Chi è Walter Villadei, l'astronauta romano che volerà nello spazio con un team tutto europeo il Colonnello dell'Aeronautica Militare Walter Villadei sarà il pilota della missione Ax-3, in partenza oggi alle 23.11, ora italiana, e diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Nato a Roma, sposato e padre di tre figlie, il Colonnello dell'Aeronautica Militare Walter Villadei sarà il pilota della missione Ax-3, in partenza oggi alle 23.11 ora italiana. Volerà verso la stazione Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per la prima volta con un equipaggio interamente europeo.

Chi è Walter Villadei

Appassionato fin da piccolo di spazio, scienza e aerei, nel 1993 Villadei è entrato all'Accademia Aeronautica subito dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifica. Poi si è laureato come primo ingegnere spaziale dell’Aeronautica Militare nel 1998, presso l’Università Federico II di Napoli.

Dal 2014 al 2018 è stato membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana e il Rappresentante nazionale presso la Commissione Europea, per l’inizitiava Space Surveillance and Tracking Support Framework, programma che ha portato alla creazione di una prima capacità nazionale di Space Situational Awaneress e l’ingresso dell’Italia nel primo Consorzio Europeo per la sicurezza spaziale.

Dal marzo del 2022 è responsabile dell'Ufficio di Rappresentanza dell'Aeronautica Militare negli Usa nella città di Houston, per le attività di accesso allo spazio e dei viaggi spaziali commerciali. Villadei è appassionato di sport ed è anche istruttore di arti marziali.

Quando è previsto il lancio della missione Ax-3

Come detto, Villadei è il pilota della missione Ax-3 organizzata da Axiom Space. Si tratta della terza missione privata diretta verso l'ISS e la prima con un equipaggio interamente europeo.

Il conto alla rovescia per la missione è previsto nella serata di oggi, mercoledì 17 gennaio 2024 dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center della NASA in Florida. Il lancio è previsto esattamente alle ore 23.11, ora italiana.

Durante la permanenza all'interno della stazione, 14 giorni in tutto, l'equipaggio eseguirà oltre 30 esperimenti scientifici di grande importanza. I dati raccolti a terra prima e dopo la missione e in volo, si legge sul sito di Axiom, "avranno un impatto sulla comprensione della fisiologia umana sulla Terra e in orbita, oltre a far progredire la comprensione scientifica, sfruttare le opportunità di avanzamento industriale e sviluppare tecnologie per il progresso dell'umanità. Le attività di partnership commerciale e accademica rimangono un punto focale per questa missione di Axiom Space, in quanto l'azienda è leader nella costruzione di una comunità di ricerca globale e di un ecosistema economico solido e sostenibile".