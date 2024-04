video suggerito

Cosa sono le piccole gemme luminose sotto la Luna nel cielo dell'11 aprile: a che ora vederle La sera dell'11 aprile brillerà nel cielo l'ultima congiunzione astrale del mese, un valzer celeste tra la falce di Luna e un magnifico gruppo di stelle. Ecco di cosa si tratta e a che ora vedere il fenomeno astronomico.

A cura di Andrea Centini

Simulazione della congiunzione astrale tra Luna e Pleiadi dell'11 aprile 2024. Credit: Stellarium

Ad appena un giorno dalla spettacolare congiunzione astrale tra la Luna e il gigante gassoso Giove, la sera di giovedì 11 aprile – a partire dalle 20:15 circa (ora di Roma) – potremo ammirare un altro splendido duetto celeste nel cielo. Questa volta ad accompagnare il falcetto di Luna crescente non ci sarà un singolo astro luminoso, bensì un gruppetto di gemme brillanti. Si tratta delle Pleiadi (M45) o Sette Sorelle, un ammasso stellare aperto che si trova a circa 440 anni luce dalla Terra. È uno degli oggetti più spettacolari del profondo cielo e, per nostra fortuna, perfettamente visibile a occhio nudo. Quella di oggi, come indicato nella rubrica “Il cielo del mese” dell'Unione Astrofili Italiani (UAI), è la quinta e ultima congiunzione astrale di aprile 2024. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdere l'evento astronomico.

Il valzer celeste di stasera avrà inizio non appena il cielo si farà sufficientemente buio da far comparire le Pleiadi, conosciute con la sigla di M45 nel famoso catalogo di Charles Messier. Circa mezzora dopo il tramonto, atteso sulla Capitale alle 19:46, qualche grado al di sotto della falce di Luna crescente – già presente nel cielo dal mattino – si manifesterà il magnifico ammasso stellare. Il numero di stelle che potrete ammirare dipende da quanto inquinamento luminoso c'è nella zona da cui osserverete la congiunzione astrale. Nelle grandi città in genere se ne possono vedere 4 o 5, mentre in cieli veramente bui e stellati, come quello di Manciano (Toscana) dove si trovano i telescopi del Virtual Telescope Project, si può arrivare anche alla dozzina.

La Luna e le Pleiadi saranno visibili assieme nel cielo occidentale, esattamente nella stessa porzione di orizzonte dove è tramontato il Sole. Proprio per questo sarà fondamentale conoscere l'orario del tramonto della stella nella propria città, prima di tentare l'osservazione (guardarla direttamente a occhio nudo provoca gravi danni alla vista, cecità compresa). Sia la Luna che le Sette Sorelle saranno incastonate nella costellazione del Toro, della quale le Pleiadi sono una sorta di “estensione”.

La congiunzione astrale avrà purtroppo una breve durata, dato che le Pleiadi tramonteranno attorno alle 22:50 (ora di Roma). Avremo quindi circa 2 ore e mezza per tentare l'osservazione, sebbene gli orari e la visibilità dell'evento astronomico cambiano in base alla posizione geografica di chi osserva. All'inizio dell'evento, molto basso sull'orizzonte, potremo ammirare anche Giove, il più grande pianeta del Sistema solare e quarto oggetto più luminoso dopo Sole, Luna e Venere, il “Pianeta dell'Amore”.