La Florida vuole eliminare l’obbligo vaccinale a scuola, medico: “Preparate scorte di piccole bare”

Il responsabile della sanità in Florida, Joseph Ladapo, ha annunciato l’immediato avvio delle procedure per rimuovere l’obbligo vaccinale per iscriversi a scuola. I rischi per la salute dei bambini (e non solo) sono enormi, come mostrano i dati sulla protezione offerta dai vaccini.

La propaganda contro i vaccini ha fatto un ulteriore salto di qualità negli USA e ora c'è uno Stato in cui si rischia seriamente l'eliminazione dell'obbligo vaccinale per iscriversi a scuola, una delle più efficienti misure di salute pubblica introdotte nel mondo. In una conferenza stampa tenutasi mercoledì 3 settembre, infatti, il “Chirurgo Generale” della Florida Joseph Ladapo ha affermato che il governo locale, tramite il dipartimento sanitario, si impegnerà immediatamente per porre fine all'obbligo di vaccinarsi, necessario per frequentare le lezioni scolastiche.

Prima saranno eliminati tutti gli obblighi vaccinali non previsti dalla legge statale, successivamente sarà predisposta una legislazione ad hoc per eliminare tutti quelli restanti. Di fatto, i bambini della Florida in un futuro prossimo potrebbero recarsi a scuola senza protezione contro le patologie MMR (morbillo, parotite e rosolia), la poliomielite, il tetano, la pertosse, la difterite e altre. Poiché queste malattie sono associate ancora a oggi a un numero significativo di ricoveri e decessi, soprattutto tra i bambini, i fragili e gli anziani, la decisione del governo della Florida potrebbe avere conseguenze devastanti sulla salute di molte persone.

Ladapo, che come indicato ricopre nello Stato il ruolo di “Surgeon General”, equivalente a quella di responsabile sanitario statale, ha dichiarato le sue intenzioni al fianco del governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis, che lo aveva nominato nel 2021, durante la pandemia di COVID-19. Entrambi sono noti da tempo per le posizioni antivacciniste e antiscientifiche e per questo sono stati aspramente criticati dalla comunità di esperti. Il dottor Ladapo, di origine nigeriana ed emigrato negli Stati Uniti da bambino, dove si è laureato in Chimica e Medicina con successiva specializzazione in Sanità Pubblica, all'inizio del 2024 aveva affermato che i vaccini possono “contaminare il DNA umano” e potenzialmente provocare il cancro, con chiaro riferimento ai vaccini a mRNA anti Covid.

L'affermazione, come riportato dal Guardian, era stata bollata come priva di fondamento e palese sciocchezza antiscientifica dagli esperti, fra i quai il professor Ashish Jha della Brown University, che è stato a capo del team di risposta anti Covid della Casa Bianca. Nel 2023, racconta Politico, Ladapo era finito nella bufera mediatica per aver manipolato i risultati di uno studio sulla sicurezza dei vaccini, alterando (ed esagerando) in particolar modo i dati sui rischi di mortalità cardiaca per i giovani uomini. Si è scagliato anche contro la presenza di fluoro nell'acqua potabile, la cui presenza ha un preciso significato per la sicurezza per la salute orale.

Questi sono solo alcuni degli episodi controversi che hanno coinvolto il medico, accusato addirittura dai colleghi dell'Università della Florida di aver infangato il prestigio dell'ateneo. Non c'è da stupirsi che con posizioni novax così radicate e un ruolo così importante all'interno delle istituzioni dello stato americano, si sia arrivati persino a proporre la fine dell'obbligo vaccinale per la scuola. Durante la conferenza stampa del 3 settembre, il dottor Ladapo ha affermato che ogni obbligo vaccinale “è sbagliato e intriso di disprezzo e schiavitù”, riporta la CNN. A suffragio della sua posizione, ha spiegato che nessuno ha il diritto di dire a qualcun altro cosa deve mettere nel suo corpo, che è un “dono di Dio”.

Le sue affermazioni sono state accolte con approvazione da altri esponenti della propaganda antivaccinista e duramente criticate dagli esponenti della comunità scientifica (e di chi ne segue le raccomandazioni). Alcuni hanno replicato a Ladapo con dichiarazioni molto forti, ma pienamente comprensibili, alla luce della potenziale eliminazione di una misura che protegge così tante vite umane. “Gli operatori funebri della Florida dovranno ora pianificare il futuro aumentando le loro scorte di bare di piccole dimensioni”, ha tuonato il professor John Moore, docente di microbiologia e immunologia presso la Weill Cornell Medicine di New York. I dati sulla mortalità, del resto, sono assolutamente a favore delle campagne e degli obblighi vaccinali.

Lo scorso anno, in occasione del cinquantesimo anniversario del Programma Esteso di Immunizzazione (EPI), che era stato avviato nel 1974 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), è stato pubblicato un nuovo report nel quale è stato dimostrato che i vaccini, in mezzo secolo, hanno salvato la vita a 154 milioni di persone. Nella stragrande maggioranza dei casi di bambini, ben 146 milioni. Sono numeri enormi, più di due volte l'intera popolazione dell'Italia. Un'altra ricerca condotta dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) degli USA ha rilevato che i vaccini hanno evitato la morte di oltre 1,1 milioni di bambini statunitensi tra il 1994 e il 2023, oltre a 30 milioni di ricoveri in ospedale. I vaccini non solo hanno salvato tantissime vite umane negli USA, ma hanno fatto risparmiare oltre 500 miliardi di dollari. Per quanto concerne la pandemia di Covid, una recente indagine italiana pubblicata su JAMA Health Forum ha determinato che i vaccini a RNA messaggero – tanto osteggiati dal dottor Ladapo – tra il 2020 e il 2024 hanno salvato la vita a ben 2,5 milioni di persone.

Va tenuto presente che i vaccini non solo proteggono chi li fa, ma attraverso l'immunità di gregge sono uno scudo anche per i soggetti fragili e immunodepressi che per ragioni mediche non possono vaccinarsi o comunque non vengono immunizzati. Far circolare liberamente tra i bambini patogeni potenzialmente mortali rischia di far scoppiare epidemie devastanti, con un impatto non solo sui piccoli, che dovrebbero essere difesi dalle decisioni sagge degli adulti, ma anche tra tutti coloro che verranno esposti a questi virus e batteri.