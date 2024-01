Missione Axiom-3, si avvicina il lancio con l’italiano Villadei: a che ora e dove vedere la diretta oggi Tutto pronto per la missione spaziale privata Axiom 3, che dopo le 23:00 di oggi (ora italiana) porterà l’astronauta romano Walter Villadei in orbita e verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) da Cape Carneval, in Florida. Ecco a che ora e dove seguire la diretta streaming del lancio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'astronauta italiano Walter Villadei. Credit: Valter Villadei / X

L'Italia è pronta tornare nello spazio con un suo astronauta romano nella missione Axiom-3: alle 23:11 ora italiana di oggi, mercoledì 17 gennaio 2024, il colonnello dell'Aeronautica Militare, ingegnere spaziale e astronauta italiano Walter Villadei decollerà da Cape Canaveral (Florida, Stati Uniti) alla volta della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il lancio potrà essere seguito in diretta streaming su YouTube e diverse pagine social specializzate nello spazio, ma sarà trasmesso anche dalla RAI e su diversi canali televisivi “All News”. Quella di oggi non è la classica spedizione governativa della durata di mesi organizzata dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dalla NASA, come le recenti che hanno visto come protagonisti Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano, ma una missione commerciale privata – chiamata Axiom-3 – approntata dall'azienda aerospaziale statunitense Axiom Space, Inc.

Axiom-3 fra è la prima missione del suo genere con equipaggio completamente europeo. Oltre al già citato Villadei originario di Roma, che ricoprirà il ruolo di pilota, partiranno verso le “stelle” il comandante Michael López-Alegría (Spagna), astronauta capo di Axiom Space; lo specialista di missione Alper Gezeravci (Turchia); e Marcus Wandt, anch'egli specialista di missione, oltre che astronauta dell'ESA (Svezia). Il comandante Lopez Alegria è l'unico ad avere esperienza nel volo spaziale, avendo viaggiato per tre volte sul “pensionato” Space Shuttle e comandato la ISS nella Spedizione 14. Per gli altri, dunque, la missione di Axiom Space sarà il “battesimo del fuoco”.

A che ora è previsto il lancio della missione Axiom-3

Come già indicato, il lift-off, ovvero il decollo verticale, meteo e avarie permettendo avverrà esattamente alle 23:11 ora italiana (le 17:11 E.T., ora locale) di oggi, mercoledì 17 gennaio 2024. Il quartetto di astronauti partirà verso la Stazione Spaziale Internazionale a bordo della navetta Crew Dragon “Freedom” di SpaceX, la compagnia aerospaziale privata di Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo noto (anche) per il suo ruolo di amministratore delegato di Tesla – nella quale sembra non sentirsi più a suo agio – e di acquirente di Twitter, rinominato recentemente in X. La navicella Crew Dragon è montata in cima a un razzo Falcon 9 riutilizzabile, anch'esso prodotto dalla società dell'imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense. Il razzo lanciatore di SpaceX si sgancerà dalla celeberrima piattaforma del Launch Complex 39A presso il Kennedy Space Center della NASA, in Florida. Si tratta della stessa da cui partivano i giganteschi razzi Saturn V delle missioni Apollo. Se tutto andrà secondo i piani, l'attracco alla ISS avverrà attorno alle 11:15 ora italiana di 19 gennaio, dopo un volo di 36 ore.

Dove vedere il lancio dell'astronauta italiano Villadei in diretta streaming

La piattaforma principale dove poter seguire la diretta del lancio dell'astronauta italiano Walter Villadei e dei suoi tre colleghi è il canale ufficiale su YouTube di Axiom Space. La trasmissione inizierà effettivamente alle 21:15 ora italiana di oggi, ma come indicato bisognerà attendere poco meno di due ore per l'emozionante countdown e lo stacco del razzo Falcon 9. Per chi lo desiderasse, la pagina Facebook specializzata in astronomia e missioni spaziali “Chi ha paura del buio?” seguirà la diretta streaming sui propri canali – commentandola in italiano – a partire dalle 22:30. Dalle 21:15 l'evento sarà seguito sul canale YouTube di link4universe, altra pagina italiana specializzata sulle tematiche spaziali e astronomiche. Vista la presenza di un astronauta italiano a bordo della Crew Dragon “Freedom” di SpaceX, la stessa navicella che ha riportato Samantha Cristoforetti sulla Terra il 14 ottobre del 2022, il lancio sarà seguito anche dalle reti televisive nazionali e non, in particolar modo dai canali “All News” come RAINews24.

Quanto dura la missione Ax-3 e quale obiettivo ha

I quattro astronauti della missione commerciale privata Axiom-3 di Axiom Space resteranno a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per 14 giorni, durante i quali saranno impegnati in esperimenti sulla microgravità, dimostrazioni tecnologiche e nel ruolo di “ambasciatori” sull'importanza dell'esplorazione spaziale. Per Villadei si tratta della prima missione oltre la linea di Karman, la linea immaginaria posta a 100 chilometri di quota che separa idealmente l'atmosfera terrestre dallo spazio. Villadei aveva già fatto parte dell’equipaggio della missione Virtute 1 di Virgin Galactic, durante la quale ha compiuto un volo suborbitale a bordo di uno spazioplano.

La missione coordinata dall'Aeronautica Militare italiana per Villadei prende il nome di VOLUNTAS e abbraccerà sei esperimenti, mentre altri quattro sono organizzati dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) in collaborazione con varie aziende del Bel Paese. Verranno condotti vari test che coinvolgeranno biologia, fisiologia, medicina e robotica. Uno, ad esempio, si concentrerà sugli effetti della microgravità sulla proteina beta amiloide, il cui accumulo è associato alla principale forma di demenza al mondo (il morbo di Alzheimer), mentre in un altro sarà sperimentato il software ISOC (acronimo di Italian Space Operations Centre). È progettato per monitorare “i pericoli provenienti dallo spazio”, come ad esempio stadi di razzi in caduta libera verso la Terra. Saranno anche condotti esperimenti sulle particelle cosmiche e test di materiali ipertecnologici prodotti in Italia, nonché degustazioni di cibi made in Italy. È interessante notare che Villadei è coinvolto nella missione col titolo di “Italian Ministry of defence Astronaut”, cioè astronauta del Ministero della Difesa, senza alcuna menzione ufficiale di ASI ed ESA.