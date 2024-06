video suggerito

Due asteroidi si avvicinano alla Terra, uno passerà oggi 27 giugno: a che ora e come vederli Due asteroidi potenzialmente pericolosi si stanno avvicinando al nostro pianeta. 415029 (2011UL21), con un diametro stimato di 2,3 chilometri, sorvolerà la Terra oggi, giovedì 27 giugno 2024, mentre 2024 MK transiterà il 29 giugno a distanza ravvicinatissima. Ecco a che ora e come vederli, sia in diretta streaming che nel cielo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

Tra la sera di oggi – giovedì 27 giugno 2024 – e sabato 29 due asteroidi potenzialmente pericolosi faranno visita alla Terra, compiendo due passaggi ravvicinati. Di uno, quello di sabato, abbiamo già parlato approfonditamente in questo articolo. Si tratta dell'asteroide 2024 MK; era stato scoperto il 16 giugno 2024 dall'osservatorio ATLAS in Sudafrica, appena 13 giorni prima del suo “saluto” alla Terra che avverrà a una distanza di soli 293.000 chilometri. Ciò significa che transiterà ben all'interno dell'orbita della Luna, che dista in media 384.000 chilometri dal nostro pianeta. Il sasso spaziale ha un diametro massimo stimato di 270 metri e sfreccerà sulle nostre teste alle 15:44 (ora italiana) a una velocità di circa 35.000 chilometri orari, come evidenziato dal Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) del Jet Propulsion Laboratory della NASA. Fortunatamente senza alcun rischio di collisione.

L'altro asteroide che invece verrà a farci visita questa sera è 415029 (2011UL21), scoperto il 17 ottobre del 2011 dal Catalina Sky Survey, un sistema di sorveglianza progettato per identificare i NEO (Near Earth Object), ovvero i corpi celesti che si avvicinano all'orbita della Terra e che possono rappresentare una potenziale minaccia. Fortunatamente nemmeno 2011UL21 lo è, dato che il passaggio di stasera, alle 22:14 ora italiana, avverrà a una distanza di oltre 6,6 milioni di chilometri, dunque decine di volte più lontano rispetto 2024 MK. Ed è un bene, perché se già un asteroide di 270 metri può radere al suolo intere città uccidendo milioni di persone all'istante, 2011UL21 è un colosso con un diametro stimato di 2,3 chilometri (la forchetta va da 1,7 a 3,9 chilometri). Il sasso spaziale è classificato come potenzialmente pericoloso dalla NASA esattamente come 2024 MK. I criteri per finire in questo elenco sono due: un diametro di almeno 140 metri e un avvicinamento minimo all'orbita della Terra inferiore o uguale a 7,5 milioni di chilometri. Nonostante il passaggio serale del 27 giugno 2024 di sarà piuttosto distante, ha comunque delle caratteristiche peculiari.

Come spiegato dall'astrofisico Gianluca Masi, direttore scientifico del Virtual Telescope Project (VTP) e Coordinatore Nazionale per l'Italia di Asteroid Day, 2011UL21 è uno dei più grandi asteroidi ad essere passati in tempi recenti (e non solo) nei pressi della Terra. “Analizzando la lista dei passaggi ravvicinati da parte di questi corpi, resa disponibile proprio dal Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) del Jet Propulsion Laboratory, si può concludere che, dopo questo rendez-vous, 2011 UL21 sederà tra i primi 10 asteroidi più grandi in assoluto transitati entro 7.5 milioni di km dalla Terra dal 1 gennaio 1900 ad oggi”, ha spiegato lo scienziato.

Se fosse realmente di 2,3 chilometri, in caso di impatto non avrebbe dimensioni tali da innescare un fenomeno di estinzione di massa come quello che 66 milioni di anni causato dall'asteroide chicxulub con un diametro stimato di oltre 10 chilometri, che fece estinguere i dinosauri non aviani alla fine del Cretaceo. I danni, ad ogni modo, sarebbero apocalittici a livello regionale o nazionale con la perdita di un numero enorme di vite. Purtroppo, come emerso da un nuovo studio della NASA, ad oggi non siamo ancora pronti a proteggerci dall'impatto di grandi asteroidi.

Acclarato che i passaggi del 27 e del 29 giugno non rappresentano un pericolo, si tratterà comunque di occasioni imperdibili per osservarli e studiarli. Il Virtual Telescope Project permetterà di vedere l'asteroide 415029 (2011UL21) in diretta streaming sul suo portale ufficiale dalle 22:00 di oggi e dalle 22:30 di domenica 30 giugno, in occasione di Asteroid Day, la giornata internazionale riconosciuta dall'ONU per sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi degli impatti e far conoscere meglio questi oggetti celesti. Per quanto concerne 2024 MK, sarà invece trasmessa una diretta streaming sabato 29 giugno alle 21:00, sempre dal Virtual Telescope Project.

Entrambi gli oggetti saranno visibili con piccoli telescopi amatoriali; per 2011UL21, Masi spiega che l'asteroide “raggiungerà la massima luminosità apparente nella notte tra il 28 e il 29 giugno (magnitudine 11.7), quando sarà osservabile attraverso telescopi di circa 100 mm di diametro”. “Per tutta la prima settimana di luglio sarà comunque alla portata di strumenti amatoriali, mostrandosi sempre più alto nel cielo. Nei giorni migliori per la visione dal nostro Paese, 2011 UL21 sfilerà attraverso le costellazioni dell’Idra, della Vergine, della Bilancia, per poi attraversare il Serpente, diretto verso Ercole”, chiosa lo scienziato. Per quanto concerne 2024 MK, la sua distanza estremamente ravvicinata e la luminosità (magnitudine 8.5) permetterà addirittura di vederlo con un semplice binocolo, puntandolo in direzione della costellazione di Pegaso la notte del massimo avvicinamento.