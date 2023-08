Luna Piena oggi 1 agosto 2023, a che ora vedere la Superluna dello Storione e perché si chiama così Alle 20:31 di martedì 1 agosto 2023 si verificherà la Superluna Piena dello Storione, il primo plenilunio del mese. Quest’anno, infatti, agosto avrà due lune piene. Ecco quando vedere lo spettacolare fenomeno celeste e perché si chiama così.

A cura di Andrea Centini

Alle 20:31 ora italiana di martedì 1 agosto 2023 si verificherà la Superluna dello Storione, il primo plenilunio del mese. Sì perché ad agosto, quest'anno, avremo ben due lune piene, un fenomeno piuttosto raro. La seconda delle due si verificherà esattamente alle 03:35 del 31 agosto, come spiegato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI). Prenderà il nome di “Luna Blu”, sulla base della tradizione anglosassone (ma non ha nulla a che fare col colore). Anch'essa sarà una Superluna. Per Superluna si intendono tutte le lune piene che si verificano a ridosso del perigeo, cioè alla distanza minima dalla Terra. Ciò significa che risultano più grandi e brillanti rispetto ai normali pleniluni. Il plenilunio di agosto si chiama Luna Piena dello Storione poiché, come spiegato da almanac.com, in questo periodo dell'anno i nativi americani pescavano più agevolmente questi magnifici pesci, veri e propri fossili viventi.

A che ora vedere la Luna Piena oggi martedì 1 agosto 2023

Il satellite della Terra raggiungerà la fase di pienezza esattamente alle 20:31 ora italiana (le 18:31 del Tempo Coordinato Universale – UTC). La Luna Piena o plenilunio è infatti un momento preciso del ciclo lunare, in cui la faccia visibile della compagna della Terra risulta completamente illuminata dal Sole. Nonostante si tratti di un momento esatto, ai nostri occhi la Luna Piena risulta tale anche diverse ore prima e dopo l'effettiva pienezza, per un massimo di circa tre giorni. Sebbene il plenilunio venga raggiunto attorno alle 20:30, dovremo attendere un po' per vederla spuntare sull'orizzonte. A Bari, ad esempio, sorgerà a Sud Est esattamente alle 20:31, nel momento esatto della pienezza, mentre chi vive a Roma dovrà attendere le 20:51. A Milano la Superluna Piena dello Storione sorgerà alle 21:17; a Napoli alle 20:41; a Palermo alle 20:37; a Venezia alle 21:05 e a Cagliari alle 20:57.

La compagna della Terra resterà incastonata nella costellazione del Capricorno per tutta la notte e sarà in compagnia di Saturno, visibile a diversi gradi di distanza sulla sua sinistra, nella costellazione dell'Acquario. Tramonterà alle 05:03 (ora di Roma) del 2 agosto a Sud Ovest. Per chi non potesse ammirare la Luna Piena dello Storione dal vivo, sarà possibile seguire la diretta streaming sul sito del Virtual Telescope Project (VTP), che mostrerà la Luna mentre si erge tra i meravigliosi monumenti della Capitale. A commentare lo spettacolo vi sarà l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del VTP. La diretta avrà inizio alle 20:40 ora italiana del 1 agosto.

Simulazione del cielo alle 21:30 circa ora di Roma di martedì 1 agosto 2023. Credit: Stellarium

Perché la Luna Piena di oggi 1 agosto 2023 si chiama così

I nomi delle lune piene nella maggior parte dei casi sono legati alla tradizione dei nativi americani, che seguivano un calendario lunare (basato sui cicli lunari) e non quello gregoriano. A ciascun plenilunio associavano un nome per omaggiare un particolare evento naturale, come fenomeni atmosferici, animali, pesca, caccia, raccolti, fioriture e così via. Esistevano (ed esistono ancora oggi) numerose tribù di nativi americani con la propria cultura, per questo i pleniluni hanno diversi nomi popolari. In genere si prende come riferimento quello degli Algonchini, la più grande e influente tribù anche ai giorni nostri.

Il plenilunio di agosto si chiama Luna Piena dello Storione poiché in questo periodo dell'anno era più agevole pescare i grandi storioni che un tempo popolavano in abbondanza i Grandi Laghi del Nord America e del lago Champlain. Purtroppo questi animali molto longevi – possono raggiungere i 150 anni – sono stati sterminati dalla caccia spietata condotta nel XIX secolo e diverse specie oggi sono in pericolo di estinzione. Sono chiamati "fossili viventi" poiché risalgono al Mesozoico (l'Era dei dinosauri) e il loro affascinante aspetto preistorico non è cambiato fino ai giorni nostri.

Perché la Luna Piena dello Storione di oggi è una Superluna

Col termine Superluna si identificano tutte le lune piene che si verificano a ridosso del perigeo, cioè la distanza minima dalla Terra. L'orbita della Luna attorno al nostro pianeta non è infatti perfettamente circolare, ma ellittica (cioè possiede una certa eccentricità); ciò significa che durante il suo peregrinare nello spazio la Luna può trovarsi in un punto più vicino (perigeo) o più lontano (apogeo). Nel caso della Luna Piena dello Storione di martedì 1 agosto, nel momento della pienezza il satellite naturale si troverà a una distanza di circa 357.000 mila chilometri, dunque molto vicina (la distanza media è di circa 384.000 chilometri). Secondo la definizione di Richard Nolle, vengono considerate superlune tutte le lune piene che si verificano ad almeno al 90 percento del suo massimo perigeo possibile, il che vuol dire a una distanza inferiore ai 361.885 chilometri.

La maggiore vicinanza alla Terra si traduce in un disco lunare più grande e luminoso del solito: “La prossima ‘Superluna' apparirà circa il 7% più grande e un po’ più luminosa della media, ma solo un osservatore esperto potrebbe, forse, rendersene conto”, ha dichiarato il dottor Masi. “Si tratta di variazioni tutt’altro che eclatanti, che tuttavia aggiungono fascino all’evento, preziosa occasione per ammirare il nostro satellite naturale nel contesto del cielo notturno, un paesaggio sempre più trascurato e dimenticato”, ha chiosato lo scienziato che commenterà la diretta sul Virtual Telescope Project.

Come indicato, il 31 agosto si verificherà la seconda Luna Piena del mese, la Luna Blu, anch'essa una Superluna e la più vicina di tutto il 2023. “Due Superlune piene di verificano raramente nello stesso mese”, ha spiegato Masi. “L’ultima volta – conclude l'esperto – è accaduto nel gennaio del 2018, la prossima sarà nel 2037, sempre a gennaio”.

