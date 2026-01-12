ISS, ritorno anticipato astronauti: data confermata, oggi cambio di comando. “Imprevisto medico, a bordo siamo ok”

I quattro astronauti della Crew–11 SpaceX mentre preparano le tute spaziali per il ritorno dalla Stazione Spaziale Internazionale / Credit: Michael Fincke (NASA) su LinkedIn

Il ritorno sulla Terra dei quattro astronauti della Crew-11 SpaceX a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) avverrà mercoledì 14 gennaio 2026, con sgancio della capsula Dragon previsto non prima delle 17:00 EST, le 23:00 in Italia. Lo ha confermato la NASA, che nei giorni scorsi ha deciso di anticipare il rientro della missione dopo un serio problema di salute che ha coinvolto uno degli astronauti a bordo della ISS.

In una nota ufficiale, l’Agenzia spaziale americana ha spiegato che, se le condizioni meteorologiche e operative lo consentiranno, l’ammaraggio della capsula Dragon è previsto al largo della California intorno alle 3:40 EST di giovedì 15 gennaio, le 9:40 in Italia. NASA e SpaceX continueranno a valutare fino all’ultimo le condizioni meteo e del mare prima di confermare luogo e orario definitivi.

Oggi, intanto, la ISS vive un altro passaggio chiave: l’astronauta NASA Michael “Mike” Fincke, comandante della Expedition 74, lascia la guida dell’attuale spedizione orbitale al cosmonauta russo Sergey Kud-Sverchkov. Fincke è infatti uno dei quattro astronauti che mercoledì lasceranno la ISS: un avvicendamento formale, trasmesso in diretta streaming dalla NASA, che segna l’uscita di scena dell’equipaggio in rientro e l’ingresso nella fase conclusiva della missione.

Leggi anche La NASA decide il primo rientro anticipato dalla Stazione Spaziale Internazionale per un problema di salute

“Prima di tutto, stiamo tutti bene – scrive l’astronauta NASA in un post – . Torniamo a casa per un problema medico imprevisto, per consentire le opportune valutazioni dei sanitari a terra”.

Mercoledì 14 il rientro anticipato dalla ISS, oggi il cambio di comando

Il rientro anticipato dalla Stazione Spaziale Internazionale, programmato per mercoledì 14 gennaio 2026, riguarda tutti e quattro gli astronauti della Crew-11 –Zena Cardman e Michael Fincke della NASA, Kimiya Yui (JAXA) e Oleg Platonov (Roscosmos): lasceranno il laboratorio orbitale in anticipo rispetto al programma iniziale dopo un problema di salute che ha riguardato uno dei membri dell’equipaggio, con condizioni definite stabili. La NASA non ha precisato il nome dell’astronauta interessato per motivi di privacy, spiegando che la decisione tiene conto dei limiti delle strutture mediche disponibili a bordo della ISS.

Nella giornata di oggi, lunedì 12 gennaio, avverrà il cambio di comando della Stazione Spaziale Internazionale, che sarà trasmesso in diretta dalla NASA sulla piattaforma NASA+, su Amazon Prime e sul canale YouTube dell’Agenzia.

Lo streaming della cerimonia di passaggio della responsabilità operative della ISS inizierà alle 14:35 EST (le 20:35 in Italia): in questa occasione, l’attuale comandante Mike Fincke passerà la guida della Expedition 74 al cosmonauta di Roscosmos Sergey Kud-Sverchkov, a bordo della ISS dallo scorso novembre insieme a Sergey Mikaev (Roscosmos) e Christopher Williams (NASA).

Dopo la partenza della Crew-11, sarà questo equipaggio ridotto a continuare le operazioni quotidiane della ISS, in attesa dell’arrivo degli astronauti della Crew-12 previsto per le prossime settimane.

La situazione a bordo: cosa scrive Fincke su LinkedIn

In un post pubblicato su LinkedIn, Mike Fincke ha spiegato le ragioni del rientro anticipato, parlando di un “problema medico imprevisto” che ha portato alla decisione di tornare sulla Terra qualche settimana prima del previsto.

“Prima di tutto, stiamo tutti bene” ha scritto l’astronauta. “Tutti a bordo sono stabili, al sicuro e ben curati. È stata una decisione deliberata, presa per consentire che le opportune valutazioni mediche venissero effettuate a Terra, dove esiste l’intera gamma di capacità diagnostiche. È la decisione giusta, anche se un po’ agrodolce”.

Fincke ha sottolineato l’impegno dei team NASA, dei responsabili medici e delle organizzazioni partner internazionali, evidenziando anche il ruolo del Commercial Crew Program e della capsula Dragon, che offre “una capacità sicura, affidabile e flessibile per riportarci a casa con breve preavviso, quando è la cosa giusta da fare”. Nel post ha infine assicurato che la ISS viene lasciata “in ottime mani” con la missione che proseguirà regolarmente fino all’arrivo della Crew-12.