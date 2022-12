Luna Piena Fredda oggi 8 dicembre 2022: a che ora vederla e perché si chiama così Oggi, giorno dell’Immacolata Concezione, brilla nel cielo la splendida Luna Piena Fredda, l’ultima del 2022 e la più vicina al Solstizio d’Inverno.

Oggi, giovedì 8 dicembre 2022, giorno dell'Immacolata Concezione, potremo ammirare nel cielo la magnifica Luna Piena Fredda o Luna delle Lunghe Notti, l'ultima di quest'anno. Il plenilunio è prossimo al Solstizio d'Inverno, che quest'anno, come indicato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI), si verificherà esattamente alle 22:48 ora italiana di mercoledì 21 dicembre. L'effettiva pienezza della Luna è stata raggiunta alle 05:08 di stamattina, poco prima di sparire oltre l'orizzonte occidentale. Come spiegato da Almanac.com il nome Luna Piena Fredda è legato alla tradizione dei nativi americani Mohawk ed è un omaggio ai primi, veri gelidi giorni della stagione autunnale / invernale. L'appellativo “Luna delle Lunghe Notti” è invece stato coniato dai Mohicani, e si riferisce al fatto che in questo periodo si verificano le notti più lunghe dell'anno. Tra gli altri nomi noti, Luna di Neve, Luna di Yule, Luna del Piccolo Spirito e Luna della Brina Gelata. Il plenilunio sarà anche accompagnato dallo sciame meteorico delle Geminidi, le “stelle cadenti” di dicembre il cui picco massimo è atteso nella notte tra il 13 e il 14 dicembre.

A che ora vedere la Luna Piena Fredda oggi 8 dicembre

Come specificato, l'effettivo plenilunio di oggi è stato raggiunto alle 05:08 del mattino, tra 1 e 2 ore prima del tramonto lunare (in base alla posizione geografica dell'osservatore). Per veder ricomparire la Luna Piena Fredda nei cieli italiani dovremo attendere tra le 16:20 e le 17:00 circa. A Triste, ad esempio, farà capolino nel cielo orientale alle 16:17, a Brindisi alle 16:21, a Napoli e Milano alle 16:36, a Roma alle 16:39 e a Cagliari alle 17:03. La Luna sorgerà nel cielo orientale incastonata tra la costellazione dell'Auriga e quella del Toro, in congiunzione astrale col “Pianeta Rosso” Marte e molto vicina al meraviglioso ammasso stellare aperto delle Pleiadi. Resterà nel firmamento fino alle 07:00 / 08:00 del mattino successivo. Ricordiamo che, come spiegato dalla NASA, il disco della Luna appare pieno anche diverse ore prima e dopo l'effettiva fase di plenilunio, tanto che ai nostri occhi le lune piene sembrano durare anche 2 / 3 giorni. Pertanto suggeriamo di ammirare il cielo anche tra la sera del 7 dicembre e all'alba dell'8, prima che la Luna tramonti.

Perché la Luna piena di oggi si chiama "Fredda"

Tutte le lune piene hanno dei nomi popolari legati a tradizioni e culture di diversi popoli. Normalmente i più utilizzati sono quelli dei nativi americani, che scandivano i propri mesi e anni con un calendario lunare, a differenza del nostro gregoriano. I nomi hanno tutti a che fare con eventi e fenomeni naturali che erano in grado di influenzare sensibilmente la vita delle tribù; sono dunque legati ad animali, raccolti e fenomeni atmosferici. Come indicato, il plenilunio di dicembre è chiamato “Luna Piena Fredda” per indicare le prime, vere condizioni gelide della stagione fredda. È un nome scelto dai Mohawk, il “popolo della pietra focaia” che viveva – e vive tuttora – nella Valle Mohawk sita tra Stati Uniti e Canada, che si estende dallo Stato di New York fino al Quebec. Un altro nome comune è quello scelto dai Mohicani, che chiamavano il plenilunio di dicembre Luna delle Lunghe Notti. In questi giorni ci avviciniamo al Solstizio d'Inverno, che cade nel giorno con il dì più corto e la notte più lunga. Superato il solstizio le ore di luce cominceranno ad allungarsi fino all'equinozio di primavera e raggiungeranno il massimo nel solstizio d'estate, dando nuovamente inizio al ciclo. Tra gli altri nomi indicati da Almanac.com figurano Luna degli Alberi Gelati che Esplodono (Cree); Luna degli Alberi che Scoppiano (Oglala); Luna di Neve (Haida e Cherokee); Luna Creatrice dell'Inverno (Abenaki occidentali); Luna del Piccolo Spirito (Anishinaabe) e Luna della Brina Gelata (Cree). La Luna Piena di dicembre è conosciuta anche come Luna di Yule in base alla tradizione germanica, in omaggio alla festività natalizia che celebra il ritorno del Sole a seguito del solstizio d'inverno.

Quando ci sarà la prossima luna piena: il calendario 2023

La prima Luna Piena del 2023 si verificherà nel giorno dell'Epifania, venerdì 6 gennaio. Ecco il calendario completo per il prossimo, imminente anno: