della Stazione Spaziale Internazionale: la NASA valuta il rientro anticipato

Gli astronauti della Crew–11 attualmente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Da sinistra: Il cosmonauta della Roscosmos Oleg Platonov, gli astronauti della NASA Mike Fincke e Zena Cardman e l’astronauta della JAXA Kimiya Yui. Foto: SpaceX

Un problema di salute sta interessando uno degli astronauti della Crew-11 attualmente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Lo ha confermato la NASA in un aggiornamento diffuso oggi, giovedì 8 gennaio 2026, il cui l’Agenzia spaziale americana ha confermato che il membro dell’equipaggio versa in “condizioni stabili”, pur valutando tutte le opzioni operative, compresa la possibilità di una conclusione anticipata della missione.

Già nel pomeriggio di mercoledì 7 gennaio la NASA aveva annunciato il rinvio della passeggiata spaziale prevista per la giornata successiva all’esterno della ISS, citando “un problema medico” che aveva riguardato uno degli astronauti. L’Agenzia spaziale americana non ha reso noto il nome del membro dell’equipaggio interessato né ha fornito dettagli sulle sue condizioni, richiamando esplicitamente motivi di privacy, ma ha sottolineato che la situazione non desta al momento preoccupazioni immediate.

Un ulteriore aggiornamento è arrivato nelle prime ore di giovedì mattina, tramite una comunicazione pubblicata sul sito dell’Agenzia spaziale americana, nella quale i funzionari hanno ribadito che le condizioni dell’astronauta restano stabili. Allo stesso tempo, però, la NASA ha chiarito che le valutazioni operative sono ancora in corso.

“Condurre le nostre missioni in sicurezza è la nostra massima priorità e stiamo valutando attivamente tutte le opzioni, inclusa la possibilità di una conclusione anticipata della missione Crew-11” si legge nella comunicazione. “Queste sono le situazioni per cui la NASA e i nostri partner si addestrano e si preparano a operare in sicurezza. Forniremo ulteriori aggiornamenti entro le prossime 24 ore”.

Gli astronauti della Crew-11 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale

La Crew-11 è l’undicesima missione con equipaggio di SpaceX diretta alla Stazione Spaziale Internazionale ed è composta dagli astronauti Michael Fincke e Zena Cardman della NASA, dall’astronauta giapponese Kimiya Yui (JAXA) e dal cosmonauta Oleg Platonov dell’Agenzia spaziale russa Roscosmos. La passeggiata spaziale rinviata avrebbe dovuto essere condotta da Fincke e Cardman.

L’equipaggio è arrivato sulla Stazione Spaziale Internazionale il 2 agosto 2025 ed è ormai nella fase finale di una permanenza orbitale prevista di circa sei mesi. Un eventuale rientro anticipato nei prossimi giorni, qualora la NASA decidesse di procedere in questa direzione, ridurrebbe solo marginalmente la durata complessiva della missione.