Le Pleiadi, la Luna e Giove danzano insieme nel cielo di agosto: come vederli stanotte a occhio nudo Tra l’8 e il 9 agosto potremo ammirare nel cielo una magnifica congiunzione astrale con tre protagonisti: la Luna, le Pleiadi e il pianeta Giove. Ecco a che ora e come riconoscerli nel cielo a occhio nudo.

A cura di Andrea Centini

Nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 agosto potremo ammirare nel cielo una meravigliosa congiunzione astrale, con protagonisti la Luna, Giove e l'ammasso stellare aperto delle Pleiadi. Come indicato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI) nella rubrica "Il cielo del mese" si tratta del terzo valzer celeste di agosto sui cinque previsti; il prossimo, atteso per il 18, coinvolgerà la Luna, Marte e Mercurio, mentre il 30 duetteranno la Luna e il “Signore degli Anelli” Saturno. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi lo spettacolo di stanotte.

Il primo dei tre protagonisti a comparire sulla volta celeste sarà Giove, il più grande pianeta del Sistema solare, che farà capolino nel firmamento (tra Est e Nord Est) qualche minuto prima della mezzanotte del 9 agosto. Circa 10 minuti dopo il gigante gassoso sarà la volta della Luna calante nella Fase di Primo Quarto, raggiunta esattamente alle 12:28 dell'8 agosto. Il primo agosto si era infatti verificata la Superluna Piena dello Storione, la prima delle due previste per questo mese: il secondo plenilunio, la Luna Blu, si verificherà esattamente il 31 agosto alle 03:35. L'ultimo protagonista del terzetto ad aggiungersi, pochi minuti dopo la Luna, sarà l'ammasso stellare aperto delle Pleiadi, conosciuto anche come “Chioccetta”, Sette Sorelle o più semplicemente M45, dal nome del celebre catalogo dell'astronomo francese Charles Messier. Si tratta di un meraviglioso oggetto del profondo cielo a circa 440 anni luce dalla Terra, abbracciato dalla costellazione del Toro.

La congiunzione astrale durerà per tutta la notte e inizierà a salutarci attorno alle 06:00, quando i raggi solari cancelleranno dalla volta celeste l'ammasso delle Pleiadi. Poco prima delle 06:30 sparirà anche Giove, il quarto oggetto più luminoso del cielo (dopo Sole, Luna e Venere) e per questo “più resistente” all'alba rispetto a M45. La Luna resterà invece nel cielo fino alle 15:00 del 9 agosto.

Riconoscere i protagonisti della congiunzione astrale sarà semplicissimo. Giove si troverà poco più in alto a destra rispetto alla Luna e, grazie alla sua luminosità, sarà impossibile confonderlo con altri astri circostanti. Le Pleiadi saranno invece alla sinistra della Luna. Sono visibili a occhio nudo anche in un cielo non particolarmente buio, ma meno inquinamento luminoso c'è, maggiore è il numero di stelle visibili dell'ammasso. I tre oggetti si troveranno al centro di tre costellazioni: quella del Toro a sinistra e in basso, l'Ariete in alto e la Balena a destra.

Le congiunzioni astrali sono perfettamente visibili a occhio nudo, ma grazie a strumenti come telescopi, binocoli e fotocamere con teleobiettivo è possibile ammirare diversi dettagli in più. Ad esempio il terzetto è accompagnato dal pianeta Urano, ma solo chi è dotato di uno strumento sarà in grado di scorgerlo. Con un buono zoom si possono apprezzare crateri, maria e catene montuose della Luna; le tipiche bande colorate della tempestosa atmosfera gioviana; e le singole stelle delle Pleiadi, avvolte da un delicato velo azzurro di una nebulosa a riflessione, che diventa ben visibile nella fotografia a lunga posa.