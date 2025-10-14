Morbillo, casi record negli Stati Uniti: oltre 150 bambini in quarantena, Bassetti: “Tornati agli anni ‘70”

Negli Stati Uniti i casi di morbillo hanno raggiunto livelli record, con oltre 1.560 contagi confermati. In Carolina del Sud, più di 150 studenti non vaccinati sono stati messi in quarantena. Per l’infettivologo Matteo Bassetti è il segnale di un passo indietro nella lotta a una malattia altamente contagiosa.

Negli Stati Uniti, il morbillo ha raggiunto livelli record, con oltre 1.560 casi confermati, il massimo degli ultimi 33 anni. In due scuole della Carolina del Sud, 153 studenti non vaccinati sono stati messi in quarantena, costretti a restare a casa per fermare la diffusione del virus. Dopo le epidemie in New Mexico e Texas, che hanno infettato centinaia di persone e causato tre morti, la nuova recrudescenza allarma gli esperti, che si affidano a pratiche del passato per contenere una malattia altamente contagiosa.

Le autorità sanitarie evidenziano come la bassa copertura vaccinale sia la causa principale di questa emergenza, nonostante il vaccino sia approvato come molto sicuro ed efficace.

“La copertura vaccinale tra i bambini dell'asilo negli Stati Uniti è diminuita dal 95,2% del periodo 2019-2020 al 92,7% del 2023-2024 – riportano i Centers for Disease Control and Prevention – Quando più del 95% delle persone in una comunità non è vaccinato, la maggior parte delle persone non è protetta dall’immunità di comunità (immunità di gregge)”.

Bassetti: “Tornati agli anni 70”

L’adozione della quarantena per contenere il morbillo è una misura che riporta indietro di decenni. “È come se gli USA fossero tornati negli anni ’70 – scrive su Instagram l’infettivologo Matteo Bassetti – . Mentre il presidente degli USA si vaccina per tutto […] almeno 153 studenti di due scuole della Carolina del Sud sono in quarantena per 21 giorni a causa dell’esposizione al morbillo, perché non erano vaccinati”.

“Le scuole si trovano entrambe nella Contea di Spartanburg”: sono la Global Academy of South Carolina e la Fairforest Elementary. Una accoglie bambini in età primaria, mentre l’altra gli studenti delle scuole primarie e secondarie.

Il morbillo è una malattia pericolosa, soprattutto per i bambini, con possibili complicazioni gravi come polmonite ed encefalite, ha ricordato Bassetti. “Rischia di lasciare importanti conseguenze– ha aggiunto Bassetti – . Un mondo che sta andando indietro…”.