Rinviato a oggi il lancio di Axiom-3 con Walter Villadei: a che ora vedere la diretta della missione Oggi, giovedì 18 gennaio 2014, alle ore 22:49 in Italia, l’astronauta italiano Walter Villadei e gli altri tre membri della Crew Dragon fornita da SpaceX partiranno da Cape Canaveral per la missione della compagnia privata Axiom Space verso la Stazione Spaziale Internazionale. La diretta del volo, rimandato a causa di ritardi tecnici, sarà disponibile in streaming su Youtube circa due ore prima del decollo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La navicella spaziale Dragon "Freedom" di SpaceX sul un razzo Falcon 9 pronta per il lancio dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center della NASA a Cape Canaveral, in Florida / Credit: SpaceX

Rinviato a oggi, giovedì 18 gennaio 2024, il lancio della missione Axiom-3 (Ax-3) con a bordo l’astronauta italiano Walter Villadei, colonnello dell’Aeronautica militare. La partenza, inizialmente fissata per ieri sera, è stata posticipata di 24 ore a causa di ritardi tecnici dovuti al “completamento dei checkout pre-lancio e l’analisi dei dati sul veicolo” ha reso noto SpaceX in un post sulla piattaforma X. “Ora l’obiettivo è giovedì 18 gennaio” e il “tempo addizionale” consentirà di ultimare le verifiche.

L’astronauta italiano Villadei, pilota della Crew Dragon “Freedom” fornita da Space X, e gli altri tre membri dell’equipaggio – lo svedese Marcus Wandt, il turco Alper Gezeravic, e il comandante Michael López-Alegría – partiranno quindi oggi, alle ore 16:49 ET (le ore 22:49 italiane), dal Kennedy Space Center della NASA a Cape Canaveral, in Florida, e raggiungeranno la Stazione Spaziale Internazionale per la missione di durata prevista di 14 giorni. La diretta del lancio sarà disponibile circa due ore prima della partenza, trasmessa in streaming dal canale della NASA su YouTube, su NASA television e sul sito web dell’Agenzia spaziale americana, oltre che sulle piattaforme di Axiom Space e SpaceX.

Il lancio della missione Axiom-3 con l’astronauta italiano Walter Villadei

Il decollo della missione Axiom-3 (Ax-3) è ora previsto per le 22:49 ora italiana di giovedì 18 gennaio 2024 dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center della NASA a Cape Canaveral, in Florida. È la terza missione della compagnia texana Axiom Space diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale, la prima missione privata tutta europea ad essere lanciata verso l’osservatorio orbitale, che vedrà impegnato l’astronauta italiano Walter Villadei, 50 anni ad aprile, reduce dal volo suborbitale Virgin Galactic dell’estate scorsa. Gli altri tre membri dell'equipaggio dell’Ax-3 sono il comandante Michael López-Alegría, lo specialista di missione Alper Gezeravcı e l’astronauta del progetto ESA (Agenzia spaziale europea) Marcus Wandt.

NASA, Axiom Space e SpaceX trasmetteranno in diretta streaming attraverso i propri canali YouTube e le diverse piattaforme social. La diretta sarà disponibile circa due ore prima della partenza e comprenderà le attività di pre-lancio e il decollo della missione Axiom-3.

La missione diretta alla Stazione Spaziale internazionale

L’equipaggio dell’Ax-3 a bordo di una navicella spaziale Dragon di SpaceX spinta da un raggio Falcon 9 raggiungerà la Stazione Spaziale Internazionale per condurre la missione Voluntas, nel corso della quale sono previste circa 30 attività, tra esperimenti scientifici e dimostratori tecnologici, alle quali i quattro astronauti lavoreranno durante i 14 giorni che trascorreranno sulla Stazione Spaziale.

L'equipaggio della missione Axiom-3 "Voluntas": da sinistra, il comandante Michael López-Alegría, gli specialisti di missione Alper Gezeravcı e Marcus Wandt, e l'astronauta italiano Walter Villadei, pilota dell'Axiom-3 / Credit: Axiom-3

Villadei, in particolare, si occuperà di gestire esperimenti studiati dall’Aeronatica militare e dall’Agenzia Spaziale Italiana, sviluppati in collaborazione con università e le diverse azien e start-up coinvolte nella missione, volti allo studio della risposta dell’organismo umano nello spazio, alla resistenza alla stress e alla difesa delle radiazioni. Previsto inoltre il collaudo di una nuova tuta spaziale in grado di rilevare le condizioni fisiche, oltre che un test dell’Aeronautica che simulerà la gestione di uno scontro con un detrito spaziale, e un esperimento dell’ASI che indagherà sullo sviluppo delle malattie neurodegenerative, come l’Alzheimer.