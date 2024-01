La missione Ax-3 con Walter Villadei sbarca oggi sulla ISS: attracco e apertura del portello L’Italia torna sulla Stazione spaziale internazionale con l’astronauta Villadei, ottavo italiano in orbita: la diretta dell’attracco della capsula Dragon di Space X, l’apertura del portello e il benvenuto dei membri dell’equipaggio Expedition 70. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

L'astronauta italiano Walter Villadei, colonnello dell'Aeronatica Militare e pilota della missione Ax-3 di Axiom Space diretta alla Stazione Spaziale Internazionale

La missione Axiom-3 (Ax-3) con l’astronauta Walter Villadei sbarca oggi, sabato 20 gennaio 2024, sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). L’aggancio della capsula Dragon di Space X al modulo Harmony della ISS, dopo un giorno e mezzo di viaggio dal lancio di giovedì 18 gennaio 2024, è avvenuto intorno alle 5:40 Eastern Time (ET), le 11:40 in Italia, ed è il terzo di una missione privata diretta al laboratorio orbitante, nonché il primo in assoluto per un equipaggio tutto europeo.

Le fasi dell'attracco della navicella Dragon alla Stazione Spaziale Internazionale

Con l’italiano Villadei, ci sono infatti lo svedese Marcus Wandt, della nuova classe di astronauti dell’Agenzia spaziale europea (ESA), l’astronauta turco Alper Gezeravci. Al comando c’è il veterano Michael Lopez-Alegria, che dopo una lunga carriera nella NASA adesso lavora per la Axiom Space. Lo sbarco sulla ISS segna ufficialmente l’inizio della missione “Voluntas” che, per l’Italia, è il risultato dello sforzo congiunto di istituzioni, Agenzia spaziale italiana e centri di ricerca, università e industrie. Previsti più di 30 esperimenti scientifici, di cui 13 italiani, volti principalmente a valutare la risposta dell’organismo umano nello spazio, la resistenza allo stress e la difesa dalle radiazioni.

La diretta video di attracco e sbarco della missione con Villadei sulla ISS

Partita alle 22:49 ora italiana giovedì 18 gennaio 2024 dal Kennedy Space Center della NASA a Cape Canaveral, in Florida, dopo un rinvio di 24 ore per cause tecniche, la navicella spaziale Dragon di SpaceX con a bordo l’equipaggio della missione Axiom-3 ha raggiunto oggi, sabato 20 gennaio, la Stazione Spaziale Internazionale. L’aggancio al modulo Harmony della ISS, inizialmente previsto per le 4:19 ET (le 10:19 in Italia) è avvenuto dopo poco le 5:40 ET (le 11.40 in Italia) con le successive operazioni di attracco, apertura del portellone e sbarco degli astronauti trasmesse in diretta streaming dall’ESA e dalla NASA su YouTube, su NASA television e sul sito web dell’Agenzia spaziale americana, oltre che sulle diverse piattaforme social di Axiom Space e SpaceX.

Ad accogliere Villadei e gli altri tre membri della Crew Dragon a bordo della ISS sono gli astronauti della Expedition 70, tra cui gli astronauti della NASA Jasmin Moghbeli e Loral O’Hara , l’astronauta dell'ESA Andreas Mogensen, l’astronauta della Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) Furukawa Satoshi e i cosmonauti di Roscosmos, Konstantin Borisov, Oleg Kononenko e Nikolai Chub.

L'astronauta Walter Villadei è l’ottavo italiano in orbita

Walter Villadei, 50 anni ad aprile, pilota di Axiom-3 e colonnello dell’Aeronautica militare, è l’ottavo italiano in orbita dopo Franco Malerba, Maurizio Cheli, Umberto Guidoni, Roberto Vittori, Paolo Nespoli, Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti. Il nuovo sbarco sulla Stazione Spaziale Internazionale dà ufficialmente inizio alla missione Voluntas, nel corso della quale sono previst3 30 attività, di cui 13 saranno condotte da Villadei.

L’astronauta italiano si occuperà di gestire gli esperimenti sviluppati dall’Aeronautica militare, che svolge anche un ruolo di gestione delle attività promosse da aziende e startup italiane, rivolti allo studio dell’accesso sicuro allo spazio e la risposta dell’organismo umano alla permanenza in orbita e test coordinati dall’Agenzia spaziale italiana (Asi), con il contributo di industrie e start-up che vanno dalla telemedicina all’abbigliamento aerospaziale, alla misura in tempo reale del flusso di particelle cosmiche e ai materiali speciali sviluppati dall’azienda costruttrice di automobili Dallara, fino all’utilizzo di un nuovo protocollo messo a punto dalla Mental Economy di Lucca con il supporto di Pwc Italia, per migliorare l’efficienza neuronale di chi svolge attività stressanti. È dedicato alla telemedicina il progetto della Gvm Assistance di Ravenna, all’abbigliamento aerospaziale quello della startup marchigiana Spacewear.