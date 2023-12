Questa sera la Luna sarà accompagnata da un gioiello luminoso, Giove: a che ora vederli nel cielo La sera di venerdì 22 dicembre la Luna e Giove daranno vita a una spettacolare congiunzione astrale, duettando fianco a fianco fino alle 03:00 della notte. Ecco a che ora vederli e come riconoscere il gigante gassoso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

Simulazione della congiunzione astrale di stasera. Credit: Stellarium

La sera di oggi, venerdì 22 dicembre, potremo ammirare nel cielo una magnifica congiunzione astrale, che avrà per protagonisti il pianeta Giove e la Luna. I due corpi celesti danzeranno l'uno di fianco all'altro fino alle 03:00 del mattino di domani, quando il gigante gassoso sparirà oltre l'orizzonte occidentale. Quella di stasera è la terza congiunzione astrale del mese e la penultima dell'anno; il sipario sul 2023, infatti, lo chiuderà un altro splendido valzer celeste la notte di Natale, dunque tra il 24 e il 25 dicembre. A danzare nel firmamento saranno la Luna prossima alla fase di plenilunio, attesa alle 01:33 di mercoledì 27 come indicato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI), e l'ammasso stellare aperto delle Pleiadi, uno degli oggetti più affascinanti del profondo cielo (ma perfettamente visibile anche a occhio nudo). Ecco tutto quello che c'è da sapere sul valzer celeste di stasera.

La congiunzione astrale avrà inizio attorno alle 17, quando il pianeta farà capolino al fianco della Luna. La compagna della Terra è infatti presente nel cielo sin dall'ora di pranzo di oggi, essendo sorta a Est attorno alle 13:30 (ora di Roma). È perfettamente visibile perché è già ben oltre la fase di Primo Quarto ed è diretta verso il plenilunio del 27 dicembre. All'inizio del duetto i due corpi celesti si troveranno a Est, piuttosto alti nel cielo, incorniciati in uno splendido quadretto di costellazioni: la Balena in basso, i Pesci a destra, l'Ariete in alto e il Toro a sinistra. Come già indicato, duetteranno fianco a fianco fino alle 03:00 di sabato 23 dicembre, quando il più grande pianeta del Sistema solare tramonterà ad Ovest. La Luna lo seguirà circa mezz'ora dopo. Protagonista “invisibile” di questa congiunzione astrale il gigante ghiacciato Urano, che in queste condizioni risulta visibile solo attraverso il telescopio. Il pianeta sarà alla sinistra dei due corpi celesti all'inizio del balletto celeste. Ancora più a sinistra saranno visibili le Pleiadi o “Sette Sorelle”.

Riconoscere Giove nel firmamento sarà semplicissimo: si troverà infatti a pochissimi gradi di distanza dalla Luna, sulla sua destra. Poiché si tratta del quarto oggetto più luminoso della volta celeste, dopo Sole, Luna e pianeta Venere, sarà impossibile confondersi con qualunque astro circostante. Attraverso un telescopio sarà possibile ammirare le caratteristiche bande colorate della sua turbolenta atmosfera, oltre che i satelliti medicei che gli orbitano attorno, ovvero le quattro lune principali del pianeta: Io, Ganimede, Europa e Callisto. Le previsioni suggeriscono cielo sereno in larga parte dell'Italia, con poche eccezioni a Sud e a Nord, pertanto consigliamo a tutti di dare uno sguardo allo splendido abbraccio celeste tra le stelle, impreziosito dal clima pienamente natalizio.