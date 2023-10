Oggi è la notte internazionale della Luna: occhi al cielo per celebrare la compagna della Terra Come ogni anno tra settembre e ottobre si celebra la notta internazionale della Luna, per celebrare la bellezza e l’importanza del satellite naturale della Terra. Gli eventi in Italia dell’International Observe the Moon Night 2023.

A cura di Andrea Centini

Credit: Andrea Centini

Oggi, sabato 21 ottobre 2023, è l'International Observe the Moon Night, la giornata internazionale (o meglio, la notte) dedicata all'osservazione della Luna. È un evento di divulgazione scientifica nato nel 2010 dall'idea di scienziati della NASA impegnati nella missione Lunar Reconnaissance Orbiter, ma col passare del tempo ha acquisito sempre più rilevanza e ora è seguito in tutto il mondo, Italia compresa. L'obiettivo è promuovere la conoscenza, la storia dell'esplorazione e la bellezza del nostro satellite naturale, sul quale presto torneremo a mettere piede. Entro il 2025, infatti, è previsto l'allunaggio della prima donna e della prima persona nera grazie alla missione Artemis 3 della NASA, a oltre mezzo secolo di distanza dall'Apollo 11. È un tassello fondamentale per la (ri)conquista della Luna, sulla quale verranno costruite vere e proprie basi, trampolino di lancio fondamentale per arrivare su Marte.

L'Italia è tra i Paesi più coinvolti dall'International Observe the Moon Night (InOMN) e sono diversi gli eventi in programma per permettere l'osservazione della Luna. Osservatori e circoli di astrofili metteranno a disposizione i propri telescopi – e le proprie conoscenze – ai cittadini lungo tutto lo Stivale. Oltre ai dettagli storici e scientifici, durante le sessioni osservative non mancheranno riferimenti anche all'arte, alla poesia, alla musica e alla mitologia legate alla compagna della Terra, costante musa ispiratrice per l'umanità. Per trovare un evento organizzato nel nostro Paese è sufficiente fare una ricerca sulla pagina “Find an Event” della NASA. In Italia l'InOMN ha il patrocinio ufficiale dell'Unione Astrofili Italiani (UAI) e del Virtual Telescope Project (VTP) guidato dall'astrofisico Gianluca Masi. Purtroppo il maltempo di questi giorni non renderà possibili le osservazioni da numerose località, per questo motivo in alcuni casi si è deciso di posticipare le sessione osservative. Il Virtual Telescope Project, ad esempio, ha deciso di posticipare la diretta streaming domenica 22 ottobre, a partire dalle 21:00 ora italiana. Potrete seguirla cliccando sul seguente link. Durante l'evento verrà mostrata la Luna mentre si erge sugli spettacolari monumenti di Roma.

L'International Observe the Moon Night si tiene sempre tra settembre e ottobre e viene fissato quando si verifica una specifica fase lunare, quella di Primo Quarto. Il motivo per cui viene scelta una fase intermedia e non la Luna Piena, come ci si potrebbe aspettare, è semplice: i momenti migliori per osservare la Luna al telescopio (o con un buon binocolo) sono proprio quelli intermedi, con mezza faccia illuminata dal Sole e l'altra metà nell'oscurità. Questa condizione permette di osservare con una definizione sensibilmente superiore i dettagli della superficie lunare, come crateri, catene montuose e maria, dei quali ne viene esaltata la tridimensionalità a ridosso del terminatore, la fascia che separa la luce dall'oscurità. Attraverso un telescopio – anche non troppo performante – le formazioni del satellite emergono con un dettaglio incredibile e consigliamo a tutti di cercare l'evento dell'InOMN più vicino a casa propria per ammirare il nostro meraviglioso satellite naturale..