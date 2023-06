Il lancio di Virgin Galactic, a che ora e dove vedere il primo volo commerciale con 3 italiani a bordo La missione Galactic 01 con a bordo i tre italiani dovrebbe durare in tutto 90 minuti. La Virgin Unity sfiorerà i 90.000 metri di quota per poi planare verso il suolo. Durante la missione l’equipaggio dovrà raccogliere dati per 13 esperimenti scientifici.

A cura di Valerio Berra

Il 29 giugno alle 16.30 (ora italiana) partirà il primo volo commerciale di Virgin Galactic, l'azienda di esplorazione spaziale avviata da Richard Branson. Non è solo un nuovo tentativo di ritagliarsi una fetta di mercato in una space economy che promettere di essere una delle "Next Big Thing" in ambito scientifico e commerciale. A bordo della missione Galactic 01 ci saranno tre italiani, due membri dell'areonautica e uno del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) che dovranno portare a termine una discreta serie di esperimenti scientifici. Tutto il volo durerà 90 minuti e sarà a bordo di Virgin Unity, lo stesso vettore su cui era salito Richard Branson per mostrare al mondo le potenzialità della sua azienda spaziale.

A che ora è prevista la partenza e quanto durerà la missione

La missione partirà dallo Spaceport America in New Mexico, teoricamente l'orario di partenza esatta dovrebbe essere intorno alle 17.00 (ora italiana). Negli ultimi comunicati stampa di Virgin Galactic è stato precisato che le immagini verranno trasmesse a partire dalle 16.30. Il volo durerà 90 minuti e dovrebbe seguire lo stesso piano di volo già visto nel corso di altre missioni di Virgin Galactic. Prima un aereo di supporto porterà il Virgin Unity verso l'alto, fino ad arrivare a oltre 15.000 metri di altezza. A questo punto il vettore sarà rilasciato, cominciando una nuova salita verso l'alto che secondo l'agenzia stampa Reuters lo porterà a circa 89.000 metri di altezza. Da qui il Virgin Unity si spegnerà, l'equipaggio sperimenterà la condizione di microgravità e poi comincerà la discesa verso terra.

Dove vedere il lancio della Virgin Galactic in streaming: la diretta

Tutto la missione Galactic 01 si potrà seguire sui portali di Virgin Galactic. Il sito di riferimento da cui la stessa compagnia consiglia di accedere è virgingalactic.com.

Leggi anche Elon Musk programma il nuovo lancio del razzo Starship: la data e le cause del rinvio

Cos'è una missione commerciale

La Galactic 01 sarà una missione commerciale. Il piano di Virgin Galactic è quello di costruire uno stormo di aerei talmente grande da permettere di vendere almeno 400 voli all'anno. Il biglietto per ogni partecipante non è economico: 250.000 dollari. La natura di questa prima missione però chiarisce bene un punto. Questo tipo di voli non sono dedicati solo a clienti miliardari che vogliono giocare a fare gli astronauti. Anche gli istituti di ricerca che vogliono condurre studi scientifici possono presentarsi come clienti e prenotare uno di questi voli per le proprie ricerche.

L’equipaggio del primo volo commerciale e i 3 italiani a bordo

I tre italiani a bordo sono il Colonnello Walter Villadei, il Tenente Colonnello Angelo Landolfi e il ricercato del CNR Pantaleone Carlucci. A guidare la missione sarà Walter Villadei, per lui questo volo ha anche un significato più grande. La missione Galactic 01 fa parte del suo programma di addestramento per diventare astronauta, un piano che dovrebbe permettergli di partecipare in futuro a una missione sulla Stazione Spaziale Internazionale. Nel corso della missione dovranno raccogliere dati per 13 esperimenti.