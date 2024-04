video suggerito

Cos'è il magnifico triangolo luminoso nel cielo del 6 aprile: a che ora e dove vederlo Sabato 6 aprile 2024 sarà visibile nel cielo un meraviglioso triangolo luminoso composto da tre corpi celesti. Il terzetto sarà visibile poco prima dell'alba per poco meno di un'ora. Quali sono gli astri protagonisti e come riconoscerli.

A cura di Andrea Centini

Credit: Stellarium

All'alba di sabato 6 aprile 2024 sarà visibile nel cielo un magnifico triangolo, composto dalla Luna e da altri due gioielli luminosi. Si tratta di due pianeti, Marte e Saturno, che assieme alla compagna della Terra daranno vita alla prima congiunzione astrale del mese, l'unica con tre protagonisti. Nel corso di aprile, come indicato nella rubrica “Il cielo del mese” dell'Unione Astrofili Italiani (UAI), sono previsti cinque di questi fenomeni astronomici, dei quali il primo è il più spettacolare e ricco. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi l'incontro tra il Pianeta Rosso, il "Signore degli Anelli" e la falce di Luna calante.

Lo spettacolo astronomico avrà inizio poco dopo le 05:30 del mattino (ora di Roma), quando la Luna completerà il triangolo e darà il via alla congiunzione astrale. Il primo dei tre oggetti a comparire nel cielo orientale sarà Marte, che farà capolino alle 05:20. Nel giro di 10 minuti sorgeranno anche Saturno e la Luna, praticamente appaiati (ma con un leggero vantaggio del primo). Riconoscere i pianeti sarà molto semplice: Marte è infatti caratterizzato da uno splendido colore rossiccio, mentre Saturno, più in basso e a sinistra, risulta essere biancastro-giallognolo, luminoso ma meno brillante degli altri astri circostanti.

Tutti e tre i protagonisti della congiunzione astrale saranno incastonati nel cuore della costellazione dell'Acquario. Poiché i tre oggetti celesti spunteranno oltre l'orizzonte a ridosso del sorgere del Sole (06:45 ora di Roma), ci sarà circa un'ora di tempo per ammirare la congiunzione astrale. I raggi solari, infatti, cancelleranno dal firmamento sia Marte che Saturno prima delle 06:30. La Luna, d'altro canto, resisterà sulla volta celeste fino alle 17:00. Il satellite naturale della Terra si presenterà come un sottilissimo falcetto calante, tenendo presente che, come indicato dalla UAI, la fase di Luna Nuova (novilunio) è attesa alle 20:21 di lunedì 8 aprile.

Poiché la congiunzione astrale si verificherà a Est, esattamente nel punto in cui sorge il Sole, è fondamentale prestare la massima attenzione proprio all'orario del sorgere della stella in base alla propria posizione geografica. Osservare il disco solare senza appositi filtri solari / protezioni – anche inavvertitamente – rappresenta infatti un grave rischio per la vista, con potenziali danni permanenti e nei casi più seri anche la cecità. Pertanto è doveroso cercare il triangolo luminoso nel cielo solo e soltanto dopo essersi sincerati sull'orario del sorgere del Sole. Chiaramente anche la visibilità della congiunzione astrale è fortemente influenzata dalla posizione geografica dell'osservatore, che in base al luogo potrà ammirare un fenomeno più lungo, corto o non vederlo affatto.

Ricordiamo che le congiunzioni astrali sono perfettamente visibili a occhio nudo, ma grazie a strumenti ottici come binocoli e telescopi è possibile apprezzare dettagli degli astri protagonisti. Nel caso specifico, sicuramente sono imperdibili gli anelli di Saturno, curiosamente destinati a “sparire” nel 2025.