Questa sera una gemma luminosa sarà al fianco della Luna: cos'è e a che ora vederla nel cielo Giovedì 18 gennaio 2024 si verificherà la terza, bellissima congiunzione astrale del mese. La Luna, che ha raggiunto la fase di Primo Quarto proprio oggi, sarà accompagnata da uno splendido astro luminoso. Ecco di cosa si tratta e a che ora vedere il duetto celeste nel cielo.

A cura di Andrea Centini

Simulazione della congiunzione astrale di oggi. Credit: Stellarium

Dalle 17:00 circa di oggi, giovedì 18 gennaio 2024, potremo osservare nel cielo una meravigliosa congiunzione astrale tra la Luna e Giove, col pianeta che apparirà come uno splendido astro luminoso. I due oggetti saranno perfettamente visibili l'uno di fianco all'altro per diverse ore, fino a quando non tramonteranno oltre l'orizzonte occidentale nel cuore della notte. Quello di stasera, come evidenziato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI), è il terzo e penultimo duetto celeste del mese, dopo i due valzer dell'8 e del 14 gennaio ( Luna – Venere e Luna – Saturno). L'atto conclusivo della serie ci sarà sabato 20, con protagonisti la compagna della Terra e lo spettacolare ammasso stellare aperto delle Pleiadi (M45), che si abbracceranno nella costellazione del Toro. La congiunzione astrale di stasera è una sorta di replica di quella già ammirata la sera del 22 dicembre 2023. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi lo spettacolo astronomico.

A che ora vedere l'incontro tra la Luna e Giove e come riconoscere il pianeta

La congiunzione astrale avrà inizio attorno alle 17:15 (ora di Roma), quando il cielo si oscurerà a sufficienza per permettere al gigante gassoso di emergere nel firmamento. Giove è il quarto oggetto più luminoso della volta celeste dopo il Sole, la Luna e il pianeta Venere, pertanto è tra i primissimi puntini luminosi a comparire nel cielo. La UAI indica che la Luna ha raggiunto la fase di Primo Quarto proprio quest'oggi, alle 04:53 del mattino. È sorta attorno alle 11:30, pertanto dopo le 17:00, quando avrà inizio lo spettacolo, sarà piuttosto alta nel cielo. Giove, il più grande pianeta del Sistema solare, comparirà a pochissimi gradi di distanza dal disco lunare, in basso a sinistra. Sarà impossibile da confondere con qualunque altro astro circostante, proprio in virtù della vicinanza e della sua luminosità, quest'oggi ineguagliabile da qualunque altro oggetto nei pressi della Luna (e non solo). I due oggetti danzeranno assieme fino alle 01:45 circa di venerdì 19 Gennaio, quando Giove sparirà oltre l'orizzonte occidentale. Il satellite naturale della Terra lo seguirà pochi minuti dopo.

Dove vedere la congiunzione astrale di stasera

Come indicato, quando Giove comparirà nel firmamento la Luna sarà già molto alta nel cielo, circa a metà strada tra Sud e Sud Est. I due oggetti, inconfondibili, saranno abbracciati da quattro costellazioni: l'Ariete in alto, i Pesci a destra, il Toro a sinistra e la Balena in basso. La Luna si troverà nella migliore condizione possibile per essere osservata con uno strumento ottico come un telescopio o un buon binocolo; nelle fasi intermedie (Primo Quarto e Ultimo Quarto), infatti, la luminosità riflessa del Sole è perfetta per far emergere i dettagli di crateri, catene montuose e maria, soprattutto a ridosso del terminatore, la linea che separa la parte illuminata con quella nell'oscurità. La Luna Piena, infatti, per quanto bella e suggestiva impedisce di osservare questi dettagli più fini a causa della troppa luce. Non a caso l'International Observe the Moon Night, la notte dedicata all'osservazione della Luna, viene organizzata sempre a ridosso delle fasi intermedie. Con un telescopio, inoltre, si potranno apprezzare anche le bande colorate della turbolenta atmosfera gioviana e i satelliti medici che accompagnano il pianeta (Io, Ganimede, Callisto ed Europa). Ricordiamo che le congiunzioni astrali sono comunque perfettamente godibili a occhio nudo.